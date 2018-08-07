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Суд арестовал дом и квартиру экс-директора департамента Минкультуры Мазо

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Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, передает ТАСС. В начале июня суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). По информации следствия, Мазо сейчас находится за границей.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал земельный участок, жилой дом, квартиру, расположенные в Московской области и принадлежащие Мазо», - уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

17 мая 2018 г. бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова задержали по новому уголовному делу (до этого они были осуждены по так называемому «делу реставраторов»). Их обвиняют в мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Фигурантом этого дела также является Мазо. Ранее суд арестовал Пирумова и Колесникова до 16 октября.

Следствие считает, что Пирумов, Мазо и Колесников заключили госконтракт без намерения исполнять его. Большая часть полученных в качестве аванса денег они перечислили подконтрольным им компаниям. Эрмитаж в рамках этого уголовного дела заявил иск о компенсации на сумму более 856 млн руб.

Ранее суд признал Пирумова, Колесникова и Мазо виновными по «делу реставраторов». Их обвиняли в хищениях около 164 млн руб. при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. В октябре прошлого года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии и штрафу в 300 000 руб. Пирумов был освобожден в зале суда, так как отбыл срок заключения, будучи под стражей во время следствия. Мазо также приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда. Колесникова тогда осудили на пять лет лишения свободы условно.

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Политика
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Минюст предложил наказывать глав компаний с госучастием за коррупцию

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Минюст предложил внести изменения в ст. 285 Уголовного кодекса России (УКР) «Злоупотребление должностными полномочиями», а также расширить перечень должностных лиц, подпадающих под действие главы 30 УКР «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Паспорт проекта, разработкой которого занимается Минюст, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект будет принят, то в перечень должностных лиц главы 30 УКР включат граждан, «выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, долями в уставном капитале которых прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц) владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации». Пояснительная записка к законопроекту на портале правовых актов не опубликована.

Минюст занимается разработкой данного законопроекта во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., утвержденного указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г.

В нынешней редакции ст. 285 УК под определение «должностные лица» подпадают граждане, которые временно, либо на постоянной основе наделены функциями представителя власти. Помимо этого ответственность по данной статье также наступает для россиян, осуществляющих организационные или административные функции в органах местного самоуправления, госкомпаниях, государственных или муниципальных учреждениях.

В главе 30 УК перечислены такие преступления должностных лиц, как халатность, злоупотребление полномочиями, их превышение, подлог, посредничество при мошенничестве, а также, нецелевое расходование средств.

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Бизнес
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В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин

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Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается установить с 2019 г. предельную цену на топливо. По мнению авторов проекта закона, подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин. «Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке России носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра, предусматривающего одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. Эта мера привела к тому, что экспортный рынок стал премиальным относительно внутреннего рынка и внутренние цены на нефтепродукты выросли», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Резкий рост цены на нефтепродукты наблюдался в России весной и в начале лета этого года. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство предприняло несколько мер для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня государство снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого правительство отказалось от намеченного на июль повышения акцизов на 700 руб.

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Политика
Новости

Адвокат Сенцова рассказал об ухудшении здоровья режиссера

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Состояние здоровья голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, сообщил телеканалу «Громадське» адвокат Дмитрий Динзе по итогам посещения своего доверителя.

По данным защитника, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также наблюдается очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе отметил, что у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Однако он отказывается от госпитализации и намерен продолжать голодовку.

Сенцов не согласился на перевод в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку, как объясняет Динзе, «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятнее всего, может только навредить ему». Режиссер также против перевода в какую-либо больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам Сенцов вину отрицает.

Режиссер начал голодовку в колонии с 14 мая, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В конце июля Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить Сенцову лечение в стационарном медицинском учреждении, а самому режиссеру предложил прекратить голодовку.

Политика
Новости

Суд арестовал имущество главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ходатайство следователя удовлетворено. «Суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого», — сказала Царева, уточнив, что обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты.

Ранее Следственный комитет в отношении Шестуна возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб.

