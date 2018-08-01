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Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США

Ведомости
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Курс турецкой лиры по отношению к доллару преодолел психологический порог в пять лир за доллар с уровня 4,94 после сообщения о санкциях США против Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров (министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу) из-за их связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Эти чиновники сыграли «ведущие роли в структурах, ответственных за арест и содержание под стражей Брансона», – говорится в заявлении минфина США. Ведомство называет задержание пастора несправедливым.

О том, что США введут санкции против Турции, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняло, что санкции приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского юриста Сергея Магнитского. Они предполагают запрет на въезд в США и арест активов в американских банках.

Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 г. из-за обвинений в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти связывают с террористами. Власти США неоднократно требовали его освободить, угрожая введением санкций.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Трое украинских хакеров арестованы по запросу США

Ведомости
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В Европе арестованы три гражданина Украины, которых в США обвиняют в кибератаках и причастности к мощной хакерской группировке Fin7 (также Carbanak и Navigator), говорится в сообщении минюста США. «Три высокопоставленных участника развитой международной киберпреступной группировки, базирующейся в Восточной Европе, арестованы и в настоящее время находятся под стражей в связи с обвинениями, поданными в окружном суде США в Сиэтле», - сообщил помощник генпрокурора Брайан Бенчковски.

Минюст назвал имена арестованных - это граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков. «Раскрытие имен лидеров Fin7 является решительным шагом в деле разрушения этого развитого криминального предприятия», - пишет минюст.

По данным обвинения, с 2015 г. они участвовали в кибератаках более чем на 100 американских компаний, «в основном в ресторанном, игровом и гостиничном бизнесе». Только в США Fin7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, украсть данные более чем 15 млн кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий. Среди компаний, которые публично признавали атаки, рестораны Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

Согласно документу трое обвиняемых использовали в качестве прикрытия и вербовщика исполнителей компанию Combi Security со штаб-квартирами в России и Израиле. «Характерно, что сайт подставной компании называл своих жертв в США в качестве клиентов», - говорится в сообщении. При заражении компьютеров жертв вредоносной программой Carbanak хакеры использовали элементы социального инжиниринга, подтверждая «чрезвычайно тщательно составленные электронные письма» реальными звонками. После того как клиент открывал зараженный файл, происходила кража данных карт.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, хакерство и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Хладырь, системный администратор Fin7, был задержан в январе в Дрездене, Германия, и уже экстрадирован в США. Судебное заседание по его делу назначено на 22 октября. Федорова, которого минюст США считает координатором кибератак, задержали в польской Бельско-Бяле, он ожидает экстрадиции. Колпакова, еще одного координатора, задержали в конце июня в Испании, запрос о его экстрадиции еще не отправлялся.

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Экономика
Новости

ФРС сохранила базовую ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 31 июля - 1 августа приняла решение сохранить ключевую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 1,75-2% годовых, говорится в релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC было единогласным и совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. ФРС дала оптимистичную оценку состоянию экономики США, «укрепив ожидания рынка, что третье повышение ключевой ставки в 2018 г. произойдет на заседании в конце сентября», пишет The Wall Street Journal. Еще одно повышение ставки может состояться до конца года.

Во II квартале 2018 г. ВВП США вырос на 4,1%, что стало лучшей квартальной динамикой почти за четыре года. Однако часть этого роста оказалась обусловленной ростом экспорта американской продукции в Китай перед вступлением в действие повышенных пошлин, отмечал минторг США.

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Финансы
Новости

Wells Fargo заплатит $2,1 млрд за ипотечные злоупотребления

Ведомости
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Один из крупнейших банков США Wells Fargo согласился выплатить $2,1 млрд в виде штрафов за злоупотребления в области ипотечного кредитования перед финансовым кризисом 2008 г., сообщил офис генпрокурора Калифорнии.

Банк оштрафован за то, что выдал более 70 000 ипотечных кредитов, зная о недостаточном качестве заемщиков и в нарушение собственных правил. Это в итоге привело к тому, что почти половина заемщиков допустили дефолт, а инвесторы, принявшие в обеспечение субстандартные закладные, потеряли миллиарды долларов.

«Соглашение с Wells Fargo подразумевает ответственность банка за действия, которые способствовали финансовому кризису», - говорится в документе.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о похищении и пытках погибших в ЦАР российских журналистов

Ведомости
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Погибших в ЦАР (Центральноафриканская республика) Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили и допрашивали перед смертью. Об этом сообщает местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на источники.

Издание также опубликовало фотографию тел двоих погибших. На ней – Расторгуев и Джемаль, подтвердил The Bell главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин.

