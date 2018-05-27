Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Плата за непризнание

России грозят многомиллионные иски за сбитый над Донбассом Boeing

Компенсаций уже требуют Нидерланды, Австралия и родственники погибших
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Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 г., Австралия разделяет эту позицию, заявило в пятницу правительство Нидерландов. «Судебное производство на государственном уровне – сложный юридический процесс, и для этого существует несколько возможностей. Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17. Возможный следующий шаг – передача дела в международный суд или иную организацию», – говорится в заявлении. В четверг совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель 298 человек (большинство из них были голландскими подданными).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу сообщил, что обсудил с Блоком ситуацию, но не услышал от него никаких фактов, доказывающих вину России. А президент Владимир Путин заявил, что поскольку Россия не допущена к расследованию, то у нее «нет оснований полностью доверять» его результатам.

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