Шестун не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Чиновник утверждает, что проданные участки используются по назначению — на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.

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Технологии
Новости

Минкомсвязи предложило блокировать сайты за оправдание терроризма

Ведомости
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Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов «обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической деятельности». Проект изменений опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Министерство указывает, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только только при выявлении фактов призыва к осуществлению экстремистской деятельности. «Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», - пишет Минкомсвязи.

Смысл, который министерство вкладывает в понятие «оправдание терроризма», в опубликованном сводном отчете не уточняется.

В начале года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дать властям право блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке, сославшись на успешный опыт Китая. Обжаловать действия госорганов можно будет в суде, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что эти вопросы «безусловно, подлежат глубокой проработке», но не стал конкретизировать позицию Кремля.

Право Генпрокуратуре требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам дал так называемый «закон Лугового», принятый в 2014 году.

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Экономика
Новости

ВЭБ раскрыл доходность пенсий «молчунов» с начала 2018 года

Ведомости
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Доходность накоплений «молчунов» (оставивших свои деньги в Пенсионном фонде России) по расширенному портфелю под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам первого полугодия 2018 г. составила 6,42%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Таким образом, доходность превысила инфляцию (за первые полгода – 2,1%) в 3-4 раза. Доходность по портфелю госбумаг традиционно оказалась еще выше – 9,03%. 

При этом доходность продолжала снижаться по сравнению с предыдущими аналогичными периодами вслед за инфляцией. Например, в первом полугодии 2017 г. доходность по расширенному портфелю составила 8,81%, а в первом полугодии 2016 г. – 11,54%.

Доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в течение последних пяти лет, отмечает ВЭБ.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. На ВЭБ приходится большая часть денег более чем 40 млн «молчунов». Госкорпорация формирует два портфеля – расширенный, менее консервативный портфель (1,679 трлн руб.) и более консервативный портфель государственных ценных бумаг (29,3 млрд руб.). В последний накопления граждан переводятся после соответствующего письменного обращения. 

Политика
Новости

CNN сообщило о совете Трампу молчать о встрече его сына с русскими

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Окружение президента США Дональда Трампа посоветовало президенту обходить молчанием встречу его сына с группой россиян в Trump Tower в июне 2016 г., пишет агентство CNN со ссылкой на свои источники. По этой информации, президенту указали на то, что его посты в Twitter на эту тему только раздувают скандал, «даже если его приближенные знают, что никаких реальных новостей здесь нет».

В минувшие выходные президент США написал, что встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой была совершено законной, однако при этом признал, что целью встречи было получение информации о противнике по президентской кампании - Хиллари Клинтон.

Заявление Трампа-старшего прямо противоречит заявлению команды Трампа-младшего, сделанному в 2017 г.: в нем говорилось, что встреча была посвящена «в основном программе усыновления российских детей». Работающий на Трампа-старшего адвокат Джей Секулов в программе ABC News в воскресенье заявил, что в заявлении годичной давности «содержалась неверная информация», признав также, что в его подготовке участвовал Трамп-старший.

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой - одна из ключевых зацепок расследования «российского вмешательства» в ход предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. На минувшей неделе стало известно, что Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова, который был организатором встречи. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 г. Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» при выкупе бумаг будет ориентироваться на апрельскую цену акций

Ведомости
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«Роснефть» при реализации программы buyback (обратный выкуп акций) будет ориентироваться на цену бумаг компании от 10 и 11 апреля этого года. На уровне сегодняшних цен выкуп акций производиться не будет. Об этом заявил первый вице-президент нефтяной компании Павел Федоров, передает ТАСС.

«Мы будем искать с помощью нашего банка-агента такой зазор между фундаментальной оценкой рыночной стоимости компании, который позволяет реализовывать максимальную эффективность для акционеров "Роснефти", - отметил Федоров.

По состоянию на 10 и 11 апреля 2018 г. обыкновенные акции «Роснефти» на закрытии торгов Московской биржи торговались на уровне 307,6 руб. и 324 руб. за бумагу соответственно. Сейчас стоимость акции компании на Московской бирже составляет около 326,25 руб.

