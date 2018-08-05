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Политика
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ФСБ назвала страны – лидеры по числу болельщиков на ЧМ-2018

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Наибольшее число болельщиков прибыло на чемпионат мира по футболу из Китая – более 53 000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. При подсчете учитывались данные погранслужбы о прибывших в Россию иностранцах по паспортам болельщиков (Fan ID).

Также в число стран - лидеров по числу болельщиков на ЧМ-2018 вошли США (более 46 000), Мексика (более 41 000), Аргентина (более 31 000), Бразилия (более 27 000), Германия и Великобритания (по 25 000), Колумбия (более 23 000), Перу и Франция (по 20 000), а также Хорватия (более 18 000).

Всего в период проведения чемпионата в Россию по Fan ID въехали более 633 000 человек. Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург: более 80% иностранцев прошли через пункты пропуска в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково».

В пятницу президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий болельщикам ЧМ-2018 вновь приехать в Россию до конца года по Fan ID без оформления виз. Такую инициативу в Госдуму внес спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Политика
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При землетрясении в Индонезии погибли десятки человек

Ведомости
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При землетрясении 5 августа на курортных островах Бали и Ломбок в Индонезии погибли десятки человек. По информации агентства CNN, ссылающегося на местные экстренные службы, на Ломбоке, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 6,9, погибли 37 человек.

На Бали подземные толчки были хорошо ощутимы, но, по имеющейся информации, жертв нет.

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировала Геологическая служба США в 11:45 по местному времени (14:45 мск) в воскресенье. Позднее оценка магнитуды была снижена до 6,9. По данным Геологической службы США, за основным толчком последовали сильные афтершоки магнитудой 5,4  и 4,3. Поступившее после первых толчков предупреждение о цунами позднее было отменено.

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Политика
Новости

Советник Трампа не исключил инсценировку покушения на президента Венесуэлы

Ведомости
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США отвергают любые обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и не исключают инсценировку «режимом Мадуро» в качестве одной из его версий. Об этом сегодня заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Могу однозначно сказать, что о какой причастности правительства США речи идти не может. - сказал Болтон в эфире Fox News Sunday. - Вариантов может быть много - начиная с инсценировки самим режимом Мадуро». По словам советника Дональда Трампа, если у Венесуэлы есть серьезные доказательства нарушения уголовного законодательства США, «они будут серьезно рассмотрены».

Сегодня сам уцелевший при покушении Мадуро заявил, что атаку с беспилотников организовала венесуэльская оппозиция с ведома президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Он сказал, что несколько организаторов покушения находятся в США, и попросил Вашингтон помочь в расследовании.

В субботу 4 августа (воскресенье по московскому времени) во время празднования 81-летия национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент Мадуро не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Эксперты указывают на непрофессиональный характер покушения.

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Политика
Новости

Трамп рассказал об истинной цели встречи своего сына с адвокатом из России

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Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 г. была совершено законной, написал сегодня в Twitter президент США Дональд Трамп. Однако заявление Трампа-старшего не соответствует заявлению пресс-службы его сына о цели этой встречи, отмечают американские СМИ.

«Фейковые новости сообщают - и это полнейшая неправда - будто бы я обеспокоен встречей моего замечательного сына, Дональда, в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию о противнике, что совершенно законно и обычно в политике, - и результата она не принесла. Я о ней не знал», - написал президент США.

Как указывает CNBC, заявление Трампа прямо противоречит заявлению команды Трампа-младшего, сделанному в 2017 г.: в нем говорилось, что встреча была посвящена «в основном программе усыновления российских детей». Работающий на Трампа-старшего адвокат Джей Секулов в программе ABC News сегодня заявил, что в этом заявлении «содержалась неверная информация». Как писала The Washington Post, заявление готовилось при участии самого президента.

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является одной из ключевых тем расследования «российского вмешательства» в ходе предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. На этой неделе стало известно, что Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова, который был организатором встречи. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 г. Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.

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Политика
Новости

Испания сообщила о задержании одного из лидеров «русской мафии»

Ведомости
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Национальная полиция Испании задержала в Марбелье одного из лидеров «русской мафии» и двух других «воров в законе». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции. Один из задержанных рассматривается следователями как «номер три» в «русской мафии на глобальном уровне», отмечается в сообщении.

