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ФСБ назвала страны – лидеры по числу болельщиков на ЧМ-2018

Наибольшее число болельщиков прибыло на чемпионат мира по футболу из Китая – более 53 000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. При подсчете учитывались данные погранслужбы о прибывших в Россию иностранцах по паспортам болельщиков (Fan ID).

Также в число стран - лидеров по числу болельщиков на ЧМ-2018 вошли США (более 46 000), Мексика (более 41 000), Аргентина (более 31 000), Бразилия (более 27 000), Германия и Великобритания (по 25 000), Колумбия (более 23 000), Перу и Франция (по 20 000), а также Хорватия (более 18 000).

Всего в период проведения чемпионата в Россию по Fan ID въехали более 633 000 человек. Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург: более 80% иностранцев прошли через пункты пропуска в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково».

В пятницу президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий болельщикам ЧМ-2018 вновь приехать в Россию до конца года по Fan ID без оформления виз. Такую инициативу в Госдуму внес спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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