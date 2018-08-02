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Политика
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СКР завершил расследование по делу о теракте в метро Петербурга‍

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 г. В числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества», - уточнила она.

Фигурантам дела в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации террористического сообщества, участии в нем, в содействии террористической деятельности, в совершении теракта, в незаконном изготовлении и обороте оружия, а также взрывных устройств.

В апреле прошлого года при взрыве в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, пострадали 67. Петренко добавила, что в ближайшее время участники уголовного судопроизводства получат материалы уголовного дела, чтобы ознакомиться с ними.

Бизнес
Новости

Kaz Minerals купит медный проект Абрамовича на Чукотке

Ведомости
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Казахстанский производитель меди Kaz Minerals заключил соглашение о приобретении Баимского медного проекта в Чукотском автономном округе, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $900 млн денежными средствами и акциями.

Сейчас месторождение принадлежит компании ГДК «Баимская», которая приобрела его на аукционе в 2008 г. ГДК «Баимская» является дочерней компанией Millhouse Романа Абрамовича.

По соглашению Kaz Minerals сначала выкупит 75% месторождения. Еще 25% будет куплено в зависимости от реализации проекта, следует из сообщения компании.

Баимское месторождение – одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Его запасы оцениваются в 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. 

Kaz Minerals в первые 10 лет ожидает среднегодовой объем производства на уровне 250 000 тонн меди и 400 000 унций золота. Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд. 

Kaz Minerals – медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане, говорится на ее сайте. Акции группы представлены на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Крупнейшими акционерами Kaz Minerals являются президент компании Владимир Ким (33,4% на конец 2017 г.) и глава ее совета директоров Олег Новачук (7,8%).

Возможность приобретения Баимского месторождения помимо казахстанской компании рассматривал также «Норникель». Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин не раз говорил, что в перспективе с Баимским проектом можно объединить Быстринский. Быстринский ГОК – «дочка» «Норникеля», которая добывает медь в Забайкальском крае. 

«Норникель» закрывает старейшее производство

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Недвижимость
Новости

ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70%

Ведомости
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ВТБ в августе выставит на торги залоговое имущество, включающее загородную и коммерческую недвижимость, со скидкой до 70%. Об этом говорится на сайте группы ВТБ.

«На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов», - говорится в сообщении.

Недвижимость расположена в разных регионах России. Так, банк продаст имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области.

Кроме того, банк также выставит на торги недвижимость в Башкортостане, часть здания Северо-Западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области, указывается в сообщении.

Торги пройдут в сентябре на Единой электронной торговой площадке с понижением начальной цены. Участвовать в торгах может любое лицо.

Недвижимость
Новости

Рынок элитных новостроек в Москве ушел в тень

Ведомости
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На конец первого полугодия в Москве через пул закрытых брокеров продавалось 550 лотов элитных новостроек в восьми проектах общей площадью 78 000 кв. м. Это рекордный показатель для рынка, отмечают аналитики компании Kalinka Group.

Наибольшее число таких проектов расположено в Хамовниках и Тверском районе. Стоимость предложения в элитном сегменте начинается от 550 000 руб. за квадратный метр, в премиуме - от 350 000 руб за кв. м.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева объясняет резкий всплекс закрытых продаж несколькими причинами. Первая - девелоперы в этом году торопились получить разрешения на строительство по старым законодательным правилам, чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения цен. «При этом с точки зрения маркетинга и концепции проект может требовать доработки и упаковки, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи», - говорит Румянцева.

Другая причина – высокие показатели активности покупателей в премиум-сегменте: за первое полугодие 2018 г. спрос здесь вырос на 44%. А именно к этому сегменту относится 65% совокупного нового предложения в закрытых и открытых продажах. Девелоперы стремятся не упустить возможность начать продажи на волне спроса.

Помимо этого при выводе объекта на рынок девелоперу важно сформировать отложенный спрос на свой продукт. Закрытые продажи позволяют привлечь поток инвестиционных покупателей, которые нередко на этой стадии выкупают сразу несколько лотов, а иногда и этажей.

«Стадия закрытых продаж позволяет девелоперу протестировать спрос, доработать концепцию проекта и детальнее изучить его аудиторию. На современном высококонкурентном рынке элитной недвижимости грамотная работа на стадии закрытых продаж позволяет создать максимально проработанный продукт», - комментирует Екатерина Румянцева.

