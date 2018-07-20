«Единая Россия» не смогла сохранить единство по пенсионному вопросу

Протесты у здания Госдумы не произвели впечатления на единороссов Максим Стулов / Ведомости

Госдума в четверг приняла в пер­вом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 г. «За» проголосовали 328 депутатов (только из «Единой России»), «против» – 104.

Утром у Госдумы против реформы протестовали несколько десятков человек, в том числе бывший лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В начале пленарного заседания сорвать рассмотрение законопроекта безуспешно пытались депутаты от КПРФ и «Справедливой России», предложившие исключить из повестки этот вопрос как антиконституционный. «Надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать», – прокомментировал идею бойкота председатель Думы Вячеслав Володин. Он также заявил, что срок принятия поправок ко второму чтению будет продлен на месяц – с 18 августа до 24 сентября.

Единороссы и Бисмарк

Законопроект представлял в Госдуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, реформа позволит впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в 2 раза по сравнению с инфляцией: с 2019 г. они будут повышаться на 1000 руб. (индексация на 7% при прогнозе инфляции на 2018 г. около 3%). В результате к 2024 г. средний размер пенсии по старости составит 20 000 руб., пообещал министр. Он также подчеркнул, что в отличие от западных стран Россия повышает пенсионный возраст не из-за нехватки средств в пенсионной системе, а ради повышения уровня пенсий. Сделать это в 1990-е гг. было невозможно из-за резкого снижения доходов населения, роста смертности и падения рождаемости, теперь же повысить возраст позволяют увеличение продолжительности жизни, улучшение здравоохранения и изменение условий труда. Топилин напомнил депутатам и о льготах, предусмотренных реформой: например, люди с большим трудовым стажем (женщины – 40 лет, мужчины – 45) смогут выйти на пенсию на два года раньше, сохраняется досрочная пенсия для работников вредных и опасных производств, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев и других льготников. Кроме того, министр заявил, что пенсионная система в нынешнем виде придумана немецким канцлером Отто фон Бисмарком. Этот факт позже подтвердил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров, а зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что именно канцлер установил пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Когда начались выступления от фракций, Исаев предупредил, что при сохранении прежнего возраста власти смогут индексировать пенсию еще некоторое время, а затем придется тратить на это фонд национального благосостояния. В результате пенсия станет «небольшим пособием», которое будет получать половина взрослого населения страны, предположил единоросс. Уже сейчас, по его словам, низкий пенсионный возраст приводит к тому, что люди, потерявшие трудоспособность, получают недостаточные выплаты, а пенсионеры не способны прожить на текущую пенсию.

Оппозиция и революция

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» реформу не поддержали. Против выступил и председатель профильного комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), хотя его комитет дал на законопроект положительное заключение. По данным Нилова, отзывы на проект прислали в Думу 79 регионов, 60 из них дали консолидированную положительную оценку, отрицательных отзывов не поступало.

Жесткая критика содержалась уже в вопросах министру Топилину. Так, Алексей Диденко (ЛДПР) сравнил реформу с идеей отрубить каждому босому по ноге, чтобы ботинок хватило на всех. А эсер Олег Нилов предложил взамен «заставить работать 10 млн мажоров, проституток, наркоманов, тунеядцев, алкоголиков».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал реформу безнравственной и циничной. На Западе пенсия значительно больше российской и на фоне этого правительство предлагает «жалкую тысячу», заявляя, что эта прибавка позволит пенсионерам жить на пенсию, негодовал он. Этим законом единороссы рушат «путинское большинство», предупредил Зюганов. Он также напомнил, что тысячелетнюю монархию Февральская революция похоронила за 10 дней, и пообещал, что дети и внуки этот закон власти не простят.

ЛДПР проявляет «солидарность с гражданами, которых обманула власть», и выступает против повышения пенсионного возраста, заявил ее лидер Владимир Жириновский. По его мнению, реформа может обернуться обманом: государство заставит стариков работать дольше, но новым рабочим местам для молодежи будет просто неоткуда взяться.

