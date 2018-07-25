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Штаб Собянина прокомментировал нецензурные предвыборные ролики

Предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина не имеет отношения к распространяемым в соцсетях «предвыборным» роликам с ненормативной лексикой и намерен жаловаться в Мосгоризбирком. Об этом сегодня рассказал руководитель штаба Константин Ремчуков.

«В последнее время в соцсетях появились ролики, которые вызывают недоумение. В них в очень странной форме москвичей мотивируют прийти на выборы 9 сентября. Эти видео легко опознать - в них используется ненормативная лексика и другие сомнительные способы, как сейчас говорят, поймать хайп», - сказал Ремчуков «Интерфаксу».

По его словам, все обвинения в адрес штаба в распространении роликов бездоказательны: задача штаба - общение с москвичами, а не «засорение интернета вирусными видео». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», - сказал Ремчуков.

Видео, ориентированные на молодежную аудиторию, перечисляют достижения столицы и призывают «не класть на выборы».

Политологи указывают, что в отсутствие реального оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы 9 сентября главная задача властей - повышение явки. На предыдущих выборах 2013 г. москвичи, пришедшие голосовать за оппозиционера Алексея Навального, обеспечили четверть общей явки, при этом мэрия мобилизационной кампании не проводила.