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Штаб Собянина прокомментировал нецензурные предвыборные ролики

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Предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к распространяемым в соцсетях «предвыборным» роликам с ненормативной лексикой и намерен жаловаться в Мосгоризбирком. Об этом сегодня рассказал руководитель штаба Константин Ремчуков.

«В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. В них в очень странной форме москвичей мотивируют прийти на выборы 9 сентября. Эти видео легко опознать - в них используется ненормативная лексика и другие сомнительные способы, как сейчас говорят, поймать хайп», - сказал Ремчуков «Интерфаксу».

По его словам, все обвинения в адрес штаба в распространении роликов бездоказательны: задача штаба - общение с москвичами, а не «засорение интернета вирусными видео». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», - сказал Ремчуков.

Видео, ориентированные на молодежную аудиторию, перечисляют достижения столицы и призывают «не класть на выборы».

Политологи указывают, что в отсутствие реального оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы 9 сентября главная задача властей - повышение явки. На предыдущих выборах 2013 г. москвичи, пришедшие голосовать за оппозиционера Алексея Навального, обеспечили четверть общей явки, при этом мэрия мобилизационной кампании не проводила.

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Бизнес
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Otto и Quelle перестали работать в России

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Интернет-магазины Otto и Quelle (оба входят в немецкую Otto Group) перестали принимать заказы в России. Соответствующее объявление появилось на сайтах, передает «Интерфакс».

В сообщении, по данным агентства, также уточнялось: все уже оформленные заказы будут доставлены клиентам. На момент написания материала сайты Otto и Quelle были недоступны.

О том, что Otto и Quelle закроют онлайн-магазины в России, писала газета «Коммерсантъ» в апреле со ссылкой на заявление гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера. По его словам, закрытие магазинов на этом рынке – часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на продажах для немецкоязычных стран. При этом Otto Group продолжит в России развивать другие свои бренды – Witt, Bonprix и eSolutions.

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Бывший первый замминистра по ЧС допрошен ФСБ по делу о мошенничестве

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Бывший первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков допрошен ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Шляков находится на допросе в ФСБ. Пока что в статусе свидетеля», - сказал собеседник агентства.

Шляков был первым замминистра МЧС в 2013-2015 гг. при бывшем (до мая этого года) министре Владимире Пучкове. Уголовное дело о мошенничестве, по которому допрашивается Шляков, возбуждено по материалам проверки расходов МЧС за 2013-2016 гг. Счетной палатой, сообщил источник агентства.

Ранее в среду Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве. «Сергей Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», - сказал собеседник агентства.

Об итогах проверки МЧС Счетная палата сообщила еще в 2016 г., указав на многочисленные нарушения при закупках учреждениями министерства. Например, в 2015 г. федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности» (ФКУ ЦОД) закупило четыре пожарно-спасательных мотоцикла VFR1200X на базе модели Honda VFR1200X по 2,6 млн руб., тогда как их расчетная стоимость ниже закупочной почти на миллион рублей. В 2015 -2016 гг. МЧС закупило 110 пожарных автоцистерн «Камаз» с улучшенными ТТХ по 15 и 16,6 млн руб., тогда как цена обычной такой пожарной автоцистерны всего 6,6 млн руб.

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Политика
Новости

Bloomberg рассказал о чипе в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу

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В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, есть чип. Об этом сообщает Bloomberg.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип.

Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и др., поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого мяча – 8990 руб.

Adidas не стал комментировать Bloomberg, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство. На фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas, рассуждает Bloomberg. Футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки, заверила агентство пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она не пояснила, было ли что-то обнаружено.

В середине июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. На ней Путин подарил Трампу футбольный мяч. Это был символический подарок, потому что в России как раз закончился чемпионат мира по футболу, а США летом совместно с Мексикой и Канадой выиграли право на проведение турнира в 2026 г.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
Новости

Избирком Петербурга возглавил главный федеральный инспектор города

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Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко стал председателем городской избирательной комиссии города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Миненко был единственной кандидатурой, можно было проголосовать за или против него. В итоге его поддержали 12 членов комиссии, а один проголосовал против. Голосование было тайным. «Важно укрепить доверие граждан, безусловно оставаясь в рамках закона», – сказал Миненко.

Кандидатуру Миненко рекомендовал ЦИК. После этого семь членов избиркома Санкт-Петербурга обратились к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед принятием решения о новом председателе. Они дали понять, что их не устраивает кандидатура Миненко.

В ответ Памфилова сказала, что обсуждать Центризбиркому нечего и не с кем: к работе комиссии были серьезные вопросы после «разбора полетов» по итогам парламентской кампании. «Ваше право, голосуйте, как считаете нужным. Никакой другой кандидатуры предложено не будет. Не проголосуете – дальше будем вести разговор по итогам», – заявила Памфилова.

Как россиян звали на президентские выборы

Политика
Новости

ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение об обеспечительных мерах в отношении голодающего кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм к 20 годам строгого режима.

Суд призвал Россию предоставить ему соответствующее лечение в стационарном медицинском учреждении. Сенцову ЕСПЧ предложил прекратить голодовку и принять любое предлагаемое лечение, спасающее жизнь, сообщила пресс-служба суда. Обеспечительные меры вынесены в исключительном порядке в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ - запрет государству на действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя.

Сейчас Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая этого года он начал голодовку с требованием освободить политических заключенных в России и Крыму.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что сообщила послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья Сенцова и тот был «удивлен» реальной картиной. «Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», - сказала Москалькова. По сведениям адвоката Сенцова, он перестал ориентироваться во времени и испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками.

