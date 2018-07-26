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Лидер профсоюзов опроверг планы исключить из организации единоросса Исаева

Ведомости
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не планирует смещать с поста своего первого зампредседателя депутата Госдумы Андрея Исаева, заявил «РИА Новости» председатель ФНПР Михаил Шмаков.

О том, что ФНПР может поставить вопрос об отставке Исаева, являющегося замруководителя думской фракции «Единой России», с поста первого зампреда организации из-за пенсионной реформы, «Ведомостям» рассказывали источники в федерации и «Единой России».

«Это бред, фейк, провокация, и мы еще с ними (с авторами материала. – "Ведомости") разберемся. Андрей Исаев является уважаемым членом нашей команды, а все внутренние разногласия мы решим сами», – прокомментировал Шмаков публикацию «Ведомостей».

ФНПР публично не поддержала законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Собеседник в федерации и один из единороссов говорили «Ведомостям», что из-за принятия Госдумой в первом чтении законопроекта между профсоюзами и партией власти разгорается большой конфликт. За пенсионную реформу проголосовали только единороссы, а Исаев является одним из основных спикеров партии по этому вопросу – он регулярно выступает на пленарных заседаниях и общается с Министерством труда и соцзащиты.

Два собеседника в ФНПР указывали, что вопрос об отставке Исаева, вероятно, будет поднят осенью. Один из источников «Ведомостей» отмечал, что окончательное решение будет принимать Шмаков. Перед публикацией материала «Ведомостей» председатель ФНПР отказался от комментариев. Сам Исаев заявлял «Ведомостям», что никуда из ФНПР не собирается.

В конце мая Шмаков направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, где высказался против реформы, а позднее призвал руководителей профсоюзов проводить публичные акции протеста. Несколько близких к администрации президента собеседников говорили «Ведомостям», что участие лояльных власти профсоюзов в этих протестах необходимо Кремлю, поскольку позволит выпустить пар, оттеснить внесистемную оппозицию и показать, что власть готова пойти на уступки.

Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России

Недвижимость
Новости

Президент ФСК «Лидер» рассказал о возможности достройки домов Urban Group

Ведомости
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Девелоперская компания ФСК «Лидер» готова принять участие в достройке жилых домов обанкротившейся компании Urban Group. Об этом сообщил президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин.

«Физически, когда будет разыгрываться подряд на строительство, я готов достроить, тем более мы действительно строили один дом Urban Group», - рассказал Воронин, отметив, что компания уже была подрядчиком Urban Group. «Два года назад мы построили для них один дом. Они, кстати тогда с нами полностью расплатились за исключением гарантийного удержания в 2%, которое, я думаю, что уже не получу - это около 40 млн руб», - сказал Воронин журналистам.

По его словам до настоящего времени девелоперы не получали предложений об участии в завершении строительства домов Urban Group. «Ни один из девелоперов не потянет такую «дыру», поэтому решили делать за бюджетный счет», - сказал президент ФСК «Лидер».

В настоящее время компания достраивает ряд проблемных объектов в Московской области, в частности МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе, ЖК «Гагаринский» в г. Жуковский и ЖК «Раменское» в одноименном городе Подмосковья.

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Экономика
Новости

Матвиенко исключила повторение ситуации 90-х с невыплатой пенсий

Ведомости
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Государство гарантирует всем российским гражданам своевременное получение пенсий, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий в соответствии с законодательством. Недопустимо повторить ситуацию 1990-х гг., когда не платили пенсии», – сказала она (цитаты по ТАСС). «Гарантирую: ничего такого не повторится, все будут получать пенсии», – заверила спикер верхней палаты парламента.

В связи с пенсионной реформой Матвиенко констатировала, что планы повысить возраст выхода на пенсию не нравятся большинству людей, однако откладывать эту меру недопустимо. Она подчеркнула, что в пакете поправок в пенсионное законодательство необходимо предусмотреть комплекс мер, прежде всего по поддержке лиц предпенсионного возраста, защите трудовых прав и улучшению медицинского обеспечения.

Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Власти обещают за счет реформы в два раза увеличить индексацию пенсий неработающим пенсионерам – до 1000 руб. с 2019 г. 19 июля документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

СКР сообщил о бегстве одного из фигурантов дела о хищении в НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков, являющийся фигурантом дела о хищении в НПО им. Лавочкина, скрылся от следствия. Об этом сообщил Следственный комитет России. Третьяков объявлен в федеральный розыск.

Два других фигуранта дела — гендиректор НПО Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова — задержаны. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили средства госкорпорации «Роскосмос» (владеет 95,7% НПО им. Лавочкина) путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 млн руб.

В среду, после возбуждения уголовного дела, Лемешевский подал в отставку, свой пост он покинет 2 августа. В четверг суд рассматривает вопрос об аресте обвиняемых.

НПО им. Лавочкина — ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.

Технологии
Новости

Система распознавания лиц на ЧМ-2018 помогла задержать более 180 человек

Ведомости
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Решение по распознаванию лиц, внедренное «Ростехом» в нескольких городах проведения чемпионата мира по футболу, позволило задержать более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, сообщила госкорпорация.

К системе FindFace Security было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена и стадионов, приводятся в сообщении «Ростеха» слова гендиректора корпорации Сергея Чемезова.

Разработала это решение компания NTechLab, совладельцем которой «Ростех» стал в начале 2018 г. NTechlab фигурировала и в плане мероприятий по цифровой экономике, за которые отвечает «Ростех». Один из пунктов плана гласил, что к системе распознавания лиц в Москве и Санкт-Петербурге подключат 150 000 камер.

«Мы, конечно, приближаем «1984» Оруэлла вместе со всем миром. Это неизбежно», – рассказывал «Ведомостям» директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко.

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Технологии
Новости

Бывший сотрудник The Bell рассказал о конфликте из-за долей в проекте

Ведомости
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Бывший продакт-менеджер издания The Bell Павел Миледин сообщил о конфликте с основателем медиапроекта Елизаветой Осетинской из-за доли в проекте. Об этом он написал на странице в «Яндекс.Дзене».

По словам Миледина, он вместе с Осетинской и бывшими коллегами по РБК Ириной Малковой и Петром Мироненко с осени 2016 г. участвовал в обсуждении идеи для нового медиа. Весной 2017 г. Осетинская предложила разделить доли в проекте на четверых: у нее – 50%, у Миледина, Малковой и Мироненко – по 15%, еще 5% - в резерве. Соглашение было устным и также предусматривало, что доля в проекте формируется за ней, Милединым, Малковой и Мироненко постепенно: в течение четырех лет по четверти от закрепленного пакета. Еще одним условием получения доли была работа в The Bell не менее чем в течение года. По словам Миледина, никто из авторов идеи The Bell собственных денег в проект не вкладывал.

Проект The Bell был запущен в мае 2017 г., тогда была отправлена первая почтовая рассылка. К концу 2017 г. Осетинская, по словам Миледина, предложила пересмотреть договоренности, попросив для себя 75-80%. «Для меня изменение изначальных договоренности на фоне всего происходящего послужило основанием для ухода из The Bell», - пишет Миледин. На своей страничке в Facebook он сообщал, что с 29 января работает в Альфа-банке.

Миледин пишет, что он предлагал Осетинской выделить ему долю в размере «около 5% исходя из того, что он участвовал в проекте в той или иной форме с октября 2016 г.», или компенсировать ее деньгами. «Полугодовые попытки переговоров успехом не увенчались. Зато The Bell нанял адвоката, который звонит мне периодически и рассказывает про риски разглашения информации. Теперь, возможно, у него прибавится работы», – отмечает Миледин.

Осетинская на своей странице в Facebook назвала претензии Миледина попыткой «нанести вред репутации проекта». Она подчеркнула, что все обязательства перед журналистом были выполнены. «Мы действительно говорили о долях в проекте и согласились, что обязательным условием для их получения будет работа в проекте как минимум в течение года», - сообщила она. Миледин, по ее словам, в январе 2018 г. перешел в Альфа-банк, через полгода после старта проекта, и никаких претензий на долю в проекте не заявлял. Осетинская добавила, что, согласно контрактным обязательствам, Миледин не должен был разглашать информацию о The Bell.

Главный редактор The Bell Ирина Малкова заявила «Ведомостям», что она согласна с написанным в посте Осетинской и добавить ей к этому нечего.

The Bell специализируется на бизнес-новостях. На сайте проекта сказано, что его основатель – Осетинская. Источники финансирования The Bell она никогда не раскрывала. В июне газета «Коммерсантъ» написала, что для развития проекта Осетинская могла собрать около $600 000. Его, по информации газеты, поддержали в том числе сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» Борис Зимин и Европейский фонд за демократию. По данным SimilarWeb, на сайте The Bell в июне было зафиксировано 1,29 млн визитов.

До The Bell Осетинская работала шеф-редактором РБК, главным редактором «Ведомостей» и российской версии Forbes.

Экономика
Новости

Госдума приняла законы о создании офшоров в России

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов правительства о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде, передает «Интерфакс».

Стать резидентами внутренних офшоров на западе и востоке России смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Также перерегистрироваться в САР не смогут банки, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и другие поднадзорные Центробанку структуры.

Зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Они должны инвестировать в России от 50 млн руб. за полгода и быть зарегистрированными в странах, которые придерживаются правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) или состоят в комитете экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер (Манивэл). Кроме того, перерегистрироваться в российских офшорах смогут только компании, созданные до 1 января 2018 г. А контролирующие лица компании должны были стать таковыми до начала 2017 г.

