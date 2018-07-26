Лидер профсоюзов опроверг планы исключить из организации единоросса Исаева
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не планирует смещать с поста своего первого зампредседателя депутата Госдумы Андрея Исаева, заявил «РИА Новости» председатель ФНПР Михаил Шмаков.
О том, что ФНПР может поставить вопрос об отставке Исаева, являющегося замруководителя думской фракции «Единой России», с поста первого зампреда организации из-за пенсионной реформы, «Ведомостям» рассказывали источники в федерации и «Единой России».
«Это бред, фейк, провокация, и мы еще с ними (с авторами материала. – "Ведомости") разберемся. Андрей Исаев является уважаемым членом нашей команды, а все внутренние разногласия мы решим сами», – прокомментировал Шмаков публикацию «Ведомостей».
ФНПР публично не поддержала законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Собеседник в федерации и один из единороссов говорили «Ведомостям», что из-за принятия Госдумой в первом чтении законопроекта между профсоюзами и партией власти разгорается большой конфликт. За пенсионную реформу проголосовали только единороссы, а Исаев является одним из основных спикеров партии по этому вопросу – он регулярно выступает на пленарных заседаниях и общается с Министерством труда и соцзащиты.
Два собеседника в ФНПР указывали, что вопрос об отставке Исаева, вероятно, будет поднят осенью. Один из источников «Ведомостей» отмечал, что окончательное решение будет принимать Шмаков. Перед публикацией материала «Ведомостей» председатель ФНПР отказался от комментариев. Сам Исаев заявлял «Ведомостям», что никуда из ФНПР не собирается.
В конце мая Шмаков направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, где высказался против реформы, а позднее призвал руководителей профсоюзов проводить публичные акции протеста. Несколько близких к администрации президента собеседников говорили «Ведомостям», что участие лояльных власти профсоюзов в этих протестах необходимо Кремлю, поскольку позволит выпустить пар, оттеснить внесистемную оппозицию и показать, что власть готова пойти на уступки.