Восемь единоросов не пришли на первое чтение законопроекта о пенсионной реформе

На заседании присутствуют 433 депутата и 450 Владимир Федоренко / РИА Новости

Восемь депутатов «Единой России» не пришли в Госдуму на первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к руководству фракции.

На пленарном заседании, в частности, отсутствует заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. По словам источника телеканала «Дождь», неявка связана с тем, что Железняк не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста. Теперь ему может грозить отставка с партийного поста, говорит собеседник канала.

Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что Железняк находится на больничном, и что секретарь генсовета партии Андрей Турчак «в курсе» этого. Сам депутат и его помощница на звонки корреспондента «Ведомостей» не ответили.

Помимо Железняка, на первом чтении законопроекта о пенсионной реформе отсутствуют еще семь депутатов «Единой России», рассказали собеседники «Ведомостей»: Вячеслав Фетисов — в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов взяли отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников — на больничном.

Всего в день голосования по пенсионной реформе в Думе отсутствуют 17 депутатов, объявила перед началом пленарного заседания руководитель комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Из 450 мандатов на заседании присутствуют 433 депутата.

«Отсутствующих гораздо меньше, чем обычно: нет только тех, у кого действительно обстоятельства, связанные со здоровьем, либо личные, но не связанные с позицией по повестке», — говорит собеседник во фракции «Единой России». Источник в партии отмечает, что о том, что Железняк не придет, партия знала. «Если он открыто объявит, почему он не пришел, думаю ему придется уйти. Но пока позиция — больничный», — рассуждает он.

Другой собеседник в партии напоминает, что на заседании присутствуют Вячеслав Лысаков и беспартийная Наталья Поклонская, чья позиция по законопроекту отрицательная. «С ними неоднократно говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин». По словам источника, новость про отсутствие Железняка выглядит как желание «подставить партию в день голосования и отвести удар от Думы».

В аппарате «Справедливой России» сообщили, что на заседании присутствуют все депутаты от фракции. От КПРФ также присутствуют все, заявил депутат партии Александр Ющенко.

В четверг Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. У здания Госдумы проходит акция противников законопроекта.

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста