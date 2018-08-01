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СПЧ призвал Госдуму принять закон о журналистах в горячих точках

Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках, заявил председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя убийство трех российских журналистов в Центральной Африканской республике (ЦАР).

Журналистам в горячих точках нужно обеспечить максимально возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее, сказал Федотов. Все эти гарантии предусмотрены подготовленным СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме, отметил правозащитник.

«Надеюсь, гибель трех российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», – указал Федотов.

Трое российских журналистов Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. По информации агентства AFP, первым сообщившего о трагедии, журналистов расстреляли на одном из блокпостов по дороге на запад от Банги.

Председатель СПЧ выразил соболезнования родным и близким погибших. «Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию», – подчеркнул Федотов. СПЧ будет добиваться того, чтобы случившееся не осталось безнаказанным, было расследовано максимально быстро и эффективно, заверил председатель совета.