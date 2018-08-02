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Россия выплатила Навальному 4 млн рублей компенсации по решению ЕСПЧ

Российские власти выплатили Алексею Навальному более 4 млн руб. компенсации по делу «Ив Роше», которые политику присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

«Три недели назад, кстати, правительство России выплатило мне компенсацию – больше 4 млн руб. – за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование», – написал Навальный.

Выплата компенсации брату Алексея Навального Олегу пока не завершилась, сообщила телеканалу «Дождь» адвокат Ольга Михайлова.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 г. признал братьев Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в размере более 4,4 млн руб.

Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам условно, его брат получил три с половиной года колонии общего режима. Олег Навальный вышел на свободу 29 июля.

В октябре прошлого года ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Суд обязал Россию выплатить Навальным компенсацию по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки.

Олега Навального выпустили на свободу