Продолжительность жизни удалось увеличить прежде всего за счет снижения младенческой смертности, напомнил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, а значит, один из главных доводов правительства несостоятелен. Реформа существенно увеличивает социальные риски и ведет к росту напряженности в обществе, а это в корне противоречит национальным целям развития, которые сформулированы в новом майском указе президента России, подчеркнул он.

Для телеканалов пенсии не главное Федеральные телеканалы в четверг обнаружили в России и мире много гораздо более интересных новостей, чем рассмотрение в Госдуме законопроекта, обрушившего в июне рейтинги президента и правительства.

Так, в 12-часовых новостях «Первого канала» (в тот момент обсуждение проекта еще продолжалось) сюжет из Госдумы оказался лишь на пятом месте. Открылся выпуск видеоотчетом Минобороны о новейших вооружениях, описанных Владимиром Путиным в мартовском послании парламенту (см. фото); далее следовали новости о задержанной в США россиянке Марии Бутиной, о нежелании Дональда Трампа признавать факт вмешательства России в выборы в США и об устранении в регионах последствий паводков. В 15-часовых новостях, уже после принятия законопроекта в первом чтении, сюжет из Думы переместился на четвертое место, а первой новостью стало выступление Путина на совещании с послами. «Вести» в 11.00 на «России 1» тоже начались с рассказа о «новейшем супероружии», но места для новостей из Думы в них вообще не нашлось. В выпуске «Вестей» в 14.00 думский сюжет появился, но лишь на шестом месте и с весьма туманной подводкой: «Насыщенная повестка Госдумы: совершенствование налогового законодательства, проблема самовольного подключения к нефте- и газопроводам, обсуждение параметров пенсионной системы».

В 10-часовой программе «Сегодня» на НТВ сюжет из Думы тоже поставили на шестое место: там тема повышения пенсионного возраста уступила не только супероружию и трем новостям из США, но и сюжету о допросе в Донецке украинского агента. Зато в выпуске «Сегодня» в 13.00 репортаж об «изменении пенсионной системы» поднялся на второе место, отодвинув на третье Трампа, хотя перебить по важности рассказ Минобороны о новейших вооружениях так и не смог.

Впрочем, столь же сдержанное отношение к крайне важному для большинства россиян законопроекту федеральные телеканалы продемонстрировали и 14 июня, когда председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о грядущем повышении пенсионного возраста. Например, в новостях «Первого канала» в 15.00 этот сюжет был в эфире лишь четвертым (после сообщения о смерти режиссера Станислава Говорухина и двух сюжетов о чемпионате мира по футболу), а на НТВ – пятым (после рассказа о строительстве второй очереди космодрома «Восточный»). И лишь в «Вестях» в 14.00 на «России 1» заявление премьера прозвучало сразу после сюжета памяти Говорухина.

Представители телеканалов не ответили на вопросы «Ведомостей». Свернуть Прочитать полный текст

Диссиденты и уклонисты

Ранее пенсионную реформу открыто критиковали члены фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков и Наталья Поклонская. По словам человека в партии, «с ними неоднократно говорил Володин», но Поклонская, единственная из фракции, все равно проголосовала против. Это будет предметом обсуждения на президиуме фракции, сообщил журналистам ее лидер Сергей Неверов: «Было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты в рамках наших полномочий. Поклонская – руководитель комиссии по доходам». Сама Поклонская пояснила свою позицию так: «Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены».

Лысаков же накануне объяснил свой трудный моральный выбор в Facebook: проголосовать против реформы и сложить мандат или проголосовать «за», войти в рабочую группу и бороться за права избирателей во втором чтении. «Моя депутатская пенсия будет 43 000, работу с зарплатой не меньше депутатских 350 000 при желании тоже смогу найти. И гори все огнем!!! Еще раз говорю: я готов это сделать! При этом я понимаю, что этот пенсионный «правительственный танк» не остановить моим голосованием против», – написал депутат перед тем, как проголосовать «за».

