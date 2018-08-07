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Суд арестовал дом и квартиру экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, передает ТАСС. В начале июня суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). По информации следствия, Мазо сейчас находится за границей.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал земельный участок, жилой дом, квартиру, расположенные в Московской области и принадлежащие Мазо», - уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

17 мая 2018 г. бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова задержали по новому уголовному делу (до этого они были осуждены по так называемому «делу реставраторов»). Их обвиняют в мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Фигурантом этого дела также является Мазо. Ранее суд арестовал Пирумова и Колесникова до 16 октября.

Следствие считает, что Пирумов, Мазо и Колесников заключили госконтракт без намерения исполнять его. Большая часть полученных в качестве аванса денег они перечислили подконтрольным им компаниям. Эрмитаж в рамках этого уголовного дела заявил иск о компенсации на сумму более 856 млн руб.

Ранее суд признал Пирумова, Колесникова и Мазо виновными по «делу реставраторов». Их обвиняли в хищениях около 164 млн руб. при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. В октябре прошлого года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии и штрафу в 300 000 руб. Пирумов был освобожден в зале суда, так как отбыл срок заключения, будучи под стражей во время следствия. Мазо также приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда. Колесникова тогда осудили на пять лет лишения свободы условно.

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