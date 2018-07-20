Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Цифра недели: 30 млн иностранных туристов ждет АТОР в России в 2019 г.

Как заполучить в Россию 30 млн туристов

Одних только послаблений визового режима для футбольных болельщиков для роста турпотока недостаточно