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Россия выплатила Навальному 4 млн рублей компенсации по решению ЕСПЧ

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Российские власти выплатили Алексею Навальному более 4 млн руб. компенсации по делу «Ив Роше», которые политику присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

«Три недели назад, кстати, правительство России выплатило мне компенсацию – больше 4 млн руб. – за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование», – написал Навальный.

Выплата компенсации брату Алексея Навального Олегу пока не завершилась, сообщила телеканалу «Дождь» адвокат Ольга Михайлова.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 г. признал братьев Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в размере более 4,4 млн руб.

Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам условно, его брат получил три с половиной года колонии общего режима. Олег Навальный вышел на свободу 29 июля.

В октябре прошлого года ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Суд обязал Россию выплатить Навальным компенсацию по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки.

Олега Навального выпустили на свободу

Бизнес
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«Победа» наняла адвоката Генриха Падву для защиты в суде по делу о ручной клади

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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») наняла адвоката Генриха Падву для защиты в Верховном суде по делу о перевозке ручной клади, сообщает «Интерфакс».

Согласно закупочной документации почасовая ставка самого Падвы составит 40 000 руб., адвоката его бюро «Падва и партнеры» Александры Бакшеевой – 20 000 руб.

Генрих Падва в прошлом году представлял интересы миллиардера Алишера Усманова в суде против Алексея Навального по делу о защите чести и достоинства. Тогда Люблинский суд Москвы встал на сторону бизнесмена и обязал политика удалить фильм «Он вам не Димон». Падва представлял Усманова и в других судебных разбирательствах.

Также адвокат защищал в суде бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и экс-руководителей ЮКОСа. Другой партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры» – Александр Гофштейн представлял основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«Победа» через суд требует от Министерства транспорта отменить пункт Федеральных авиационных правил, обязывающий авиакомпании перевозить сверх нормы ряд предметов. В октябре прошлого года Минтранс утвердил новые правила перевозки ручной клади. Согласно им авиакомпании могут сами установить бесплатную норму (но не менее 5 кг), но сверх нее должны перевозить без ограничения размера и веса дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, лекарства, костыли и трости, товары duty free.

Но «Победа» тогда же ввела свои правила: авиакомпания принимает в салон только ту кладь, которая помещается в калибратор размером 36 х 30 х 27 см, все остальное нужно сдавать в багаж за дополнительную плату.

Иск «Победы» к Минтрансу Верховный суд начнет рассматривать в августе, следует из материалов суда.

«Вжух» – история бюджетного перелета

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ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram в России

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы мессенджера.

Суд начнет рассматривать жалобу «как только представится возможность», говорится в уведомлении ЕСПЧ. Там же уточняется, что заявителя уведомят о любом решении.

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей Telegram блокировки еще в начале апреля. Они утверждали в своем обращении к суду, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное Конвенцией о защите прав человека. Они посчитали, что также имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Суд постановил начать блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Роскомнадзор начал исполнять это решение. Тем не менее мессенджер продолжает работать у многих российских пользователей.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Экономика
Новости

Фунт стерлингов упал к доллару после повышения ставки Банком Англии

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Фунт стерлингов заметно упал к доллару после сегодняшнего решения Банка Англии увеличить размер базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, с 0,5% до 0,75%. С уровней 1,312 за доллар курс британской валюты упал до уровня 1,302, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, опрошенных агентством, и нынешнее повышение ставки, и обещанный дальнейший рост сомнительны в условиях неопределенности с Brexit.

Теперь ставка находится на максимальном уровне с конца 2009 г. Руководство регулятора считает возможным одно повышение ставки в следующем году и еще одно - в 2020 г.

Инфляция в Великобритании, превышающая таргет, вызывает большие опасения, чем риски выхода Великобритании из Евросоюза, заявил директор Банка Англии Марк Карни, объясняя решение о ставке. «С учетом растущей инфляции, вызванной внутренними причинами, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, - приводит его слова агентство.

Новый прогноз Банка Англии исходит из инфляции в 2,3% в текущем году, 2,2% в 2019 и 2% в 2020 году. «В текущих условиях ограниченное и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень на стабильной основе», - сказал Карни.

