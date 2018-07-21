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Украина обсуждает с Западом санкции против российских портов

Украинские власти выступают за введение санкций в отношении российских портов на Черном море из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр.

Омелян добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Крымского моста. «Мы видим, что уже шесть человек, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», — отметил министр.

Евросоюз 18 июня продлил на год санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за конфликта на Украине. Кроме того, ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединившую Крым и Краснодарский край.

Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост