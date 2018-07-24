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ФСИН проверит все колонии и СИЗО после пыток в Ярославле

После обнародования видеозаписи пыток заключенного в исправительной колонии Ярославля (ИК-1) в каждом региональном подразделении ФСИН появятся комиссии по проверке случаев применения насилия в отношении содержащихся в тюрьмах и СИЗО, сообщает ведомство.

«В ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год», – говорится в сообщении. Комиссия также оценит организацию работы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и со строгими условиями содержания. Начальники региональных подразделений службы будут нести персональную ответственность за проверки.

«При выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю будет дана соответствующая правовая оценка и в отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения», – указывает ФСИН.

На следующей неделе ФСИН проведет совещание с региональными подразделениями, на котором «будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей».

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент произошел еще 29 июня 2017 г., утверждала газета. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Шестеро из них задержаны.