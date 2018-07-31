Матчи чемпионата мира по футболу посетило больше 1,8 млн человек

Более половины зрителей – россияне, среди иностранцев в лидерах болельщики из Китая, США и Мексики

Из Мексики приехало 44 000 болельщиков Евгений Разумный / Ведомости

За время чемпионата мира по футболу в России болельщики получили 1,83 млн Fan ID. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Минкомсвязи.

Больше половины паспортов болельщиков получили россияне – 987 000, или 54%, остальные – гости из-за рубежа. Однако реальная цифра по количеству приехавших иностранцев может отличаться в меньшую сторону, отмечает АТОР: часть заказанных Fan ID болельщики не использовали. Однако получившаяся цифра все равно выше ожиданий. Ранее Оргкомитет ЧМ-2018 прогнозировал, что всего матчи чемпионата вживую посмотрят 1,3 млн человек, из них 568 000 – иностранцы, а 695 000 – россияне.

Среди иностранцев больше всего болельщиков приехало из Китая (68 000) и США (52 000). Если сравнивать число болельщиков из Китая, оформивших Fan ID, с годовым туристическим потоком из этой страны за 2017 г., то доля болельщиков составит всего 3,8%, отмечает АТОР. Доля любителей футбола из США внушительнее – 17,7% от общего числа посетивших Россию в 2017 г. американцев.

Далее в топ-10 следуют Мексика (44 000), Аргентина (37 000), Бразилия (35 000), Великобритания (31 000), Колумбия (31 000), Германия (30 000) и Перу (27 000). При этом за месяц чемпионата мира в Россию из пяти стран Латинской Америки приехало в 1,5 раза больше болельщиков (174 000), чем за весь прошлый год (112 000), указывает АТОР.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 стадионах в 11 городах. Турнир стал лучшим за все время проведения мундиалей, передавал «Интерфакс» слова президента FIFA Джанни Инфантино. У России теперь «другая репутация», отмечал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, и это, с его точки зрения, «важнее, чем ВВП».

Чемпионат мира ускорит рост ВВП в 2018 г. на 0,1–0,2 п. п., в основном во II квартале, благодаря росту продаж в рознице, гостиничных, ресторанных и транспортных услуг, оценивал ранее Центробанк.

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