По данным Palmares Centrafrique, журналистов похитили повстанцы из отряда одного из лидеров группировки «Селека» Нуреддина Адама. Они контролируют окрестности города Декоа, уточняет издание. Декоа находится недалеко от Сибю, где погибли россияне.

Ранее выживший водитель, перевозивший Джемаля, Расторгуева и Радченко, рассказал другую версию событий. По его словам, на машину напали люди в чалмах из засады, а российские журналисты погибли на месте. Коняхин упоминал, что «не очень» верит в это.

Об убийстве Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР стало известно во вторник, 31 июля. Они снимали фильм для ЦУР Михаила Ходорковского о работе ЧВК «Вагнера» в ЦАР.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.

Бизнес
Новости

Следствие подозревает Магомедова в лоббировании интересов через сына Шохина

Ведомости
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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сказал, что следствие обвиняет его в лоббировании интересов через якобы фиктивно трудоустроенного сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

«Следствие пишет, что я выполнял какие-то лоббистские устремления или стремления через Дмитрия Шохина - сына Александра Николаевича Шохина. Я сам в составе РСПП, а Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы приобрели, задолго до того, как мы ее приобрели», - заявил Магомедов в Тверском суде Москвы (цитаты по «Интерфаксу»). «Там указано (в материалах дела), что Дмитрий Шохин у нас номинально числился. Дмитрий Шохин работал в компании, которую мы купили в 2011 г., и компания называется Fesco. И там он работал у товарища [Сергея] Генералова лет шесть или семь - я уже не помню», - сказал бизнесмен.

Представители Александра Шохина и Fesco, с которыми связались «Ведомости», отказались от комментариев.

Сегодня Тверской суд Москвы оставил под арестом до 5 ноября Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также экс-директора входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артура Максидова. Магомедовы были арестованы в конце марта, они обвиняются в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. государственных средств. Суд отказался выпустить их под залог в размере суммы ущерба, также арестованы счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, которые следствие считает подконтрольными Магомедовым.

В мае этого года Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. министра внутренних дел Владимира Колокольцева о замене меры пресечения Магомедовым на не связанную с арестом, писал «Коммерсантъ». Он, в частности, указывал на опасный прецедент признания экономических преступлений особо тяжкими.

Согласно сообщениям корпоративного сайта Fesco, Дмитрий Шохин, юрист по образованию, работал в группе в должности вице-президента по правовым вопросам с 2009 по 2013 г., в 2015 г. вошел в состав правления Fesco, а в 2016 г. покинул компанию. На момент публикации в разделе «Руководство» на сайте Fesco Шохин указан не был. В списке членов правления на февраль 2018 г. Шохина также не было.

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова завершила сделку по приобретению контроля в транспортной группе Fesco (Дальневосточное морское пароходство, ДВМП) в 2012 г., купив долю долю Сергея Генералова. 32,5% акций ДВМП принадлежит группе «Сумма», 23,8% – GHP Group, 17,4% – TPG, 4,9% – East Capital.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» получил убыток в первом полугодии

Ведомости
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Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2018 г. составил 7,18 млрд руб. против прибыли в 2,31 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Прибыль за II квартал упала до 1,57 млрд руб. по сравнению с 7,01 млрд руб. годом ранее.

Выручка компании в первом полугодии выросла на 10,6% до 219,16 млрд руб.

Компания объясняет динамику курсовыми разницами и производственными показателями: в полугодии пассажирооборот увеличился на 5%, евро укрепился против рубля на 14,5%, доллар - на 2,6%. Себестоимость продаж за полугодие выросла на 22%. «Аэрофлот» указывает на увеличение расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на 18,4% и отдельно - на подорожание авиакеросина на 39% год к году.

Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании 25 июня утвердили дивиденды по итогам 2017 г. в сумме 14,2 млрд руб., что соответствует половине чистой прибыли по РСБУ за прошлый год.

После выхода отчета котировки авиакомпании на Московской бирже перешли к снижению (-0,6% к закрытию вторника).

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Бизнес
Новости

Мотоцикл «Кортеж» будет продаваться под советским брендом

Ведомости
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Мотоцикл сопровождения проекта «Кортеж» разработки концерна «Калашников» поступит в продажу под брендом «Иж», сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом "Иж". Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной», - сказал Чемезов.

Будет ли мотоцикл аналогичен кортежному варианту, который получил бренд Aurus, пока не решено. Но в нем «точно будут использоваться дизайнерские и технические решения», которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», отметил Чемезов. По его словам, мотоцикл «Иж» будут продавать и за рубежом: «В этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками».

Проект «Кортеж» - изначальное название семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл сопровождения. Головной разработчик - НАМИ, производственный партнер - группа Sollers Вадима Швецова. Мировая премьера автомобилей Aurus состоится 29 августа на Московском автосалоне. После него начнется сбор заявок, а продажи стартуют в январе 2019 г. Вложения бюджета в проект составили 12,4 млрд руб.

