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Суд отправил на пересмотр решение об аресте экс-гендиректора НПО им. Лавочкина

Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского районного суда об избрании меры пресечения бывшему гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Лемешевский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил ему срок содержания под стражей до 13 августа, отменив постановление Бабушкинского суда Москвы от 26 июля. Тогда Лемешевский был отправлен под арест на срок до 19 сентября.

Адвокаты просили изменить Лемешевскому меру пресечения на домашний арест. Ранее cовет директоров НПО им. Лавочкина на внеочередном заседании досрочно лишил фигуранта полномочий гендиректора.

Лемешевский проходит по делу о хищении более 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос». Ему были предъявлены обвинения в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Компания, по версии следователей, должна была оказывать юридические услуги, но в действительности этого не делала. Эти функции были возложены на сотрудников юридического отдела НПО.

Кроме Лемешевского, по делу о мошенничестве проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова, а также председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков. Все они арестованы. Лемешевский и другие фигуранты своей вины не признают.