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Катар обвинили в дискредитации конкурентов при отборе хозяйки ЧМ-2022

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Катар во время отбора страны для проведения чемпионата мира по футболу 2018/2022 организовывал информационные вбросы, чтобы дискредитировать своих конкурентов. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении редакции документы.

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что во время выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа [Катара] платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ за информационные вбросы о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет издание.

По данным источника газеты, стратегия по дискредитации конкурентов была разработана американской компанией BLJ Worldwide. Ее целью было убедить исполнительный совет Международной федерации футбола (FIFA) в том, что граждане США и Австралии не хотят, чтобы чемпионат проводился на территории их стран. Отмечается, что одним из главных требований FIFA к конкурсантам было наличие внутренней поддержки идеи проведения чемпионата.

О проведении кампании по дискредитации конкурентов свидетельствует переписка между компанией BLJ и катарскими чиновниками, пишет The Times. В распоряжении газеты оказалось письмо президента BLJ Майкла Хольтцмана главному советнику тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху, отправленное в мае 2010 г. «В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов 2018/2022, особенно против Австралии и США», — приводит газета текст письма.

Оргкомитет «Катар-2022» отверг все обвинения со стороны газеты. «Мы придерживались правил заявочной кампании во время борьбы за чемпионат мира - 2022», — говорится в заявлении оргкомитета.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Политика
Новости

Британские школы зафиксировали снижение числа учеников из России

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За последние три года в частных школах Великобритании значительно сократилось число школьников из России, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ. Согласно исследованию, в 2015 г. в британских частных школах обучались 2795 граждан России. К апрелю текущего года их число сократилось до 1699. 

По мнению издания, такая тенденция может «отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией» на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательстве в выборы, а также в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

В марте Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на убийство Скрипалей и принял решение выслать из страны российских дипломатов. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. 

Кроме того, с начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. В связи с этим «Великобритания может начать терять статус убежища для богатых», говорил ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов. 

Как раньше жилось россиянам в Лондоне (2014 год)

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Политика
Новости

В Москве задержали организаторов акции против пенсионной реформы

Ведомости
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После митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в том числе основателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, сообщает телеканал «Дождь». Они выступали на сцене во время акции.

Также в числе задержанных ведущий акции Михаил Чичков, уточняет «ОВД-инфо». Кроме того, задержан журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. Задержанных везут в ОВД «Красносельское», причина задержания неизвестна, сообщил Степанов.

На проспекте Академика Сахарова сегодня прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Акцию организовала Либертарианская партия России, она была согласована с властями.

По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 6000 человек, полиция насчитала 2500 участников.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

Путину показали катер-робот для дистанционного уничтожения мин

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Новый безэкипажный катер принял участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, говорится в материалах, розданных журналистам, освещавшим мероприятие. Парад в Санкт-Петербурге в воскресенье принял президент и главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

Безэкипажный катер сопровождал морской тральщик «Александр Обухов», он дополнил состав вооружения корабля. «Александр Обухов» — морской противоминный тральщик нового поколения, разработан ЦМКБ «Алмаз», сказал ведущий парада. Тральщик оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин, которая позволяет действовать безопасно для экипажа, не входя на минное поле противника. Тральщики, представленные на параде, разминировали Суэцкий канал и Персидский залив, отметил ведущий.

Парад проходил в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем участвовали более 40 боевых кораблей и катеров, 38 воздушных судов морской авиации и около 4000 военнослужащих.

Президент, выступая на параде, отметил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны и вносит вклад в борьбу с международным терроризмом. 

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Стиль жизни
Новости

Волейболисты осудили присуждение футболистам званий заслуженных мастеров спорта

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В субботу Министерство спорта присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые российские спортсмены не согласились с этим решением.

Например, волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта. «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала Гамова в Instagram. Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к футболистам, это вопрос к Минспорта.

Гамова играла за национальную сборную России, в 2010 г. была признана лучшей спортсменкой России и получила звание заслуженного мастера спорта. В 2013 г. была факелоносцем на открытии Всемирной летней Универсиады в Казани.

Гамову поддержали двое других российских волейболистов – игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского «Зенита» Алексей Спиридонов. По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. «Высшая награда не может быть за 8-е место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил спортсмен. Мусэрский за победу на Олимпиаде в 2012 г. получил звание заслуженного мастера спорта.

Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в Twitter. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок», — заявил спортсмен.

Гамову также поддержала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала Тарасова «Спорт-экспрессу». По ее мнению, у футболистов есть «серьезное покровительство и благодарность от всей страны», поэтому им «раздаются эти звания».

Помимо звания заслуженных мастеров спорта футболисты сборной России получили от президента ордена и грамоты. Церемония награждения состоялась в субботу в Екатерининском зале Кремля. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, еще два футболиста — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета. Остальные игроки и тренеры получили почетные грамоты президента.

