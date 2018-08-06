Новости
Политика
Новости

Главе Серпуховского района Подмосковья отказали в регистрации кандидатом на выборах

Ведомости
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Избирательная комиссия Серпуховского района Московской области приняла окончательное решение отказать действующему главе Серпуховского района Александру Шестуну, арестованному по подозрению в превышении должностных полномочий, в регистрации в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Выборы пройдут в сентябре.

Все подписи, собранные в его пользу, признаны недействительными, так как подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета, сообщила супруга чиновника Юлия Шестун. Она напоминает, что доверенность для открытия счета Шестуну не позволили оформить в СИЗО, несмотря на прямое указание закона и отсутствие формальных возражений у следователя, о чем он заявил в суде.

«В ближайшие дни нами будут поданы судебные иски по этому поводу. И мы намерены идти и до Верховного, и до Конституционного суда, – обещает Юлия Шестун, которая сама зарегистрировалась в качестве кандидата. "После несправедливого ареста моего мужа я приняла решение идти на выборы главы Серпуховского района", – объясняет она. Сам Шестун на прошлой неделе объявил голодовку, протестуя против нарушения своих конституционных прав.

Бизнес
Новости

Евтушенков не откажется от финальных дивидендов «Системы» за 2017 год

Ведомости
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Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков не будет отказываться от финальных дивидендов корпорации по итогам 2017 г.

«Там дивиденды крошечные, поэтому это было бы посмешищем, – объяснил Евтушенков журналистам (цитата по ТАСС). – В прошлом году это были большие дивиденды, это было необходимо сделать, это было правильно. А сейчас это было бы просто пиаром».

Ранее Евтушенков отказался от дивидендов «Системы» за девять месяцев 2017 г., что помогло компании сэкономить 4,2 млрд руб. Евтушенков подчеркивал, что эти деньги будут направлены в развитие компании.

По итогам 2017 г. «Система» направить на финальные дивиденды 1,06 млрд руб., исходя из 0,11 руб. на обыкновенную акцию, или 2,2 руб. на одну GDR. В этом случае общие годовые дивиденды составят 7,6 млрд руб.

В 2018 г. «Система» понесла значительные траты, выплатив 100 млрд руб. по условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии.

Встреча Путина с бизнесменами

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Технологии
Новости

Роскомнадзор ответил на статью о превышении полномочий во время охоты на Telegram

Ведомости
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Документы Генпрокуратуры и Роскомнадзора, представленные в суде по иску компании «Живая фотография», были трактованы некорректно и произвольно, заявила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора, комментируя материал «Ведомостей».

«Утверждения, допущенные в статье "Ведомостей", не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств. Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора», – цитирует агентство представителя пресс-службы.

О том, что Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов во время борьбы с мессенджером Telegram, а Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, «Ведомости» написали 6 августа, ссылаясь на поступившее в Таганский суд Москвы возражение Генпрокуратуры на иск компании «Живая фотография». Представитель Роскомнадзора не стал отвечать на вопросы «Ведомостей» об иске, заявив, что позиция ведомства будет изложена в суде.

ООО «Живая фотография» владеет сайтом posterslegends.com, созданным для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был заблокирован 19 апреля – через три дня после того, как Роскомнадзор по решению суда начал блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. «Живая фотография» подала административный иск, потребовав признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке сайта, и обязать его восстановить доступ. Ответчиками по иску она назвала Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, доступ к сайту posterslegends.com был заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. В свою очередь прокуратура заявила, что в этом документе не говорилось о блокировке IP-адреса истца, а шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам, пропагандирующим деятельность запрещенных в России организаций, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. Это указано в поступившем в суд документе, который подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным. Так Генпрокуратура объясняет, что не может быть ответчиком по данному иску.

Если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил полномочия, говорил «Ведомостям» адвокат «Юков и партнеры» Данил Бухарин, представляющий в суде «Живую фотографию».

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

МИД назвал задачи Сигала на посту спецпредставителя по связям с США

Ведомости
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Американский актер Стивен Сигал в качестве спецпредставителя на общественных началах МИД России займется проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Об этом сообщает департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства. В обязанности Сигала войдет также сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки, следует из сообщения. Спецпредставитель будет также поддерживать контакты с американскими партнерами.

В сообщении российский МИД выразил признательность Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей. Ведомство рассчитывает также на формирование с его участием «в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах».

О назначении Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей стало известно 4 августа. В сообщении указывалось, что должность не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», – объяснял МИД России.

Кто пришел на инаугурацию Путина

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Новости

Вице-спикер Госдумы предложил не лишать прав за выезд на встречную полосу

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для водителей, допустивших выезд на встречную полосу движения. Авторами документа стали депутаты от ЛДПР – вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, а также Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Согласно действующей статье 12.15 КоАП первичный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления наказывается штрафом 5000 руб. или лишением водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение предусмотрено лишение прав на год.

Законопроектом предлагается исключить из КоАПа норму о лишении прав за первый выезд на встречную полосу, а для повторного правонарушения смягчить наказание, предусмотрев лишение прав на срок от двух месяцев до года.

