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Главе Серпуховского района Подмосковья отказали в регистрации кандидатом на выборах

Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области приняла окончательное решение отказать действующему главе Серпуховского района Александру Шестуну, арестованному по подозрению в превышении должностных полномочий, в регистрации в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Выборы пройдут в сентябре.

Все подписи, собранные в его пользу, признаны недействительными, так как подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета, сообщила супруга чиновника Юлия Шестун. Она напоминает, что доверенность для открытия счета Шестуну не позволили оформить в СИЗО, несмотря на прямое указание закона и отсутствие формальных возражений у следователя, о чем он заявил в суде.

«В ближайшие дни нами будут поданы судебные иски по этому поводу. И мы намерены идти и до Верховного, и до Конституционного суда, – обещает Юлия Шестун, которая сама зарегистрировалась в качестве кандидата. "После несправедливого ареста моего мужа я приняла решение идти на выборы главы Серпуховского района", – объясняет она. Сам Шестун на прошлой неделе объявил голодовку, протестуя против нарушения своих конституционных прав.