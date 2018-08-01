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Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США

Курс турецкой лиры по отношению к доллару преодолел психологический порог в пять лир за доллар с уровня 4,94 после сообщения о санкциях США против Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров (министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу) из-за их связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Эти чиновники сыграли «ведущие роли в структурах, ответственных за арест и содержание под стражей Брансона», – говорится в заявлении минфина США. Ведомство называет задержание пастора несправедливым.

О том, что США введут санкции против Турции, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняло, что санкции приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского юриста Сергея Магнитского. Они предполагают запрет на въезд в США и арест активов в американских банках.

Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 г. из-за обвинений в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти связывают с террористами. Власти США неоднократно требовали его освободить, угрожая введением санкций.

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