Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Цифра недели: 30 млн иностранных туристов ждет АТОР в России в 2019 г.

Как заполучить в Россию 30 млн туристов

Одних только послаблений визового режима для футбольных болельщиков для роста турпотока недостаточно
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Чемпионат мира по футболу в России должен был улучшить имидж страны, показать, какие мы дружелюбные и веселые, а значит, и привлечь новых туристов. И у России получилось: власть любит хвалиться восторженными отзывами о мундиале, которые появились в зарубежной прессе.

Председатель оргкомитета 2018 г. Аркадий Дворкович прогнозировал, что туристический поток уже с 2019 г. будет расти «двузначными темпами». После окончания мундиаля Ассоциация туроператоров России (АТОР) дала небывалый прогноз – в 2019 г. турпоток вырастет почти на четверть и превысит 30 млн туристов. Столько иностранцев за один год современная Россия еще не видела.

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