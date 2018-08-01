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МИД: погибшие журналисты въехали в ЦАР по туристической визе

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты въехали в эту страну по туристической визе, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая», – сказала Захарова в эфире канала «Россия 24».

При этом она отметила, что у МИДа «нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР».

Для въезда в ЦАР гражданам России требуется виза, говорится на сайте посольства республики. Для оформления визы необходимо «приглашение от принимающей стороны в ЦАР или иной документ, его заменяющий».

В свою очередь Андрей Коняхин, главный редактор «Центра управления расследованиями» (ЦУР), по заданию которого журналисты поехали в ЦАР, сообщил, что они отклонились от запланированного маршрута и подверглись нападению неизвестных.

«Проехав половину дороги, съемочная группа отклонилась от маршрута. Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута», – сказал Коняхин «Интерфаксу». Он предположил, что журналисты искали место для ночлега.

По словам Коняхина, территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками. «Водитель, который остался в живых, утверждает, что на машину напали люди в чалмах. Но я ему не очень верю», – отметил Коняхин. Сейчас рассматриваются две основные версии убийства, рассказал он, – «ограбление, а также убийство журналистов различными группировками».

Коняхин добавил, что в первый же день после приезда россиян задержали полицейские. «Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе», – сказал главред ЦУР. Он подтвердил, что журналисты въезжали в ЦАР по туристическим визам.

В понедельник, 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Погибшие снимали по заказу ЦУР фильм о частной военной компании «Вагнера».

Тела погибших будут в ближайшие дни доставлены на родину, их отправкой занимается посольство России в ЦАР, добавила Захарова.