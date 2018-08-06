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Форин-офис назвал спекуляцией сообщение о запросе на экстрадицию по «делу Скрипалей»

Представитель британского МИДа назвал сообщения о планах Лондона потребовать от России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери спекуляцией. «Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции», — прокомментировал он РИА «Новости» опубликованную ранее газетой The Guardian информацию.

В свою очередь посольство России в Великобритании назвало информацию издания медийным вбросом. До предоставления официальной информации посольство считает эту публикацию «очередным вбросом».

The Guardian 6 августа со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщила, что Лондон собирается направить Москве запрос на экстрадицию двух подозреваемых по «делу Скрипалей». По информации издания, запрос уже подготовлен.

Конституция России не допускает возможности экстрадиции россиян. «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», – говорится в статье 61.1 Конституции России.

The Guardian напомнила, что в 2007 г. президент России Владимир Путин отказал в экстрадиции двух граждан России, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Тогда Лондон добивался выдачи экс-офицера КГБ Дмитрия Ковтуна и нынешнего депутата Госдумы Андрея Лугового.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Их обнаружили возле торгового центра в бессознательном состоянии. Пострадавших доставили в городскую больницу. Позже сообщалось, что их состояние на момент обнаружения было крайне тяжелым. Следствие пришло к выводу, что на входную дверь дома Скрипаля было нанесено отравляющее вещество типа «Новичок», произведенное на территории России. Москва несколько раз опровергала причастность к инциденту. Сергей и Юлия Скрипаль долгое время находились в коме, позже пошли на поправку и были выписаны. Об их точном местонахождении ничего не известно.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