Политика

Новости

Минфин США продлил срок продажи активов в компаниях Дерипаски

Санкционное подразделение минфина США – Office of Foreign Assets Control (OFAC) – продлило предельный срок продажи американскими инвесторами активов и долговых обязательств компаний находящегося под санкциями бизнесмена Олега Дерипаски до 23 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства. Речь идет о En+, UC Rusal и группе «ГАЗ».

Санкции против этих компаний OFAC ввел 6 июня и с тех пор трижды продлял дедлайн по исполнению собственного решения. Сначала предполагалось, что американские инвесторы должны покинуть капитал санкционных компаний до 7 мая, затем до 6 июня и 5 августа.

Вскоре после введения санкций минфин США допустил возможность их смягчения или отмены, если Олег Дерипаска сократит свой контроль в компаниях до уровня менее контрольного пакета. Председатель совета директоров En+ Грег Баркер разработал план корпоративных мер, направленных на отмену санкций. Так называемый «план Баркера» был одобрен советом директоров компании и частично реализован.