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал это решение. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право <...> Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.

Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, заслуженными мастерами спорта могут стать призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победители чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы или кубка Европы. Кроме того, в порядке исключения почетное звание заслуженного мастера спорта может быть присвоено «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», следует из документа.

ЧМ-2018 по футболу стал самым удачным за всю историю российской сборной. Команда дошла до четвертьфинала, где по итогам послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. За это достижение Российский футбольный союз получит от FIFA $16 млн.

Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу

Политика
Новости

Подозреваемый в нападении на полицейского в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

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Молодой человек, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в центре Москвы, будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил московский главк Следственного комитета России.

Подозреваемый доставлен в следственный отдел, следователи пытаются восстановить картину произошедшего и выяснить мотивы, побудившие молодого человека напасть на полицейского. В отношении задержанного возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В ночь на воскресенье московский главк МВД сообщил о задержании подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве. По данным СУ СКР, им оказался 17-летний юноша. «Интерфакс» сообщал, что он является уроженцем Чечни.

В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина нанес полицейскому несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.

Пострадавший полицейский был госпитализирован. По данным «Интерфакса», это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

Политика
Новости

В Петербурге начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ

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Президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота России. Перед его началом президент обошел на катере парадный строй кораблей, выстроившихся на Неве, и поприветствовал их экипажи.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, — сказал Путин, выступая на параде. — Вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета».

Вся история флота — это история мужества и смелости моряков и офицеров, отметил президент. По его словам, служба на море по плечу только храбрым и стойким людям.

«Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота», — заявил Путин.

Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем принимают участие корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4000 военнослужащих.

Например, в параде принимают участие спущенный на воду в 2018 г. малый ракетный корабль «Ураган», корабль связи «Иван Хурс», фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец».

После прохода кораблей состоится воздушная часть парада. Над Невой пролетят вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Стиль жизни
Новости

Группа Gorillaz выразила сожаление в связи с отменой концерта в Москве

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Участники британской группы Gorillaz выразили сожаление в связи с тем, что им пришлось остановить выступление на фестивале Park Live в Москве из-за сильной грозы.

«Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт из-за грозы. Мы ничего не могли с этим поделать. Но ваша безопасность всегда на первом месте», — говорится в Twitter-аккаунте группы.

Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. Вечером в субботу началось выступление Gorillaz, но через 40 минут его пришлось прервать из-за сильной грозы. Это было первое выступление Gorillaz в России.

Сначала организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. На экране рядом со сценой появилось сообщение: «Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями (сильной грозой) по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам».

Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года. А вечером на столицу обрушился сильный ливень с грозой, градом и ветром. По данным синоптиков, за сутки в Московском регионе выпало 47% месячной нормы осадков. Наиболее сильные ливни были зафиксированы в Павловском Посаде, Толстопальцеве, Наро-Фоминске и Волоколамске.

Дождливое лето 2017-го

Политика
Новости

МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на полицейского в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нападении на полицейского возле посольства Словакии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан в Московской области, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается. Задержанного доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.

В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина ранил полицейского острым предметом и скрылся с места происшествия. Нападавший был объявлен в розыск.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, личность нападавшего установлена — им оказался уроженец Чечни 2000 года рождения. Официального подтверждения этой информации нет. В отношении мужчины возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах.

Пострадавший полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Источник агентства рассказал, что это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. 

Бизнес
Новости

Власти предупредили предприятия ОПК о возможном падении гособоронзаказа

Ведомости
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут столкнуться с проблемами, если не научатся диверсифицировать производство, они должны быть готовы к падению гособоронзаказа. Такую мысль высказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.

По словам Борисова, колебания гособоронзаказа — «вещь традиционная». Чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию. «Это идеальный вариант», — считает вице-премьер (цитата ТАСС).

Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 г. увеличить объем гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030 г. — до 50%.

Кроме того, Борисов предложил предприятиям ОПК выпускать ценные бумаги и выходить на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций.

Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%, при этом задолженность перед государством у них минимальная. 

Как прошло открытие Армейских международных игр

Политика
Новости

В летевший из Кишинева в Петербург самолет попала молния

Ведомости
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В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кишинева. Инцидент произошел через 10 минут после вылета, когда самолет набирал высоту.

«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее из соображений безопасности экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщила пресс-служба.

На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Рейс был отложен на неопределенное время, самолету предстоит тщательная техническая проверка.

Согласно расписанию самолет S7 вылетел из Кишинева в 13.30 по местному времени (совпадает с московским). В «Пулково» он должен был приземлиться в 15.50. Онлайн-табло петербургского аэропорта сообщает, что рейс отменен.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Политика
Новости

Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье

Ведомости