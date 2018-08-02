Политика

Новости

СКР завершил расследование по делу о теракте в метро Петербурга‍

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 г. В числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества», - уточнила она.

Фигурантам дела в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации террористического сообщества, участии в нем, в содействии террористической деятельности, в совершении теракта, в незаконном изготовлении и обороте оружия, а также взрывных устройств.

В апреле прошлого года при взрыве в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 человек, пострадали 67. Петренко добавила, что в ближайшее время участники уголовного судопроизводства получат материалы уголовного дела, чтобы ознакомиться с ними.