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Российский МИД осудил покушение на президента Венесуэлы

Министерство иностранных дел России назвало терактом и осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», – говорится в заявлении МИДа.

По мнению ведомства, целью организаторов атаки была дестабилизация обстановки в стране после прошедшего на днях съезда правящей партии Венесуэлы. «Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы», – добавили в МИДе.

Покушение на президента Мадуро произошло на торжественной церемонии в Каракасе. Во время его выступления рядом со сценой прогремели несколько взрывов. Взрывчатка была доставлена к месту атаки с помощью беспилотников.

Президент не пострадал – сотрудники службы безопасности быстро закрыли его щитами и увели со сцены. Семь военных получили ранения. Церемония транслировалась несколькими телеканалами, поэтому атака попала на видео.

Ответственность за произошедшее взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Сам Мадуро во время обращения к нации после покушения обвинил в причастности к атаке оппозицию и президента Колумбии. По его словам, несколько подозреваемых уже задержаны.

Альтернативная реальность президента Мадуро