Авторы объясняют, что такое смягчение правил целесообразно в связи с тем, что на практике выезд на встречную полосу не всегда отличается высокой степенью общественной опасности. В результате прав могут лишиться водители, не являющиеся злостными нарушителями ПДД и выехавшие на встречку впервые – в том числе из-за плохой организации дорожного движения, отсутствия разметки, неработающих светофоров и плохой освещенности дорог, отмечают парламентарии.

Бизнес
Новости

Mail.ru Group продала свой сервис поиска попутчиков

Ведомости
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Mail.ru Group продала крупнейшему в мире сервису поиска попутчиков BlaBlaCar российский сервис карпулинга BeepCar. Об этом говорится на сайте компании.

«Mail.ru Group и BlaBlaCar, крупнейший в мире сервис поиска попутчиков, объявляют партнерстве. В рамках этого сотрудничества BlaBlaCar приобретет BeepCar, российский сервис карпулинга, запущенный Mail.ru Group в 2017 г.», – указывается в пресс-релизе. Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что сотрудничество позволит компании сосредоточиться на развитии «ecommerce-инициатив» и позволит пользоваться любым из любимых карпулинговых сервисов.

В сообщении уточняется, что BlaBlaCar начнет продвигать карпулинг на площадках Mail.ru Group. Трафик BeepCar с осени будет перенаправляться на BlaBlaCar и обеспечит Mail.ru Group доход от рекламы. «Mail.ru Group продолжит фокусироваться на развитии более крупных вертикалей: доставке еды, трансграничной торговле, классифайдах», – рассказала компания.

BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 г., став одним из крупнейших сервисов карпулинга, т. е. поиска попутчиков для совместной поездки. Общий размер аудитории сервиса – 65 млн пользователей, в России – 15 млн. В начале августа CEO BlaBlaCar Николас Брюссон говорил в интервью «Коммерсанту», что компания не спешит сегодня «монетизировать Россию». «При работе на любом рынке важно сначала закрепиться, сформировать определенный объем пользователей и достичь хорошего уровня безопасности. Потом можно думать о прибыли», – объяснял он.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Руководство букмекерской конторы «Росбет» задержали за организацию азартных игр

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей букмекерской конторы «Росбет» по обвинению в незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В сообщении уточняется, что по итогам проверки СКР завел дело против учредителя компании «Росбет» Александра Миронова, гендиректора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц, которые, по мнению СРК, были соучастниками преступной группы. Все они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в составе преступной группы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Следователи считают, что весной прошлого года Миронов и Фролов организовали азартные игры в Москве. Всего они заработали не менее 100 млн руб. за все время работы этой схемы. «Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет", – отмечается в пресс-релизе. В рамках дела следователи обыскали более 20 офисных и жилых помещений в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областях.

В операции приняли участие сотрудники столичных подразделений СКР, МВД и Росгвардии, а также специалисты «Лаборатории Касперского», говорится в пресс-релизе. Последние занимались изучением программного обеспечения. Фролов и еще один обвиняемый отправлены под домашний арест, еще 15 соучастников – под подпиской о невыезде, указывается в сообщении. Миронов объявлен в федеральный розыск. Юридическое лицо, в свою очередь, лишили лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

Фильмы, в которых играют в карты

Технологии
Новости

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Ведомости
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Осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев.

«Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он уже освобожден», – рассказал Коблев.

В июле вступили в силу поправки, которые засчитывают один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении.

Аникеев, известный в интернете под ником Льюис, был арестован в ноябре 2016 г. В июле 2017 г. Мосгорсуд приговорил хакера к двум годам колонии общего режима. Аникеев полностью признал вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключил сделку со следствием. Два других члена группировки – Константин Тепляков и Александра Филинова – получили по три года колонии. По данным источника «Интерфакса», еще трое предполагаемых участников «Шалтая-Болтая» находятся в розыске.

По данным следствия, «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных компаний и СМИ и перепродаже полученных данных. Среди возможных потерпевших называли пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Наталью Тимакову, замначальника управления внутренней политики президентской администрации Тимура Прокопенко. Оба заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе. Официальными потерпевшими по делу стали телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

Вексельберг и Блаватник обвинили во лжи бывшего партнера по бизнесу

Ведомости
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Миллиардеры Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник направили в суд Нью-Йорка заявление, в котором просят отклонить предъявленный им иск на $2 млрд от экс-сенатора Леонида Лебедева, обвиняя последнего в лжесвидетельстве. Документ размещен на сайте суда.

В заявлении утверждается, что Лебедев намеренно ввел суд в заблуждение, говоря о том, что якобы никогда не владел и не контролировал компанию Coral Petroleum. Последняя в 2003 г. подписала соглашение, согласно которому Вексельберг и Блаватник заплатили Лебедеву $600 млн, отмечается в документе. Эти деньги Вексельберг и Блаватник перечислили экс-сенатору за его непрямую долю в Тюменской нефтяной компании (ТНК, в 2003 г. была объединена с британской BP).