Весной этого года Чемезов говорил президенту Владимиру Путину, что тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов и не уступает западным аналогам. Машина массой полтонны оснащена двигателем мощностью 150 л. с. и способна разгоняться до 250 км/ч.

Как выглядит новый лимузин президента

Бизнес
Новости

Суд оставил под арестом активы и счета еще восьми компаний по делу Магомедовых

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отменить обеспечительный арест, наложенный на активы и банковские счета восьми компаний по уголовному делу совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 30 июля, суд оставил под арестом активы и счета 16 компаний по делу Магомедовых. Всего обеспечительные меры были приняты в отношении 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, Магомедовым. В частности, остаются под арестом активы и банковские счета Fesco, ПАО «Дальневосточное морское пароходство», Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании и др.

Братьев Магомедовых арестовали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Следствие оценивает ущерб от их действий в 2,5 млрд руб. Братья Магомедовы вину отрицают. Суд также арестовал личные банковские счета Зиявудина и Магомеда. Сколько именно было на счетах, не раскрывалось.

«Арест счетов означает, что компания не может осуществлять никакие расходные операции, в том числе обслуживать банковские кредиты. А попытки открыть новые счета или использовать для расчета третьих лиц будут нарушением закона», – рассказывал «Ведомостям» партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Технологии
Новости

Министр цифрового развития назвал свидетельство о рождении лишним документом

Ведомости
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Бумажное свидетельство о рождении - лишний и ненужный документ, который можно полностью заменить электронной записью. Об этом заявил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельство о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», - передало агентство ТАСС слова Носкова.

Министр отметил, что сейчас после рождения ребенка необходимо получить несколько бумаг: справку о рождении, свидетельство о рождении, прописку, выписку из домовой книги и проч., но все их тоже способна заменить запись о рождении. «Мы пытались автоматизировать до сих пор, но это неправильно. Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», - добавил Носков.

По словам министра, в перспективе возможен переход на электронное удостоверение личности.

Бумажное свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно в день обращения, оформление можно начать через сайт Gosuslugi.ru. Для получения документа нужно медицинское свидетельство о рождении или заявление свидетеля родов вне больницы и паспорт по крайней мере одного из родителей. Свидетельство о рождении является основанием для оформления СНИЛСа, полиса ОМС и регистрации ребенка по месту жительства.

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Политика
Новости

Памфилова направит в избирком Петербурга «большой десант»

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует провести «серьезную, тщательную работу над ошибками» с комиссией Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», – отметила Памфилова (цитаты по «Интерфаксу»). Курировать поездку будет зампред ЦИК Николай Булаев.

Памфилова неоднократно критиковала работу петербургского избиркома по итогам президентских выборов. Его руководитель Виктор Панкевич ушел в отставку после выездной проверки ЦИК. На его место был утвержден предложенный Москвой Виктор Миненко.

Материалы о нарушениях в комиссии Петербурга были направлены в правоохранительные органы. «Те факты, которые, как мы считаем, должны иметь должную административную и уголовную оценку, мы все их передали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Насколько я знаю, сейчас материал находится в МВД Санкт-Петербурга, поэтому проверки идут», – указала Памфилова.

ЦИК обещала уделить особое внимание информации о принуждении граждан Петербурга к явке на участки и использованию системы «Мобильный избиратель» для искусственного повышения явки.

Как россиян зовут на выборы

Политика
Новости

Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование Мюллера по «российскому делу»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» о предполагаемом вмешательстве в выборы, «чтобы оно прекратило пятнать репутацию нашей страны». Об этом Трамп написал в серии твитов.

По мнению Трампа, входящий в команду Мюллера работник ФБР Питер Стржок не имеет права принимать участие в расследовании, поскольку в 2016 г. писал коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом США. «Боб Мюллер, без сомнения, находится в состоянии конфликта интересов, а его "17 сердитых демократов", которые делают за него грязную работу, это позор Соединенных Штатов», - пишет Трамп.

Помимо этого президент США указал, что не был вовремя извещен о расследовании в отношении экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. «Он работал на меня очень недолго. Почему-то правительство не сказало мне, что он под подозрением. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к связям [с Россией] - это мошенничество! - написал Трамп. - Российские связи кампании Трампа - одной из самых успешных в истории - абсолютная фальшивка».

В США накануне открылся процесс по делу Манафорта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении к закону. Помимо этого Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявлены обвинения по делу о «российском вмешательстве», но они еще не оглашались. Килимника подозревают в связях с российскими спецслужбами.

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