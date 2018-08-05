В Венесуэле произошло покушение на президента Николаса Мадуро

После покушения Мадуро выступил с обращением к нации, в котором обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии Пресс-служба президента Венесуэлы

Во время торжественной церемонии в Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро: неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал.

Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания национальной боливарианской гвардии. Мероприятие транслировалось несколькими телеканалами. На кадрах видно, что во время рассказа Мадуро об экономике Венесуэлы все присутствующие вдруг резко вскинули головы и посмотрели вверх. Затем слышен взрыв, после которого служба безопасности бросилась прикрывать президента пуленепробиваемыми щитами. После этого трансляция прервалась.

Через некоторое время после покушения Мадуро выступил с обращением к нации, в котором обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. «Это была попытка убить меня. Сегодня они пытались убить меня», – подчеркнул президент (цитата Reuters). По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали нескольких подозреваемых. «Немедленно началось расследование, оно уже продвинулось, уже задержана часть организаторов покушения», – заявил Мадуро. Он добавил, что несколько организаторов атаки находятся в США. В связи с этим президент попросил Вашингтон помочь в расследовании.

Власти Колумбии назвали абсурдными слова Мадуро о причастности президента страны к покушению. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Колумбии в Twitter. МИД отметил, что «для венесуэльского лидера уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях». «Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу», – добавили в МИДе.

При этом ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты», она написала об этом в Twitter. «Цель операции была в том, чтобы доставить к президентскому дворцу два дрона со взрывчаткой C4», – говорится в сообщении. Беспилотники были сбиты снайперами. «Мы показали, что они уязвимы; в этот раз мы не достигли своей цели, однако это лишь вопрос времени», – отметила группировка.

«Фланелевые солдаты» позиционируют себя как национально-освободительное движение. В январе этого года газета El Nacional называла их последователями Оскара Переса – офицера полиции, который в прошлом году угнал вертолет и атаковал здания МВД и Верховного суда Венесуэлы. В январе Перес был убит полицией.

Правительство Венесуэлы постоянно обвиняет представителей оппозиции в попытках атаковать Мадуро, недавно переизбравшегося на новый срок, и свергнуть его режим, отмечает Associated Press (AP). Пытаясь выйти из затянувшегося экономического кризиса, президент старается сосредоточить всю власть в своих руках. Как заявил AP сотрудник вашингтонского Центра по исследованиям Латинской Америки Дэвид Смайлд, Мадуро найдет способ извлечь выгоду из этого покушения: «Он использует его для концентрации власти. Не важно, кто это совершил, в любом случае президент использует этот повод для ограничения свобод и чисток в правительстве и армии».

Пока рано говорить о целенаправленном покушении – слишком мало информации, сами взрывы ни о чем не говорят, считает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, если это действительно покушение, то оно было организовано крайне непрофессионально, поэтому вряд ли за ним стоят какие-то серьезные игроки. При этом версия о причастности «Фланелевых солдат» выглядит правдоподобно: учитывая риск стать жертвами репрессий Мадуро, они вряд ли стали бы брать на себя ответственность за «чужие грехи», резюмирует эксперт.

Альтернативная реальность президента Мадуро