Как утверждают в полиции, задержанные намеривались возродить преступную организацию, 129 членов которой были задержаны в июне этого года. Все трое арестованы по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к преступной группировке.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на полицию Испании сообщает, что среди задержанных нет граждан России. Один из них с инициалами A. S. является гражданином Армении, ранее он жил в Литве. Двое других (инициалы L. B. и I. P.) – граждане Грузии.

Трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи во время встречи, на которой они, предположительно, планировали убийство члена другой группировки. В Twitter полиции опубликовано видео, на котором запечатлено задержание. При обысках у них были обнаружены польские и украинские фальшивые документы на их имена.

Политика
Новости

Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент

Ведомости
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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», – написала Науэрт.

На этой неделе Facebook сообщил, что 31 июля удалил 32 страницы и фейковых аккаунта в Facebook и Instagram, созданных с марта 2017 г. по май 2018 г.: они были вовлечены в координированное создание недостоверной информации, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Их целью, по данным компании, было повлиять на итог промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

«Мы приветствуем действия Facebook, направленные против злокачественной активности, и требуем, чтобы Россия и все остальные немедленно прекратили свое безрассудное поведение и разжигание раскола и насилия», – заявила Науэрт. Она подчеркнула, что США не будут мириться с попытками «подорвать наши демократические процессы».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Ведомости
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Оплатить товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет криптовалютой, сообщает CNBC со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли. Партнерами компании в этом проекте станут корпорация Microsoft и оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE).

В пятницу ICE объявила о намерении создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Проект получил название Bakkt.

Эта платформа и будет использоваться в Starbucks для приема криптовалюты: она будет автоматически менять цифровые деньги на американские доллары.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», – сообщила ICE. Разработчики планируют запустить платформу Bakkt в ноябре. Когда к ней подключится Starbucks, не уточняется.

По мнению Келли, это решение Starbucks сделает криптовалюты более популярными и может помочь биткойну пробиться в число мировых валют. Кроме того, оно может повысить стоимость криптовалют, которые дешевеют с конца 2017 г.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. Она объединяет более 26 000 кафе в 75 странах мира. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Штаб-квартира компании расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой войны с туристами на борту

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Коллекционный военно-транспортный самолет и бомбардировщик Junkers JU52 авиакомпании JU-Air разбился в воскресенье в Швейцарских Альпах, сообщает Reuters. На борту самолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, по предварительным данным, все они погибли.

Компания JU-Air была основана в 1982 г. Она предлагает экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.

Разбившийся Junkers JU52 был построен в 1939 г. В собственности JU-Air находятся еще два таких же самолета времен Второй мировой войны. Они используются для прогулок и перевозки туристов, ими управляют бывшие военные летчики. По словам очевидцев, самолет перед крушением резко изменил курс и начал быстро снижаться, распадаясь на обломки.

Самолет летел из Локарно в Цюрих. На сайте авиакомпании появилось подтверждение информации о крушении исторического транспортника. В нем отмечается, что полеты на других самолетах Junkers JU52 приостановлены до выяснения причин крушения.

Технологии
Новости

РПЦ опубликовала рекомендации для священников-видеоблогеров

Ведомости
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Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ разработал рекомендации для священников о том, как вести видеоблоги. Памятка включает в себя пять разделов, которые касаются методов, языка, тематики, проблематики видео.

Ведение видеоблога можно рассматривать как прямое продолжение пастырской деятельности священника, отмечается в памятке. «Пастырь получает определенный кредит доверия от своих подписчиков, которые в какой-то мере становятся его виртуальными прихожанами», – отмечается в сообщении.

Задача пастыря – «вести людей к Богу, а не группировать прихожан вокруг самих себя», напоминают авторы памятки. Поэтому священников-видеоблогеров предупреждают, что не нужно гнаться за рейтингом и привлекать к своей персоне внимание путем манипулятивных практик (хайп, кликбейт, троллинг и др.). Также священникам советуют оставаться честными и не лукавить, пытаясь понравиться всем своим подписчикам.

Монетизация видеоблога сама по себе не является греховным явлением, напоминают священникам, однако это не должно превратиться в самоцель, поскольку полная коммерциализация проекта исказит первоначальную мотивацию автора.