Еще восемь единороссов на заседании отсутствовали, в том числе и замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк. По данным телеканала «Дождь», он не пришел, поскольку не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста, и теперь ему может грозить отставка с партийного поста. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что Железняк находится на больничном и секретарь генсовета Андрей Турчак «в курсе». Железняк и его помощница на звонки «Ведомостей» не ответили. По словам одного из думских собеседников, такой ход может означать нежелание депутата оставаться в политике. О том, что Железняк не придет на заседание, в партии знали, отмечает человек в «Единой России»: «Если он открыто объявит, почему не пришел, думаю, ему придется уйти. Но пока позиция – больничный». Заметка же «Дождя», по словам собеседника, выглядит как желание «подставить партию в день голосования и отвести удар от Думы».

У других отсутствовавших были уважительные причины, рассказали собеседники во фракции. Вячеслав Фетисов был в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов взяли отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников находились на больничном. Помощник Милонова Илья Евстигнеев пояснил, что депутат «примерно с понедельника или прошлой пятницы» находится в отпуске по уходу за детьми, который будет плавно перетекать в парламентские каникулы: «Он давно согласовывал с руководством. Просто так получилось, что совпало пленарное заседание». «Отсутствующих гораздо меньше, чем обычно: нет только тех, у кого действительно обстоятельства, связанные со здоровьем, либо личные, но не связанные с позицией по повестке», – уверяет человек во фракции.

Война и маневры

Главное, что на заседании был задан не лозунговый, а содержательный характер обсуждения реформы, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «И «Единая Россия», и оппозиционные фракции сформулировали достаточное количество предметных вопросов к правительству, а оно выразило готовность предоставить дополнительную информацию и расчеты». А увеличение срока приема поправок позволит «более тщательно обсудить реформу, ее параметры, необходимые дополнительные меры», добавляет он.

Идея принятия пенсионной реформы никуда не делась, это аксиома, которую намерены довести до конца, уверен политолог Андрей Колядин: «Это понимают и Дума, и правительство, и администрация президента. А появление некоего разнотравья мнений, в том числе среди единороссов, говорит о том, что есть определенные внутренние послабления для верхних эшелонов власти, некая возможность маневра, критики и право на личное мнение хотя бы у какой-то части депутатов». Если «за» проголосует 100% депутатов, то в дальнейших встречах и переговорах с народом полагаться на депутатский корпус будет нельзя, поясняет эксперт: «То, как это сейчас происходит, уже говорит о том, что есть некий посыл насчет права на критику, в том числе и у правящей партии».

Сам по себе факт такого голосования должен подчеркнуть, что даже внутри самой власти восторга по поводу предлагаемой реформы нет, говорит политолог Андрей Кынев: «Это делает актуальным вопрос о некой модификации законопроекта уже во втором чтении, возможно, в виде смягчения каких-то положений». Началось уклонение прессы от употребления фразы «пенсионная реформа» и вообще упоминания пенсионного возраста, отмечает политолог Михаил Виноградов: «Расчет может быть на то, что будет как с реновацией, когда был мощный эмоциональный импульс, а потом все быстро рассыпалось. Поскольку сейчас недовольство скорее глухое, чем проявившееся, его труднее предсказать. Не очень понятна глубина травмы, которая была нанесена общественному мнению». При желании девальвировать эффект первого чтения и лишить его политической значимости всегда можно, добавляет эксперт: «Но краткосрочно сработал сигнал из коридоров федеральной власти – о том, что власть должна выступить консолидированно. А дальше уже вопрос той атмосферы, которая будет ближе к осени. И здесь становятся важны итоги сентябрьских выборов в регионах как одной из переменных – как обсуждение будет идти дальше».