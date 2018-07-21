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Порошенко расширил полномочия Нидерландов по делу о сбитом над Донбассом Boeing

Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Порошенко. Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине.

Ратификация данного соглашения дает Нидерландам право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета. Документ устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing, Австралия разделяет эту позицию. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель пассажиров MH17.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17