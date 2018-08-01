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Политика
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СПЧ призвал Госдуму принять закон о журналистах в горячих точках

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Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках, заявил председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя убийство трех российских журналистов в Центральной Африканской республике (ЦАР).

Журналистам в горячих точках нужно обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее, сказал Федотов. Все эти гарантии предусмотрены подготовленным СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме, отметил правозащитник.

«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», – указал Федотов.

Трое российских журналистов Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. По информации агентства AFP, первым сообщившего о трагедии, журналистов расстреляли на одном из блокпостов по дороге на запад от Банги.

Председатель СПЧ выразил соболезнования родным и близким погибших. «Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию», – подчеркнул Федотов. СПЧ будет добиваться того, чтобы случившееся не осталось безнаказанным, было расследовано максимально быстро и эффективно, заверил председатель совета.

Политика
Новости

Причиной крушения самолета в Мексике стал порыв ветра

Ведомости
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Причиной крушения пассажирского самолета в Мексике стал резкий порыв ветра, сообщает Gaceta Mexicana со ссылкой на губернатора мексиканского штата Дуранго Хосе Росаса Аиспуро. По его словам, лайнер Embraer 190 авиакомпании Aeromexico успел подняться на 300 метров, когда был сбит сильным порывом ветра. После этого самолет резко опустился вниз и ударился об землю.

Самолет Aeromexico совершил жесткую посадку на севере Мексики в ночь на среду по московскому времени. На борту самолета находились 103 человека, никто не погиб, но большинство получили травмы. Лайнер летел из аэропорта Виктория-де-Дуранго в столицу Мексики. По данным авиакомпании, самолет эксплуатировался 10 лет и был в хорошем состоянии.

При ударе об землю лайнер потерял оба двигателя, из-за чего начался пожар. Самолет находился в горизонтальном положении, что позволило быстро эвакуировать людей до начала пожара, отметил губернатор. 

Как сообщила авиакомпания, в самолете было 99 пассажиров – 88 взрослых, девять несовершеннолетних и два младенца, а также четыре члена экипажа – два пилота и два бортпроводника. По словам губернатора Дуранго, один из пилотов находится в тяжелом состоянии. По данным Reuters, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. 

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Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы не планирует повышать стоимость платной парковки

Ведомости
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Необходимости повышать тарифы на платную парковку в Москве нет, заявил заместитель мэра – руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Как таковой проблемы, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, мы её не видим», – сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В городе ведется ежедневный мониторинг свободных и занятых парковочных мест, отметил заммэра. По его данным, примерно 85% мест занято, 15% – свободно.

Платная парковка появилась в Москве с 2013 г., ее зона постепенно расширялась. Сейчас платная парковка расположена в пределах третьего транспортного кольца и частично за ним.

В мае Ликсутов говорил, что московские власти на данном этапе не планируют расширять зону платной парковки на новую Москву.

Что изменили платные парковки

Бизнес
Новости

«М.Видео» откроет в своих магазинах сервисные центры Apple

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«М.Видео» откроет в своих магазинах авторизованные сервисные центры Apple. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и на рынке сотового ритейла.

Издание отмечает, что первые сервисные центры откроются в московских ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «Мебельград». Владельцы техники Apple смогут обратиться за помощью в эти точки вне зависимости от того, где покупались их устройства. Эту информацию подтвердила представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Она добавила, что в перспективе проект может быть расширен и на другие города.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия превысил 195 млрд руб. и около 12,7 млн штук, что выше на 23% и 1% соответственно, чем за аналогичный период 2017 г. При этом Apple показывает динамику выше рыночной: рост на 30% в деньгах и 25% в штуках. На сайте Apple говорится о 16 авторизованных сервисных центрах в пределах Москвы. Ни одна из этих точек не принадлежит крупным ритейлерам.

Собеседники газеты в «Связном» и «Евросети» полагают, что наибольшую пользу от нового проекта пользователь начнет получать в случае качественного масштабирования — когда жителям любого отдаленного от Москвы города станет доступна эта услуга.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Экономика
Новости

Губернатор Кубани назвал жизненно необходимой реконструкцию трассы до Сочи

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Новая трасса Джубга – Сочи стоимостью 1,2 трлн руб. жизненно необходима Краснодарскому краю как курортному региону, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», – сказал Кондратьев «РБК-Краснодару».

Нынешняя дорога Джубга – Сочи (А147) представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.

Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию развития трассы стоимостью 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», – описывал проект федеральный чиновник. Если его реализуют, дорога станет самой дорогой в России.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

Бизнес
Новости

РБК сообщил о поиске инвесторов для аэропорта «Домодедово»

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ищет инвесторов, заинтересованных в покупке аэропорта «Домодедово», сообщил РБК со ссылкой на источники. Неформальные переговоры с инвесторами продолжаются уже около полугода, отмечает издание.

«В настоящее время речь идет о предварительных переговорах на предмет сбора инициативных предложений. Обсуждается возможность участия в покупке до 100% компании», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, РФПИ действует «по мандату от владельца аэропорта» и может выступить организатором сделки.

Другой источник издания рассказал, что бизнес всего аэропорта оценивается в $5 млрд. По его словам, в феврале этого года к активу проявлял интерес Суверенный фонд Катара (QIA), которому принадлежат 18,93% «Роснефти» и 25% петербургского аэропорта «Пулково».

В конце марта во время визита делегации Катара в Москву авиакомпания Qatar Airways и «Внуково» подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает продажу 25% этого аэропорта. Однако Федеральная антимонопольная служба пока не получила документов от покупателя, сообщил РБК представитель ведомства в конце июля.

Представитель «Домодедово» опроверг изданию информацию о поиске инвесторов. Представители РФПИ и Российского инвестиционного агентства отказались от комментариев.

«Домодедово» – второй по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла после «Шереметьево». Головной компанией «Домодедово» является кипрская DME ltd., ее конечный бенефициар – Дмитрий Каменщик. По итогам 2017 г. выручка DME ltd. по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль – 9,35 млрд руб. (+11,7%), EBITDA – 14,06 млрд руб. (-1,8%).

Город в аэропорту

Бизнес
Новости

США задумались об ужесточении новых пошлин на импорт китайских товаров

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Президент США Дональд Трамп изучает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Bloomberg и газета Washington Post.

Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд и планируют в ближайшие дни увеличить эту сумму еще на $16 млрд. Агентство напоминает, что президент США хотел установить пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, но такие меры американская администрация сочла недостаточными.

В 2017 г. дефицит США в торговле с Китаем достиг $376 млрд. За счет повышения тарифов и давления на Китай Трамп рассчитывает выровнять торговый баланс. Американский лидер ранее также угрожал поднять пошлины на весь китайский импорт, превышающий $500 млрд.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

Политика
Новости

Bloomberg узнал о решении Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, последние шесть лет укрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне, скоро покинет свое убежище, сообщает Bloomberg. По данным двух источников агентства, в последнее время здоровье 47-летнего Ассанжа ухудшилось и в ближайшие недели он откажется от самоизоляции.

Ассанж, программист и журналист из Австралии, стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Кроме того, власти Швеции добились европейского ордера на арест Ассанжа на основании заявлений двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Ассанж был арестован в Лондоне, но отпущен под залог. В 2011 г. британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Стокгольм позже закрыл дело Ассанжа. Однако у британской полиции остался действующий ордер, выписанный после неявки Ассанжа в суд.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. С тех пор основатель WikiLeaks ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. Однако МИД Эквадора указывал, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве. Президент страны Ленин Морено называл Ассанжа «унаследованной проблемой». По итогам своего визита в Великобританию на прошлой неделе Морено сказал, что единственное требование Эквадора заключается в гарантии неприкосновенности жизни Ассанжа.

В полиции Лондона Bloomberg подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе. Министерство иностранных дел Великобритании и адвокат Ассанжа не ответили на запрос агентства.

По британским законам, в экстрадиции может быть отказано, если принимающая сторона не гарантирует неприкосновенность жизни выдаваемого человека или в случае политического характера обвинений. Поэтому США могут попытаться добиться экстрадиции, заменив обвинения против Ассанжа в шпионаже на менее тяжкую статью, которая не предусматривает смертную казнь, указывает профессор юридического факультета университета Вирджинии Эшли Дикс.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

Политика
Новости

Минфин США продлил срок продажи активов в компаниях Дерипаски

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Санкционное подразделение минфина США – Office of Foreign Assets Control (OFAC) – продлило предельный срок продажи американскими инвесторами активов и долговых обязательств компаний находящегося под санкциями бизнесмена Олега Дерипаски до 23 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства. Речь идет о En+, UC Rusal и группе «ГАЗ».

Санкции против этих компаний OFAC ввел 6 июня и с тех пор трижды продлял дедлайн по исполнению собственного решения. Сначала предполагалось, что американские инвесторы должны покинуть капитал санкционных компаний до 7 мая, затем до 6 июня и 5 августа.

