Политика

Новости

СКР завершил расследование по делу «Зимней вишни» в отношении 7 обвиняемых

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 293 УК РФ)», - уточнила Петренко. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В сообщении на сайте СКР уточняется, что генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник «Центра защиты» Сергей Антюшин не оповестил о возникшем пожаре посетителей торгового центра, полагают следователи. «Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности», - говорится в сообщении. Еще один фигурант дела - начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин - обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из ТЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь распространился с верхнего этажа, где были кинозалы и где в выходной день отдыхали дети. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»