Стиль жизни
Новости

В США опубликуют неизданный рассказ Эрнеста Хемингуэя

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Американский журнал Strand Magazine опубликует неизданный рассказ американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 г. Эрнеста Хемингуэя. Ранее рассказ был известен только исследователям творчества писателя. Об этом сообщает Associated Press.

«В 55-м номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side («Комната на стороне сада»)», — говорится на сайте ежеквартального журнала. Рассказ был написан еще в 1956 г.

Действие произведения разворачивается в гостинице Ritz в Париже во время Второй мировой войны. Повествование ведется от лица человека по имени Роберт, которого в рассказе также называют «папой». Издание указывает, что рассказ представляет собой «яркую зарисовку, изображающую солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих в будущее». The Washington Post отмечает, что герой Роберт является прототипом самого писателя.

A Room on the Garden Side — один из пяти рассказов, о завершении работы над которыми в августе 1956 г. Хемингуэй сообщил своему издателю. Ранее из этих пяти произведений было опубликовано только одно — The Cross Roads.

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе

Бизнес
Новости

Группа «Сафмар» снизила долю в «Сафмар финансовые инвестиции»

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Акционер финансово-промышленной группы «Сафмар» Михаила Гуцериева компания «Даглис» продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. Об этом сообщает СФИ.

В результате доля «Сафмара» в капитале СФИ снизится с 54,8 до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США, отмечается в сообщении. Цена продажи акций составила 610 руб. Организатором сделки стал «ВТБ капитал».

На момент публикации акции СФИ на Московской бирже упали в цене на 5,6% к закрытию среды, до 640 руб. за бумагу.

По данным на конец июня, «Даглис» принадлежало 30,4% в СФИ, 16,8% акций владел «Альпинвест холдинг», 4,93% – НПФ «Сафмар», 4,59% – НПФ «Доверие».

«Сафмар финансовые инвестиции» объединяют 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании «ВСК», 100% НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие».

В Кремле спели песни на стихи Михаила Гуцериева

Политика
Новости

Россия и страны Юго-Восточной Азии могут заключить соглашение о кибербезопасности

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Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют заключить с Россией соглашение о кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

«Мы приветствует дальнейшее укрепление нашего сотрудничества по кибербезопасности с Россией посредством публикации заявления министров иностранных дел стран АСЕАН и России о сотрудничестве в области кибербезопасности», – цитирует Reuters документ. По данным агентства, он будет опубликован в субботу по итогам встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и России, которая проходит с 1 по 4 августа в Сингапуре.

В АСЕАН входит 10 стран – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Reuters напоминает, что Сингапур является страной, которая подверглась одной из самых серьезных кибератак. В июле хакеры похитили личную информацию о 1,5 млн граждан страны, в том числе о премьер-министре Ли Сянь Луне. А власти Малайзии сообщали о сорванной кибератаке на свой Центробанк.

Власти и спецслужбы США обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., которое осуществлялось, по их данным, в том числе с помощью хакерских атак и социальной инженерии. Москва отрицает эти обвинения. Россия в свою очередь также заявляла о кибератаках на свою инфраструктуру. В частности, президент Владимир Путин говорил, что во время проведения чемпионата мира по футболу на российскую инфраструктуру было совершено почти 25 млн кибератак.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

МИД сообщил об отсутствии следов пыток на телах убитых в Африке журналистов

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На телах убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов местные врачи не обнаружили следов пыток, рассказала журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», – сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Во вторник стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм для Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского о деятельности частной военной компании Вагнера в ЦАР.

Местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на источники писало, что российских журналистов похитили и допрашивали перед смертью. Издание также опубликовало фотографию тел двоих погибших. На ней – Расторгуев и Джемаль, подтвердил The Bell главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.

По данным Palmares Centrafrique, журналистов похитили повстанцы из отряда одного из лидеров группировки «Селека» Нуреддина Адама. Они контролируют окрестности города Декоа, который находится недалеко от Сибю, где погибли россияне.

