Подозреваемый в нападении на полицейского в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

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Волейболисты осудили присуждение футболистам званий заслуженных мастеров спорта

В субботу Министерство спорта присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые российские спортсмены не согласились с этим решением.

Например, волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта. «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала Гамова в Instagram. Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к футболистам, это вопрос к Минспорта.

Гамова играла за национальную сборную России, в 2010 г. была признана лучшей спортсменкой России и получила звание заслуженного мастера спорта. В 2013 г. была факелоносцем на открытии Всемирной летней Универсиады в Казани.

Гамову поддержали двое других российских волейболистов – игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского «Зенита» Алексей Спиридонов. По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. «Высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил спортсмен. Мусэрский за победу на Олимпиаде в 2012 г. получил звание заслуженного мастера спорта.

Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в Twitter. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов, и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок», — заявил спортсмен.

Гамову также поддержала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала Тарасова «Спорт-Экспресс». По ее мнению, у футболистов есть «серьезное покровительство и благодарность от всей страны», поэтому им «раздаются эти звания».

Помимо звания заслуженных мастеров спорта футболисты сборной России получили от президента ордена и грамоты. Церемония награждения состоялась в субботу в Екатерининском зале Кремля. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, еще два футболиста — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета. Остальные игроки и тренеры получили почетные грамоты президента.

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал это решение. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право <...> Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.

Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, заслуженными мастерами спорта могут стать призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победители чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы или кубка Европы. Кроме того, в порядке исключения, почетное звание заслуженного мастера спорта может быть присвоено «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», следует из документа.

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