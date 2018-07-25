Гендиректор НПО им. Лавочкина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

О доследственной проверке в НПО стало известно в начале июля. Лемешевский (на фото) находится на свободе «НПО Лавочкина»

В отношении генерального директора НПО им. Лавочкина (95,7% предприятия принадлежит «Роскосмосу») Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Лемешевский находится на свободе. После возбуждения дела он подал в отставку, свой пост он покинет 2 августа.

Исполняющим обязанности руководителя НПО им. Лавочкина назначен заместитель гендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Помимо Лемешевского фигурантом дела о мошенничестве стала руководитель дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова, сообщила пресс-служба. На предприятии и дома у подозреваемых проводятся обыски.

Как рассказали в пресс-службе, Лемешевский и Аверьянова подозреваются хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн руб.

О доследственной проверке в НПО стало известно в начале июля. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, проверялась информация о действующей на предприятии системе выплат так называемых «гонораров успеха» сотрудникам адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», которая, по данным газеты, с 2016 г. стала практически монополистом по представлению интересов НПО в его судебных спорах с основным акционером – «Роскосмосом».

Как рассказали источники издания, на решение руководства НПО выбрать контору «Третьяков и партнеры» для оказания юридических услуг повлияла Екатерина Аверьянова. Привлеченные юристы получали в случае победы в суде премии («гонорары успеха»), размер которых составлял 8% от суммы «выигрыша», пишет «Коммерсантъ». Они, по данным издания, выплачивались из бюджетных средств, выделенных на выполнение госконтрактов.

За два года, по данным проверяющих, между НПО и адвокатской конторой было заключено 23 договора. Причем, как рассказали источники издания, все они были заключены с нарушением закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положения о закупках ГК «Роскосмос». При этом сами договоры не облагались НДС, в них не был прописан порядок расторжения и ответственности сторон, отсутствовало обоснование стоимости услуг.

«Роскосмос» на стадии доследственной проверки оказывал прокуратуре и Следственному комитету необходимое содействие, сообщила пресс-служба: по указанию гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина по данному факту проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности НПО им. Лавочкина. Срок окончания проверки – 3 августа, ее материалы будут направлены следствию. Кроме того, Рогозин дал указание проводить ежегодную аттестацию руководителей предприятий и отрасли в целом, подчеркнула пресс-служба.

НПО им. Лавочкина – ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.