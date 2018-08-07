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Минюст предложил наказывать глав компаний с госучастием за коррупцию

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Минюст предложил внести изменения в ст. 285 Уголовного кодекса России (УКР) «Злоупотребление должностными полномочиями», а также расширить перечень должностных лиц, подпадающих под действие главы 30 УКР «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Паспорт проекта, разработкой которого занимается Минюст, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект будет принят, то в перечень должностных лиц главы 30 УКР включат граждан, «выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции» в организациях, доля в которых прямо или косвенно (через одно или несколько юрлиц) принадлежит государству. Пояснительная записка к законопроекту на портале правовых актов не опубликована.

Минюст занимается разработкой данного законопроекта во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., утвержденного указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г.

В нынешней редакции ст. 285 УК под определение «должностные лица» подпадают граждане, которые временно либо на постоянной основе наделены функциями представителя власти. Помимо этого ответственность по данной статье также наступает для россиян, осуществляющих организационные или административные функции в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, а также в госкомпаниях, контрольный пакет акций (50% + 1 акция) которых принадлежит государству.

В главе 30 УК перечислены такие преступления должностных лиц, как халатность, злоупотребление полномочиями, их превышение, подлог, посредничество при мошенничестве, а также нецелевое расходование средств.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Экономика
Новости

ФАС нашла противоречия в госрегулировании цен на топливо

Ведомости
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Введение государством регулирования цен на топливо может противоречить договоренностям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

По его словам, в договоре стран-членов ЕАЭС «закреплена договоренность о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании». В ФАС на рассмотрение законопроект не поступал, отметил Голомолзин. По его словам, в России, как и в других странах, цены на топливо не регулируются.

Голомолзин пояснил, что основной причиной увеличения цен на бензин в мае 2018 г. был рост акцизов. В последние годы цены на рынке топлива менялись не выше темпов инфляции, добавил он.

Во вторник, 7 августа депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. По их мнению, такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

Цены на нефтепродукты в России начали резко расти весной. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство для стабилизации ситуации на рынке снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого власти отказались от запланированного на июль повышения акцизов на 700 руб.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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В работе поисковика Google произошел сбой

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Пользователи по всему миру стали жаловаться на сбой в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов и приложений.

По данным сервиса, проблемы начались в 20.37 мск. 53% пользователей испытывают проблемы при входе в учетную запись, 46% жалуются на работу поисковой системы.

Большинство жалоб поступают от пользователей из США, Японии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов. На сбой также жалуются и российские пользователи, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Твери и Казани.

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Политика
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Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. Об этом он сказал в эфире телеканала NTN24.

«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться судебному разбирательству», — пояснил Морено.

Ранее Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

В конце июля Морено в интервью испанской газете El Pais заявлял, что в ситуации с Ассанжем необходимо найти вариант, который бы устраивал все стороны. Тогда он также сказал, что для выхода из сложившейся ситуации начаты консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в WikiLeaks. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, так как его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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Политика
Новости

Власти ЕС ограничат предоставление гражданства в обмен на инвестиции

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала власти стран ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передает Spiegel.

По ее словам, Еврокомиссия «очень обеспокоена» положением дел с так называемыми «золотыми паспортами», которые могут быть использованы для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС. Новые принципы предоставления гражданства в обмен на инвестиции ориентировочно будут обнародованы осенью этого года.

«Мы не хотим "троянских коней" внутри Евросоюза», — заявила Юрова.

«В последние годы все большее число стран ЕС предоставляют гражданство гражданам третьих стран, которые ранее инвестировали крупные суммы», - добавила она, отметив, что чаще всего речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

В посвященном проблемам получения гражданства отчете Еврокомиссии говорится, что «золотые паспорта» чаще всего выдают Кипр, Мальта и Греция, а получателями таких документов выступают в основном россияне, граждане бывших советских республик и Китая.

Сейчас гражданство в обмен на инвестиции также можно получить в Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании.

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Новости

Котировки Tesla подскочили после твита Илона Маска о выкупе компании

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Котировки американского производителя электромобилей Tesla подскочили почти на 8% во вторник до уровня $371 за бумагу после сообщения ее основателя и руководителя Илона Маска о возможности выкупа компании. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 (за акцию). Финансирование обеспечено», - сообщил аккаунт Маска.

«Неясно, насколько это серьезно, учитывая историю неожиданных твитов Маска, также компания пока не предоставила комментариев», - отмечает агентство Reuters. Котировки быстро отскочили от пика.

Затем основатель Tesla уточнил, что в случае если компания станет частной, не думает о контрольной доле сам и не ожидает, что ее приобретет кто-то из акционеров. «При любом сценарии продавать акции не намерен», - сообщил Маск.