Вскоре после введения санкций минфин США допустил возможность их смягчения или отмены, если Олег Дерипаска сократит свой контроль в компаниях до уровня менее контрольного пакета. Председатель совета директоров En+ Грег Баркер разработал план корпоративных мер, направленных на отмену санкций. Так называемый «план Баркера» был одобрен советом директоров компании и частично реализован.

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Политика
Новости

Участников Pussy Riot отпустили из полиции

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Четверо участников панк-группы Pussy Riot Ольга Пахтусова, Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Петр Верзилов были отпущены из ОВД «Лужники» в ночь на 1 августа. Об этом сообщил Верзилов на своей странице в Twitter. «Свобода после 15+1 суток ареста и ура!» - написал он.

Участники Pussy Riot были арестованы после того, как 15 июля выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники», где шел финальный матч чемпионата мира Франция – Хорватия. Свою акцию они назвали «Полицейский вступает в игру» и посвятили ее проблемам правоприменения в России. Они, в частности, хотели прилечь внимание к политзаключенным, уголовным делам за репосты и незаконным арестам на митингах.

30 июля молодые люди были выпущены из спецприемника после 15 суток ареста, но на выходе снова задержаны еще на ночь. Ожидалось, что 31 июля состоится третье судебное заседание за участие в акции на ЧМ-2018, но Хамовнический суд отказался рассматривать материалы полиции на этой неделе, сообщил Верзилов.

Участникам панк-группы вменяется статья 20.2 КоАП – «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщала Пахтусова.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об аресте борцов с коррупцией во ФСИН

Ведомости
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Офицеры контрразведывательного управления «М» в ФСБ, сообщившие о фактах коррупции во ФСИН, сами оказались под арестом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Московского гарнизонного военного суда, которое было принято по ходатайству следователей ГСУ СКР. Речь идет о капитане Константине Струкове и майоре Сергее Никитюке. Последний, по данным издания, лично принимал участие в разработке и аресте замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Оба контрразведчика входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой экс-главы ФСИН Александра Реймера.

Никитюку и Струкову, которым примерно по 30 лет, инкриминируют участие в 2016 г. в отчуждении 50% активов фирмы, которая владела небольшим строительным рынком «На Остаповской» рядом с метро «Волгоградский проспект». По версии следствия, узнав, что несколько палаток на рынке подлежат сносу, офицеры якобы предложили владельцу фирмы «решить вопрос» с сохранением его бизнеса за полцены – переписать 50% компании с уставным капиталом в 4,6 млн руб. на стороннего человека. Издание указывает, что сделка по каким-то причинам не состоялась, но в итоге полфирмы оказалось переписано на мать указанного контрразведчиками человека. Рынок все-таки был снесен, а владельцам власти предложили компенсацию в 90 млн руб. Делиться с новым собственником прежний хозяин не захотел и написал заявление в полицию. В результате центральный аппарат СКР возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин заявил изданию, что его подзащитный вины не признает. Оба офицера обжаловали свой арест. Защита не исключает, что таки образом их подзащитным мстят за их профессиональную деятельность.

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Технологии
Новости

Финансовые результаты Apple оказались лучше прогнозов

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Выручка компании Apple по итогам III квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня, составила $53,3 млрд. Это на 17% больше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Чистая прибыль выросла на 32% и составила $11,5 млрд, или $2,34 на акцию. Аналитики ожидали, что выручка составит $52,4 млрд, а прибыль – $2,18 на акцию, отмечает Bloomberg.

После объявления результатов III квартала акции Apple подорожали на 3,5%. В 2018 г. они выросли на 12%. Это приближает технологического гиганта к тому, чтобы стать первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн, подчеркивает агентство.

Лучше ожиданий оказался и прогноз Apple на IV квартал. Аналитики готовились к тому, что речь пойдет о доходах в $59,4 млрд, но в самой компании считают, что получат $60-62 млрд.

Около 60% дохода компании в III пришлось на iPhone, который по-прежнему остается самым важным продуктом Apple. За отчетный период было продано 41,3 млн iPhone, что принесло $29,9 млрд. Самой популярной моделью в III квартале стал iPhone X, отметил главный исполнительный директор компании Тим Кук. Она же внесла серьезный вклад в доход компании: ее цена начиналась от $999 при средней стоимости других моделей в $724. Розничные цены на iPhone выросли на 20%.

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