Инвесторы восприняли эту новость негативно. «Роснефть» в моменте на этой новости потеряла 1,6% капитализации, опустившись до стоимости 4,489 трлн руб.

В понедельник, 6 августа, совет директоров компании одобрил программу первого в истории компании обратного выкупа акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок. Выкуп компания собирается начать во II квартале 2018 г. Программа будет действовать до 31 декабря 2020 г. «Роснефть» планирует потратить до $2 млрд и выкупить максимум 340 млн акций – 3,2% (в свободном обращении – 10,4%).

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Технологии
Новости

Выходец из Роскомнадзора стал замминистра цифрового развития

Ведомости
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Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов стал заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Распоряжение об этом опубликовано на сайтах правительства и министерства 6 августа.

Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 г., отмечается в сообщении Министерства цифрового развития. Он был одним из четырех заместителей руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. С 1982 по 2011 г. он проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации на различных командных и штабных должностях, говорится в сообщении.

В мае президент подписал указ о переименовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Возглавил новое министерство бывший руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. За это время стало известно, что свои посты покидают сразу несколько заместителей министра. Из министерства ушли Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль), Алексей Козырев (курировал электронное правительство), Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями) и Михаил Евраев (вопросы почтовой связи и государственной информационной системы ЖКХ).

Новыми заместителями Носкова стали его бывшие коллеги по АЦ - заместитель руководителя АЦ Евгений Кисляков и первый заместитель руководителя АЦ Олег Войтенко. Полномочия между новыми заместителями министра пока не распределены.

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Бизнес
Новости

Сбербанк хочет войти в реестр кредиторов «Юлмарта» с требованиями на 1,3 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк России подал иск о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера «Юлмарт» требований на общую сумму 1,33 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Требования обеспечены залогом. Суд оставил иск без движения. «Предложить кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 3 сентября 2018 г.», - говорится в определении суда.

В конце июня суд ввел в отношении НАО «Юлмарт» процедуру наблюдения. Соответствующий иск был подан компанией ООО «Бигбокс».

В декабре 2016 г. Сбербанк подал в суд иск с требованием взыскать 1 млрд руб. долга солидарно с НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» и ООО «Юлмарт девелопмент». Задолженность образовалась по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от марта 2016 г. В начале декабря 2017 г. суд удовлетворил иск, но НАО «Юлмарт» и «Юлмарт девелопмент» подали апелляцию в арбитраж. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в июне этого года удовлетворил требования Сбербанка.

В 2016 г. между акционерами головной компании ритейлера Ulmart Holding Limited Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером с другой начался конфликт из-за разных подходов к развитию бизнеса. Сейчас структуры Мейера и Костыгина владеют приблизительно 60% акций головной компании, структурам Васинкевича принадлежит около 40% Ulmart Holding Limited.

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Бизнес
Новости

Гендиректор «дочки» РЖД уточнил сообщения о железнодорожном лоукостере

Ведомости
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) не будет создавать отдельную компанию-лоукостер, а только выделит отдельный сегмент вагонов в так называемый «эконом-бюджет». Об этом сообщил РБК через представителя генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Он напомнил, что на 2018-2025 гг. ФПК запланировала масштабное обновление подвижного состава. Компания закупит около 5000 новых вагонов, среди них более 1000 двухэтажных, у «Трансмашхолдинга» на 230 млрд руб. Кроме того, «дочка» РЖД планирует в этот период капитальный ремонт еще 2500 вагонов.

Таким образом, вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут постепенно выбывать из подвижного состава, объяснил Иванов. До завершения процедуры обновления вагоны, не оснащенные биотуалетами и кондиционерами, перейдут в сегмент «эконом-бюджет», чтобы у пассажира было «четкое понимание», какой продукт он покупает, объяснил руководитель ФПК.

Ранее ФПК опубликовала годовой отчет, в котором говорилось, что вскоре в России появится временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». В документе уточнялось, что сейчас у компании три класса обслуживания – бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый – эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», – описывала компания новый класс обслуживания. В документе пояснялось, что речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

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