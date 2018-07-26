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Полковник СКР Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке

Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

«Признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначить ему штраф в 32 млн руб. и лишить его специального звания «полковник юстиции», — говорится в решении суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал вину.

Обвинение просило приговорить Ламонова к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокурор просил запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти.

Ламонов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с замначальника московского главка СКР Денисом Никандровым и руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

На прошлой неделе в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.