В САР будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль, а получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов бизнесу в САР не придется, с выплаченных – 5%.

Освободятся компании САР и от валютного контроля – они не будут считаться валютными резидентами России и потому смогут без ограничения осуществлять валютные операции. Однако всем российским компаниям при заключении договоров или расчетов с таким бизнесом придется соблюдать правила валютного контроля, например репатриировать полученную выручку в Россию.

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Стиль жизни
Новости

Российский футбольный союз продлил контракт с Черчесовым

Ведомости
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на новый срок. Об этом сообщил член исполкома Игорь Лебедев в Twitter.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — написал Лебедев.

Он также сообщил, что исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной сборной по футболу на чемпионате мира FIFA.

На домашнем чемпионате мира по футболу Россия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира и добралась до четвертьфинала, проиграв сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 г. До этого он работал, в частности, с московскими «Спартаком» и «Динамо», сочинской «Жемчужиной», грозненским «Тереком», пермским «Амкаром».

До ЧМ-2018 главный тренерский успех Черчесова был связан с польским клубом Legia. Возглавив в сезоне 2015-2016 гг. команду, шедшую в чемпионате на 10-м месте, Черчесов привел Legia к «золотому дублю»: в год своего столетия клуб победил и в чемпионате, и в кубке Польши.

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Политика
Новости

Полковник СКР Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке

Ведомости
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Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

«Признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначить ему штраф в 32 млн руб. и лишить его специального звания «полковник юстиции», — говорится в решении суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал вину.

Обвинение просило приговорить Ламонова к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокурор просил запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти.

Ламонов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с замначальника московского главка СКР Денисом Никандровым и руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

На прошлой неделе в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.

Бизнес
Новости

AliExpress начнет продавать крупную бытовую технику‍

Ведомости
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Китайский интернет-магазин Tmall, работающий в России на базе AliExpress (обе площадки входят в китайскую Alibaba), начнет продавать крупную бытовую технику. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз AliExpress.

Издание отмечает, что ассортимент маркетплейса расширится на 1500 наиболее популярных товарных наименований, среди которых холодильники, варочные панели, посудомоечные и стиральные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне от 5000 до 40 000 руб.

Одним из первых партнеров Tmall по новому направлению стал бренд Bosch, отмечает газета. Компания также планирует сотрудничество и с другими производителями.

Доставка крупной бытовой техники для жителей Москвы и еще 22 крупных российских городов будет бесплатна. Сроки доставки составят от двух дней для городов-миллионников до 13 дней для удаленных регионов. Доставкой будет заниматься логистическая компания AliExpress Cainiao и ее партнер в России DPD.

AliExpress вывела платформу Tmall на российский рынок осенью 2017 г. Маркетплейс специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегмента.

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Недвижимость
Новости

ФАС возбудила дело в отношении ЦИАНа

Ведомости
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против базы недвижимости ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок.

«В действиях ЦИАНа ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов», — говорится в сообщении московского УФАС.

По версии ведомства, ЦИАН распространял в интернете утверждения, создающие впечатление о его превосходстве.

Антимонопольная служба потребовала устранить нарушение в течение 10 дней, но ЦИАН проигнорировал это предупреждение и продолжил размещать аналогичную информацию.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ст. 14.3 закона «О защите конкуренции» (сравнение с конкурентом с использованием слов «лучший», «первый», «самый», «единственный» и других, создающих впечатление о превосходстве товара). ЦИАНу грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.

ФАС не в первый раз находит признаки недобросовестной конкуренции в действиях ЦИАНа. В феврале ведомство выдало агентству предупреждение в связи с появлением информации о том, что ЦИАН копировал объявления с сайта «Авито» и размещал их у себя.

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Политика
Новости

Задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в колонии Ярославля

Ведомости
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Правоохранительные органы задержали седьмого подозреваемого по делу о пытках в исправительной колонии № 1 Ярославля (ИК-1) - младшего инспектора этого учреждения Дмитрия Соловьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. В четверг Заволжский райсуд Ярославля изберет ему меру пресечения.

В среду суд отправил в СИЗО до 22 сентября четырех сотрудников колонии, где в 2017 г. был избит заключенный Евгений Макаров. Еще одному обвиняемому - самому высокопоставленному из фигурантов дела, замначальника ИК-1 Ивану Калашникову - суд продлил срок задержания до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства его вины.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ИК-1 осужденного Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам и оскорбляют, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Сотрудники ФСИН требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

По данным издания, инцидент произошел еще 29 июня 2017 г. Видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в Следственный комитет (СК), прокуратуру и ФСИН на пытки. Тогда обращение Макарова результатов не принесло. После обнародования видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, идентифицированных на видео, были отстранены от работы. Дело о пытках было передано в центральный аппарат СК.

Макаров был осужден в 2012 г. по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится в ярославской колонии № 8 и должен освободиться в октябре этого года.

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