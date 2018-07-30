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Патриарх Кирилл назначил нового руководителя фабрики РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности гендиректора подмосковного художественно-производственного объединения «Софрино» Григория Антюфеева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе патриарха.

Накануне Московский патриархат сообщил, что прежний гендиректор «Софрино», руководивший предприятием с 1987 г., Евгений Пархаев освобожден патриархом от всех должностей в Русской православной церкви (РПЦ).

Антюфеев в 1998–2010 гг. руководил комитетом по туризму Москвы при мэре Юрие Лужкове, до этого занимал должность зампреда комитета по управлению имуществом столицы. До 1991 г. он был кадровым офицером Вооруженных сил и работал в Минобороны.

«Софрино» является самым доходным предприятием РПЦ с оборотом свыше 2,65 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ». Фабрика производит свечи, иконы и другую религиозную утварь. Пархаев был назначен гендиректором «Софрино» патриархом Пименом в 1987 г. Помимо руководства фабрикой он также управлял гостиницей «Даниловская» Московской патриархии и курировал патриаршие резиденции в Чистом переулке, Переделкине и Свято-Даниловом монастыре.

Пархаев в 2000-х гг. сконцентрировал в своих руках управление практически всеми ключевыми предприятиями РПЦ, отметил в разговоре с газетой руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его данным, именно «Софрино» и «Даниловская» являются основными предприятиями, за счет которых формируется бюджет патриархии, при этом «Софрино» является монополистом по выпуску свечей и церковной утвари, обязательной для закупки храмами.

В понедельник ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщал, что полиция проводит в «Софрино» обыски. Однако источник «Интерфакса» во властных структурах Подмосковья опроверг эту информацию. По его данным, охрана предприятия усилена по просьбе представителя РПЦ до назначения нового гендиректора.

В 2017 г. МВД предъявило заочные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере бывшему предправления и совладельцу обанкротившегося банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Пархаев являлся совладельцем и председателем совета директоров банка.

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