В отличает от проповеди в храме при ведении видеоблога допускаются выражение эмоций, самоирония, добрые шутки, умеренная жестикуляция и другие невербальные способы коммуникации, говорится в памятке. Также священникам не запрещается использовать мемы, соответствующие нормам «пастырской этики и эстетики». Недопустимо использование ненормативной лексики, эротика, празднословие, лицедейство, оскорбительное поведение, унижение достоинства людей, демонстрация сцен насилия, распространение клеветы.

В памятке также затрагивается вопрос о том, как должен выглядеть священник на видео. «Ему приличествует появление в кадре как минимум в подряснике или даже в рясе, желательно с наперсным крестом», – говорится в сообщении. Но в отдельных случаях клирик-видеоблогер может быть в светской одежде, если того требуют обстоятельства.

Кроме того, священников призвали отказаться в видеоблогах от тем, способных разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признакам, а также вызвать церковный раскол.

Политика
Новости

Российский МИД осудил покушение на президента Венесуэлы

Ведомости
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Министерство иностранных дел России назвало терактом и осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», – говорится в заявлении МИДа.

По мнению ведомства, целью организаторов атаки была дестабилизация обстановки в стране после прошедшего на днях съезда правящей партии Венесуэлы. «Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы», – добавили в МИДе.

Покушение на президента Мадуро произошло на торжественной церемонии в Каракасе. Во время его выступления рядом со сценой прогремели несколько взрывов. Взрывчатка была доставлена к месту атаки с помощью беспилотников.

Президент не пострадал – сотрудники службы безопасности быстро закрыли его щитами и увели со сцены. Семь военных получили ранения. Церемония транслировалась несколькими телеканалами, поэтому атака попала на видео.

Ответственность за произошедшее взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Сам Мадуро во время обращения к нации после покушения обвинил в причастности к атаке оппозицию и президента Колумбии. По его словам, несколько подозреваемых уже задержаны.

Альтернативная реальность президента Мадуро

Политика
Новости

Прокуратура проверит информацию о незаконном задержании преподавателя ВШЭ

Ведомости
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Транспортная прокуратура организовала проверку после сообщения о незаконном задержании и обыске преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) в центре Москвы. Проверка поручена московско-ярославскому транспортному прокурору и контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой, следует из сообщения.

Ранее о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов и незаконном задержании сообщил в Faсebook преподаватель НИУ ВШЭ Владимир Бродский. По его словам, вечером 3 августа на площади Ярославского вокзала к нему подошли трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Двое из них предъявили удостоверения, третий никаких документов не показывал. «Мне удалось запомнить данные одного из сотрудников – прапорщик полиции Топорец», – написал Бродский.

Преподаватель рассказал, что сотрудники правоохранительных органов потребовали у него документы на проверку без объяснения причин. После чего попросили пройти с ними в отделение полиции. «Ответа на вопрос, является ли это задержанием, ответа я в очередной раз не получил. Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись», – рассказал Бродский.

По словам сотрудника ВШЭ, в отделении его закрыли в подвальном помещении и обыскали. «Топорец запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты, – сообщил Бродский. – Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье. Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, “чем балуюсь”, на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть “закладки”, много матерились, говорили что вот-вот "вытрясут из меня все, что нужно».

После этого преподавателя отпустили, предварительно отметив в журнале отделения в другой комнате. Вернувшись домой, Бродский, по его словам, сообщил о случившемся в службу внутренней безопасности МВД и прокуратуру.

Стиль жизни
Новости

Ночной велопарад в Москве собрал рекордное количество участников

Ведомости
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Более 30 000 человек приняли участие в ночном велопараде в Москве 4 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Колонна велосипедистов двинулась в 23.00 от Суворовской площади. Участники заезда проехали около 20 км по ночным улицам столицы и финишировали на Болотной площади. Из-за велопарада движение в центре Москвы было ограничено.

Велосипедисты ехали с небольшой скоростью – около 15 км/ч, отметила пресс-служба департамента. «Велопарад – это не гонка, а мероприятие в поддержку велоинфраструктуры и безопасности на дорогах», – пояснили в департаменте. Все велосипеды были оборудованы передним и задним фонарями, а некоторые украшены дополнительной подсветкой. «Участники приезжали не только на обычных городских и горных велосипедах, но и на самодельных», – добавила пресс-служба.

Ночной велопарад проходил в Москве в четвертый раз. В этом году темой заезда стал космос, обладатель лучшего костюма на космическую тематику получил в подарок смартфон.

Политики и чиновники на велосипедах

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