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Бизнес
Новости

ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сразу две компании виновными в нарушении закона о рекламе – «Яндекс» и «Эвалар». Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, «Эвалар» разместил рекламу в «Яндекс.Директе», которая содержала слова: [препарат] «Турбослим – средство № 1 для похудения в России». Антимонопольная служба напоминает, что нельзя размещать рекламу, направленную на указание превосходства перед конкурентами без указания преимуществ. Кроме того, реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что препарат не является лекарством. В данной рекламе «Эвалара» такое предупреждение занимало менее 5%.

Теперь компании могут привлечь к административной ответственности, отмечает ФАС. Им грозит от 100 000 до 500 000 руб. штрафа.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Технологии
Новости

На Марсе нашли подземное озеро с возможностью для жизни

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Под Южным полюсом Марса обнаружено подземное озеро жидкой воды, сообщило сегодня Европейское космическое агентство (ESA). Агентство подчеркивает, что вопрос о возможности жизни на Марсе - сейчас или в прошлом - остается нерешенным. «Открытие отдаленно напоминает озеро Восток, заключенное под четырехкилометровой толщей антарктического льда. В земных подледниковых озерах живут некоторые формы бактерий, но неясно, способны ли линзы соленой, полной осадочных отложений воды быть подходящей для жизни средой», - говорится в сообщении.

Подповерхностное озеро постоянно жидкой воды открыто с орбитальной станции «Марс-экспресс», запущенной с Байконура еще в 2003 г. Ученые тщательно проанализировали данные основного инструмента миссии - радара Marsis для поиска водяного льда и жидкой воды на глубине до 5 км. До сих пор было достоверно установлено только наличие в приполярных регионах Марса прослоек водяного льда. Однако дополнительный двухлетний анализ особенно яркой аномалии размером 20 км, проведенный исследовательской группой под руководством Роберто Оросеи из Национального астрофизического института в Болонье, позволил уверенно говорить о наличии линзы жидкой воды толщиной не менее десятков сантиметров.

Для того чтобы точнее подтвердить находку, ученым пришлось найти способ увеличить разрешение радара и затем дистанционно перепрограммировать его на орбите Марса. Это грозило серьезной неисправностью, но в итоге нужные данные были получены.

«Единственно возможное объяснение - наличие жидкой воды, - сказал Оросеи сегодня на пресс-конференции итальянского космического агентства (ASI). - Очень заманчиво думать, что это место - лучший кандидат на наличие жизни на Марсе... Нельзя сказать, что жизни там будет легко, но это возможно с учетом земных аналогий».

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Бизнес
Новости

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

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Онлайн-магазин «Плеер.ру» возобновил работу. Об этом свидетельствует его сайт. Работа ведется в «штатном режиме», сообщил РБК оператор магазина.

«Плеер.ру» приостановил работу в понедельник. На сайте появилось объявление о том, что магазин не работает, но можно оставить контактный телефон, по которому перезвонят при восстановлении работы.

При этом ТАСС сообщал, что в офисе «Плеер.ру» прошли обыски. Источник агентства не уточнил, с чем они связаны. В этот же день на сайте ФНС появилось сообщение о том, что налоговая служба совместно с ФСБ «пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники». Его название не раскрывалось. Магазин не использовал онлайн-кассу, полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с нее не платились, говорится в сообщении ФНС.

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Политика
Новости

В Италии арестован бывший российский сенатор

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Бывший (2011-2016 гг.) российский сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по российскому запросу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал», - сказал адвокат.

Арест Кривицкого подтвердили местные СМИ. По их информации, ордер на арест за коррупционные преступления датирован 23 июля, задержание произошло в городе Кортина д'Ампеццо, а в четверг в Венеции состоится первое слушание по делу об экстрадиции Кривицкого в Россию. Анетрини заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине».

Отметим, что в 2014 г. за предоставление президенту России Владимиру Путину полномочий использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан голосовали все присутствовавшиее на заседании сенаторы.

В марте прошлого года Кривицкий был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

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Политика
Новости

Белоруссия закроет безвизовый транзит для болельщиков с Fan ID

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Белоруссия не будет обеспечивать безвизовый транзит в Россию болельщиков по Fan ID (паспорту болельщика) до конца года. Об этом заявил начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко, передает ТАСС.

«Мы обеспечим возможность проезда по транзитным визам. Других оснований для проезда болельщиков нет», – сказал Фисенко. Он напомнил, что действие белорусско-российского соглашения о безвизовом въезде иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу в России заканчивается 25 июля. По словам Фисенко, Россия не обращалась за продлением этого безвизового транзита для болельщиков с Fan ID.

В конце мая Минск и Москва подписали межправительственное соглашение, в соответствии с которым болельщики с Fan ID могли следовать транзитом через Белоруссию в Россию. В обмен на это Россия в 2019 г. предоставит безвизовый въезд для иностранных болельщиков, которые будут ехать на II Европейские игры в Минск.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. После финального матча президент России Владимир Путин выступил с предложением до конца года разрешить болельщикам с Fan ID въезд в Россию. В среду Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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Политика
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Елена Ямпольская возглавила думский комитет по культуре

Ведомости
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Елена Ямпольская стала председателем думского комитета по культуре. Соответствующее решение приняли депутаты на пленарном заседании в среду, говорится на сайте Госдумы.

Ранее она занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ямпольская также входит в совет при президенте России по культуре и искусству. В Госдуме она работает всего один созыв, до этого была редактором газеты «Культура».

Ямпольская также автор нескольких книг: «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», «Елена Майорова и ее демоны», «В поисках Олега Табакова» и др. Она также была редактором книги Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которого Financial Times называла возможным духовником президента Владимира Путина.

Источники «Ведомостей» до формирования нового правительства рассказывали, что Ямпольская входит в число претендентов на пост министра культуры вместо Владимира Мединского. Однако он остался министром культуры.

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