Ранее выживший водитель, перевозивший Джемаля, Расторгуева и Радченко, рассказал другую версию событий. По его словам, на машину напали люди в чалмах из засады, а российские журналисты погибли на месте. Коняхин упоминал, что «не очень» верит в это.

ЧВК Вагнера – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Ее бойцы участвовали в военных операциях в Донбассе и Сирии. За время активных военных действий в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.

Экономика
Новости

Бизнес-омбудсмен предложил разрешить «докупать стаж» для выхода на пенсию

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Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», – сказал Титов в интервью «Интерфаксу». Он полагает, что у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

«У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», – предложил Титов.

Если человек хочет выйти на пенсию досрочно, то он мог бы заплатить государству определенную сумму, чтобы начать получать полноценную пенсию, пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что возглавляемый им Институт экономики роста имени Столыпина подготовил соответствующие предложения и направил их в правительство и профсоюзам.

Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 лет. Госдума 19 июля приняла правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Структура «Ростеха»‍ стала единым оператором санитарной авиации

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил подконтрольное «Ростеху» АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) единственным поставщиком услуг санитарной авиации для государства в 2018-2019 гг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее распоряжение премьер подписал «на днях».

По данным газеты, регионы получат право заключать контракты с НССА «как с единым исполнителем». Их цену рассчитает заказчик на основании «общедоступной ценовой информации» — средневзвешенной цены летного часа, указывает издание. Типовой контракт подготовят Минтранс и Минздрав, согласуют — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин.

Минфин запрос издания перенаправил в Минтранс и Минздрав. Минтранс не ответил на запрос журналистов. Минздрав приоритетом в развитии санитарной авиации назвал своевременное и качественное оказание скорой медпомощи с использованием воздушных судов. По словам собеседника газеты, организация полетов является задачей авиакомпаний.

«Ростех» уточняет, что учредили НССА в рамках поручения президента Владимира Путина подготовить в регионах систему санитарно-авиационной эвакуации по единому стандарту в формате «24/7».

Владимир Путин поручил правительству заняться санитарной авиацией еще в 2013 г. Идею о централизации санавиации в России выдвигал директор индустриального кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в ноябре 2017 г., напоминает Vademecum. В рамках проекта предлагалось создать единого федерального оператора санавиации, главным претендентом стала НССА, указывает издание. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания на 25% принадлежит АО «Рычаг» (структура «Вертолетов России») и Фонду развития санитарной авиации (75%).

Технологии
Новости

Топ-менеджер Facebook по безопасности покинет компанию

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Главный специалист по безопасности Facebook Алекс Стамос уходит из компании. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мой последний день в Facebook наступит 17 августа. И хотя я лишусь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжат решать эти проблемы», – написал Стамос.

Начиная с сентября Стамос начнет на постоянной основе преподавать в Стэнфордском университете. Он пообещал продолжить свои исследования в области информационной безопасности.

Газета The New York Times в марте сообщала, что Стамос выступал за более полное раскрытие информации о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента и это встретило сопротивление со стороны его коллег.

Стамос стал третьим за последнее время топ-менеджером Facebook, который объявил об уходе из компании. Ранее это сделали главный юридический консультант Колин Стретч и главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., которое осуществлялось, по их данным, в том числе через Facebook. Осенью 2017 г. соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об опасениях Москвы из-за репутационных рисков ОДКБ

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Из-за привлечения к суду в Ереване генсекретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова право выдвигать кандидатуру на этот пост может перейти от Армении к Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника.

Источник в российских госструктурах сообщил изданию о том, что судебное преследование действующего генсекретаря ОДКБ по делу о силовом разгоне акций протеста армянской оппозиции в марте 2008 г. вызвало особое раздражение Москвы. Собеседник считает, что оно ставит под удар репутацию всего пророссийского военно-политического блока. Близкий к структурам ОДКБ источник не исключил, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил изданию, что Ереван направил в секретариат ОДКБ запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова на другого представителя страны. В штаб-квартире блока такой информации пока нет.

По правилам ОДКБ пост генсека должен сохраниться за Арменией до 2020 г. Далее в порядке ротации по алфавиту он должен перейти Белоруссии, но, как отмечает издание, в России дают понять, что это может случиться и раньше. Это произойдет, если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — говорит собеседник издания, близкий к администрации российского президента.

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