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Политика
Новости

Суд Венеции освободил задержанного в Италии экс-сенатора Кривицкого

Ведомости
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Суд Венеции освободил задержанного в Италии по запросу российских властей фигуранта «дорожного дела», экс-сенатора Дмитрия Кривицкого. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», – сказал юрист.

Сегодня состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала удовлетворенное позднее судом ходатайство об освобождении его из-под стражи. Тем не менее Россия имеет право потребовать экстрадиции Кривицкого в 40-дневный срок. Во Франции рассматривается запрос о предоставлении политического убежища, отметил адвокат.

Неделю назад экс-сенатор (2011–2016 гг.) от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был арестован в Италии за преступления, совершенные на территории России. Анетрини тогда заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине». В реальности Кривицкий отсутствовал на голосовании весной 2014 г., когда верхняя палата дала президенту России Владимиру Путину полномочия использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан.

В марте 2017 г. Кривицкого объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

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Политика
Новости

Суд не стал взыскивать стоимость утраченных МВД дубинок с участников «болотного дела»

Ведомости
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Суд отказал МВД в удовлетворении иска о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других участников «болотного дела» компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 г. дубинки и рации. «Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы мирового суда Нагатинского района Москвы.

Помимо Удальцова ответчиками по иску управления МВД на транспорте были Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. По словам Удальцова, «иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна"».

В июне, когда МВД подало этот иск, Удальцов связал его со своим обращением в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество. «У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск», - сказал он. По его мнению, иск был изначально неправомерен, поскольку срок исковой давности истек в марте 2018 г.

Мосгорсуд 24 июля 2014 г. приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации беспорядков.

Оглашение приговора по «болотному делу»

Бизнес
Новости

МВД предотвратило хищение 2 млрд рублей у энергетической компании

Ведомости
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Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении свыше 2 млрд руб. у «крупной энергетической компании», сообщает МВД.

Деньги предполагалось похитить «путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов». Из сообщения МВД следует, что к правоохранительным органам обратился руководитель компании.

В результате главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы.

Полицейские при поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов – в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Силовикам удалось обнаружить документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, указывает МВД. Трое подозреваемых по решению суда заключены под стражу.

Политика
Новости

МВД предложило усложнить экзамен на водительские права

Ведомости
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МВД России предложило ужесточить экзамен на водительские права: «площадку» и «город» объединят в одну практическую часть, запрет на учебную езду по автомагистралям отменят, а сам экзамен будут фиксировать на видео в обязательном порядке. Сегодня об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, передало «РИА Новости».

По словам Черникова, больше внимания при сдаче уделят практическому вождению, и именно для этого объединяются экзамены. Он отметил, что процесс сдачи нового экзамена может занять «не один день и не один месяц».

Включение автомагистралей в маршруты для обучения вождению начальник ГИБДД объяснил тем, что многие дороги в последнее время де-факто от них не отличаются. «Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным», – сообщила пресс-служба ГИБДД.

Подготовленный МВД проект постановления об изменении порядка экзамена на водительские права опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Из текущей версии постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» исключаются понятия «экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством (ТС)» и «экзамен по управлению ТС в условиях дорожного движения». В новой редакции экзамены состоят из теоретического экзамена и «практического экзамена на право управления транспортным средством».

Весной этого года Черников говорил, что инспекция ставит перед автошколами задачу выпускать «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Для этого уже были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. Уровень подготовки в школах Черников счел слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.

В России с 1 сентября 2016 г. действуют обновленные правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они включают ограничения экзамена по времени (один час), разрешение на видеосъемку экзамена кандидатом, возможность сдать его на автомобилях с автоматической КПП и право экзаменатора требовать у кандидата выполнить не три упражнения на площадке, а пять.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие

Выбор редактора
Политика
Новости

Росавиация опровергла информацию о сближении самолетов над Черным морем

Ведомости
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Росавиация опровергла информацию об опасном сближении российского самолета с самолетом неизвестной авиакомпании над Черным морем. По данным ведомства, на борту российского самолета произошло ложное срабатывание системы предупреждения об опасном сближении.

«Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было. Было ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения», – заявили ТАСС в Росавиации.

Ранее Госкорпорация по организации воздушного движения сообщила, что неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским пассажирским самолетом А330 авиакомпании iFly, летевшим 1 августа из турецкой Антальи в Москву.