Истцы указывают, что о связях Лебедева с Coral Petroleum становится понятно из предоставленных суду французским банком BNP Paribas документов о сделках компании. Лебедев утверждал, что Coral Petroleum принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку. Последнего спонсировала подконтрольная Лебедеву группа «Синтез», но автогонщик был независим от экс-сенатора, говорил Лебедев. Однако документы свидетельствуют о том, что Бартек не был уполномоченным лицом компании и ее в действительности контролировал Лебедев, подчеркивают ответчики.

В интервью «Ведомостям» в 2014 г. Лебедев говорил, что Coral Petroleum находилась под его контролем. Но позднее он уточнял, что компания действовала по его поручению только для того, чтобы получить для него дивиденды от нефтяного бизнеса. «Ведомостям» пока не удалось связаться с бизнесменом, чтобы получить более актуальный комментарий.

Лебедев, Вексельберг и Блаватник были партнерами по нефтяному бизнесу и участвовали в приватизации ТНК. Экс-сенатор заявлял суду, что помог партнерам приватизировать 40% ТНК, отозвав конкурирующую заявку и предоставив $25 млн вместе с 1,8% акций компании и 10,5% «Нижневартовскнефтегаза».

Лебедев подал иск в суд Нью-Йорка к Вексельбергу и Блаватнику в 2014 г. Бывший сенатор настаивает, что его бывшие партнеры должны ему $2 млрд от $13,8 млрд, которые они получили от продажи ТНК-ВР «Роснефти». Вексельберг и Блаватник в свою очередь заявляют, что расплатились с Лебедевым, перечислив Coral Petroleum $600 млн.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Недвижимость
Новости

Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с банкротством компании

Интерфакс
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Дольщики Urban Group обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой организовать независимое публичное изучение ситуации с банкротством застройщика, говорится в открытом письме участников строительства (копия имеется в редакции).

«Повторно просим вас вмешаться и объективно разобраться в сложившейся ситуации, провести независимое публичное изучение ситуации вокруг банкротства компании Urban Group, огласить результаты проведенных аудитов, расчеты и финансовые обоснования достройки всех ЖК Urban Group, обеспечить максимальную прозрачность и возможность общественного контроля за дальнейшим финансированием и строительством наших домов, обеспечить доступ крупнейших заинтересованных застройщиков региона к достройке наших ЖК», – говорится в письме.

Среди получателей также указаны вице-премьер, курирующий строительство, Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, министр экономического развития России Максим Орешкин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка, депутаты Госдумы и Мособлдумы.

В частности, дольщики обращают внимание руководства страны на проблему двух ЖК – «Лайково» и «Лесобережного», которые могут не быть достроены, а взамен приобретателям квартир предложат компенсации. Помимо этого авторы письма указывают на сложности в получении нежилых помещений, которые приобретались в строящихся ЖК.

В конце мая девелопер Urban Group, считавшийся крупнейшим в Московской области, приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. Объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний – застройщиков группы. Это ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).

Финансы
Новости

В управляющей компании фонда банковских санаций сменился гендиректор

Ведомости
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Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, подконтролен Центробанку) вместо Алексея Кузнецова возглавил Дмитрий Пожидаев. Об этом говорится в сообщении на сайте управляющей компании.

В сообщении уточняется, что Кузнецов, руководивший управляющей компанией со дня ее основания, переходит на другую работу.

Центробанк создал управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора в июле 2017 г. Компания была создана для проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков. В 2017 г. компания получила в доверительное управление акции санирующегося банка «Открытие». В том же году стала управлять Бинбанком и Промсвязьбанком в качестве временной администрации. В 2018 г. компания стала выполнять эти функции в отношении «Советского» банка, «Рост банка», «Траста», АвтоВАЗбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка.

Пожидаев в 2002 г. окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2007 г. – Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «юриспруденция». В 2008–2014 гг. работал в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). С 2015 по 2017 г. занимал пост зампреда правления Балтийского банка. Ранее Пожидаев также занимал должность старшего советника гендиректора УК. С июня прошлого года стал заместителем директора департамента финансового оздоровления ЦБ, В декабре 2017 г. перешел на работу в управляющую компанию.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Бизнес
Новости

Совет директоров «Роснефти» одобрил первый в истории компании обратный выкуп акций

Ведомости
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Совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы обратного выкупа акций компании (buy-back) до $2 млрд. Об этом сообщается на сайте нефтяной госкомпании. Согласно текущим котировкам $2 млрд – это менее 3% капитализации «Роснефти».

Акции и депозитарные расписки будут приобретаться до конца 2020 г., их максимальное количество составит не более 340 млн шт. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры, уточняется в сообщении.

В ближайшее время для программы buy-back будет назначен независимый банк-агент. Им станет один из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, указывает компания.

Приобретенные акции и расписки будут находиться на балансе «Роснефти». По завершении программы совет директоров примет решение в отношении бумаг. В том числе компания рассматривает возможность полного или частичного погашения акций.

«Роснефть» проведет обратный выкуп собственных акций впервые в своей истории. Программа реализуется в рамках стратегии компании по повышению ее акционерной стоимости.

На новости об одобрении советом директоров программы buy-back акции «Роснефти» на Московской бирже выросли в цене к 10.30 мск на 2,54% до 421,7 руб. за бумагу.

Самые щедрые и самые экономные компании