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Начальника МЧС по Томской области задержали по подозрению в получении взятки

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании начальника ГУ МЧС по Томской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. СКР уточняет, что подозреваемый был задержан в момент получения взятки. Ее размер правоохранительные органы не раскрывают.

СКР не уточняет имя задержанного, однако начальником ГУ МЧС по Томской области является 44-летний Михаил Бегун. Он занимает эту должность с 2016 г., указано на сайте регионального МЧС. При этом сайт на момент написания материала работал с перебоями.

Следствие предполагает, что с июня по июль 2018 г. подозреваемый потребовал от своего подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, но при этом сказать о готовности оказать содействие. После этого задержанный отдал подчиненному распоряжение о незаконной выдаче лицензии предпринимателю, который согласился на условия, хотя у него отсутствовало необходимое оборудование, указывает СКР.

Весной был арестован руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о торговом центре «Зимняя вишня», из-за пожара в котором погибло 60 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин уволил Мамонтова.

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