Пилоты выполнили рекомендации системы предупреждения. В результате российский самолет благополучно приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы по туристическим направлениям. Базовый аэропорт – «Внуково». «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию iFly и ожидают ответа.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Технологии
Новости

Рособрнадзор предложил проверять дипломные работы студентов на плагиат

Ведомости
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Студенческие дипломные работы по аналогии с магистерскими диссертациями могут в обязательном порядке начинать проверять на плагиат. С таким предложением выступил Рособрнадзор, сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Проходим через [систему обнаружения текстовых заимствований] "антиплагиат" и увидим [скопированный текст], мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем», – сказал Кузьминов (цитаты по «РИА Новости»).

«Доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами», – отметил ректор.

В начале июля руководители ведущих университетов России встретились с премьером Дмитрием Медведевым. Вузы и Рособрнадзор представили председателю правительства свои предложения по совершенствованию системы образования. По словам Кузьминова, озвученные инициативы поручено проработать профильным ведомствам.

В частности, среди прочих предложений Кузьминов назвал «срез знаний по пяти предметам», который заключается в независимой оценке остаточных знаний студентов по ключевым для их специальности дисциплинам. Предполагается, что такая проверка не будет влиять на аттестат студента, но покажет качество работы вуза.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга

Технологии
Новости

Акции «Мегафона» исключены из первого котировального списка Московской биржи

Ведомости
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Акции «Мегафона», торгующиеся на Московской бирже, переместились из первого во второй котировальный список, следует из раскрытия компании, опубликованного на портале e-disclosure.ru. Согласно раскрытию, акции переводятся из одного котировального списка в другой 3 августа 2018 г.

Московская биржа ранее предупреждала «Мегафон» о возможном понижении уровня листинга, если оператор до 1 августа не устранит несоответствие состава совета директоров правилам первого уровня листинга биржи. Об этом представитель «Мегафона» рассказывал еще в конце июня на годовом общем собрании акционеров.

Согласно правилам листинга, в совете должно быть не менее трех независимых директоров. А собрание акционеров «Мегафона» в середине января утвердило новый состав совета, в который вошли не три независимых директора, как было ранее, а лишь два — председатель совета директоров 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен.

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской биржи (LSE), где акции оператора торгуются в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), 16 июля. Но выкупать акции, которые торгуются на Московской бирже, оператор не планировал. «Мегафон» обсуждал с биржей различные сценарии сохранения первого уровня листинга — например, признание одного из членов совета директоров независимым. Хотя и предупреждал в сообщении о делистинге с LSE о возможном понижении уровня листинга на Московской бирже с первого до третьего уровня.

Снижение уровня листинга на Московской бирже окажет влияние лишь на пенсионные фонды, у которых есть жесткие требования по уровню листинга, рассказывал «Ведомостям» начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Но значительную часть средств пенсионные фонды предпочитают вкладывать не в акции, а в облигации, так что вряд ли понижение уровня листинга способно повлиять на котировки «Мегафона», заключал он.

Представитель «Мегафона» не прокомментировал причину понижения акций до второго котировального списка. Представитель Московской биржи отметил, что биржа еще 1 августа опубликовала сообщение о переводе акций «Мегафона» во второй список. Компания не устранила нарушения листинга в устанавленный биржей срок, объяснила биржа свое решение. 

Что сотовые операторы хотят от нового Министерства связи

Экономика
Новости

Ректоры МГИМО и ВШЭ предложили вернуть образовательные кредиты

Ведомости
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Ректоры МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита. Об этом Торкунов и Кузьминов заявили на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в вузы, передает «РИА Новости».

«У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства», – сказал Кузьминов. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Он назвал ее правильной для поддержки высшего образования: «К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли».

Образовательный кредит предполагает выдачу студенту заемных средств на обучение в вузе по льготной ставке. Во время обучения заемщик платит лишь взносы за обслуживание счета. Кредит он начинает погашать лишь после получения диплома и трудоустройства.

Ранее такой кредит предоставлял Сбербанк, но он перестал это делать в начале 2017 г. Банк объяснял это «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. В свою очередь в ведомстве заявили, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов из-за вступления в силу постановления правительства о применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам.

Почему даже талантливые дети после школы не всегда достигают успеха

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