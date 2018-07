Лидер профсоюзов опроверг планы исключить из организации единоросса Исаева

Технологии

Новости

Бывший сотрудник The Bell рассказал о конфликте из-за долей в проекте

Бывший продакт-менеджер издания The Bell Павел Миледин сообщил о конфликте с основателем медиапроекта Елизаветой Осетинской из-за доли в проекте. Об этом он написал на странице в «Яндекс.Дзене».

По словам Миледина, он вместе с Осетинской и бывшими коллегами по РБК Ириной Малковой и Петром Мироненко с осени 2016 г. участвовал в обсуждении идеи для нового медиа. Весной 2017 г. Осетинская предложила разделить доли в проекте на четверых: у нее – 50%, у Миледина, Малковой и Мироненко – по 15%, еще 5% - в резерве. Соглашение было устным и также предусматривало, что доля в проекте формируется за ней, Милединым, Малковой и Мироненко постепенно: в течение четырех лет по четверти от закрепленного пакета. Еще одним условием получения доли была работа в The Bell не менее чем в течение года. По словам Миледина, никто из авторов идеи The Bell собственных денег в проект не вкладывал.

Проект The Bell был запущен в мае 2017 г., тогда была отправлена первая почтовая рассылка. К концу 2017 г. Осетинская, по словам Миледина, предложила пересмотреть договоренности, попросив для себя 75-80%. «Для меня изменение изначальных договоренности на фоне всего происходящего послужило основанием для ухода из The Bell», - пишет Миледин. На своей страничке в Facebook он сообщал, что с 29 января работает в Альфа-банке.

Миледин пишет, что он предлагал Осетинской выделить ему долю в размере «около 5% исходя из того, что он участвовал в проекте в той или иной форме с октября 2016 г.», или компенсировать ее деньгами. «Полугодовые попытки переговоров успехом не увенчались. Зато The Bell нанял адвоката, который звонит мне периодически и рассказывает про риски разглашения информации. Теперь, возможно, у него прибавится работы», – отмечает Миледин.

Осетинская на своей странице в Facebook назвала претензии Миледина попыткой «нанести вред репутации проекта». Она подчеркнула, что все обязательства перед журналистом были выполнены. «Мы действительно говорили о долях в проекте и согласились, что обязательным условием для их получения будет работа в проекте как минимум в течение года», - сообщила она. Миледин, по ее словам, в январе 2018 г. перешел в Альфа-банк, через полгода после старта проекта, и никаких претензий на долю в проекте не заявлял. Осетинская добавила, что, согласно контрактным обязательствам, Миледин не должен был разглашать информацию о The Bell.

Главный редактор The Bell Ирина Малкова заявила «Ведомостям», что она согласна с написанным в посте Осетинской и добавить ей к этому нечего.

The Bell специализируется на бизнес-новостях. На сайте проекта сказано, что его основатель – Осетинская. Источники финансирования The Bell она никогда не раскрывала. В июне газета «Коммерсантъ» написала, что для развития проекта Осетинская могла собрать около $600 000. Его, по информации газеты, поддержали в том числе сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» Борис Зимин и Европейский фонд за демократию. По данным SimilarWeb, на сайте The Bell в июне было зафиксировано 1,29 млн визитов.

До The Bell Осетинская работала шеф-редактором РБК, главным редактором «Ведомостей» и российской версии Forbes.