Сегодня же Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд. Также стало известно о начале набора персонала на крупный сборочный завод компании под Шанхаем.

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Бизнес
Новости

В Госдуму внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин

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Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается установить с 2019 г. предельную цену на топливо. По мнению авторов проекта закона, подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин. «Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке России носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра, предусматривающего одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. Эта мера привела к тому, что экспортный рынок стал премиальным относительно внутреннего рынка и внутренние цены на нефтепродукты выросли», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Резкий рост цены на нефтепродукты наблюдался в России весной и в начале лета этого года. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство предприняло несколько мер для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня государство снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого правительство отказалось от намеченного на июль повышения акцизов на 700 руб.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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Политика
Новости

Адвокат Сенцова рассказал об ухудшении здоровья режиссера

Ведомости
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Состояние здоровья голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось, сообщил телеканалу «Громадське» адвокат Дмитрий Динзе по итогам посещения своего доверителя.

По данным защитника, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также наблюдается очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Динзе отметил, что у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Однако он отказывается от госпитализации и намерен продолжать голодовку.

Сенцов не согласился на перевод в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку, как объясняет Динзе, «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится и, вероятнее всего, может только навредить ему». Режиссер также против перевода в какую-либо больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам Сенцов вину отрицает.

Режиссер начал голодовку в колонии с 14 мая, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. В конце июля Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить Сенцову лечение в стационарном медицинском учреждении, а самому режиссеру предложил прекратить голодовку.

Политика
Новости

Суд арестовал имущество главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Ведомости
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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Ходатайство следователя удовлетворено. «Суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого», — сказала Царева, уточнив, что обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты.

Ранее Следственный комитет в отношении Шестуна возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб.

Шестун не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Чиновник утверждает, что проданные участки используются по назначению — на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.

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Технологии
Новости

Минкомсвязи предложило блокировать сайты за оправдание терроризма

Ведомости
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Минкомсвязи предлагает внести изменения в закон «Об информации», дополнив список оснований для досудебной блокировки интернет-сайтов «обоснованием и оправданием экстремистской и (или) террористической деятельности». Проект изменений опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Министерство указывает, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только только при выявлении фактов призыва к осуществлению экстремистской деятельности. «Ограничение доступа к иной информации экстремистского и террористического толка осуществляется в рамках статьи 15.1 вышеуказанного закона только по решению суда, что не позволяет осуществлять блокировку сайтов оперативно», - пишет Минкомсвязи.

Смысл, который министерство вкладывает в понятие «оправдание терроризма», в опубликованном сводном отчете не уточняется.

В начале года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил дать властям право блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке, сославшись на успешный опыт Китая. Обжаловать действия госорганов можно будет в суде, уточнил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что эти вопросы «безусловно, подлежат глубокой проработке», но не стал конкретизировать позицию Кремля.

Право Генпрокуратуре требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам дал так называемый «закон Лугового», принятый в 2014 году.

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Экономика
Новости

ВЭБ раскрыл доходность пенсий «молчунов» с начала 2018 года

Ведомости
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Доходность накоплений «молчунов» (оставивших свои деньги в Пенсионном фонде России) по расширенному портфелю под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам первого полугодия 2018 г. составила 6,42%. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Таким образом, доходность превысила инфляцию (за первые полгода – 2,1%) в 3-4 раза. Доходность по портфелю госбумаг традиционно оказалась еще выше – 9,03%. 

При этом доходность продолжала снижаться по сравнению с предыдущими аналогичными периодами вслед за инфляцией. Например, в первом полугодии 2017 г. доходность по расширенному портфелю составила 8,81%, а в первом полугодии 2016 г. – 11,54%.

Доходность по портфелям ГУК опережает инфляцию и усредненные результаты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в течение последних пяти лет, отмечает ВЭБ.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. На ВЭБ приходится большая часть денег более чем 40 млн «молчунов». Госкорпорация формирует два портфеля – расширенный, менее консервативный портфель (1,679 трлн руб.) и более консервативный портфель государственных ценных бумаг (29,3 млрд руб.). В последний накопления граждан переводятся после соответствующего письменного обращения. 

Политика
Новости

Суд арестовал дом и квартиру экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Ведомости
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Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, передает ТАСС. В начале июня суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). По информации следствия, Мазо сейчас находится за границей.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и арестовал земельный участок, жилой дом, квартиру, расположенные в Московской области и принадлежащие Мазо», - уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

17 мая 2018 г. бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова задержали по новому уголовному делу (до этого они были осуждены по так называемому «делу реставраторов»). Их обвиняют в мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Фигурантом этого дела также является Мазо. Ранее суд арестовал Пирумова и Колесникова до 16 октября.

Следствие считает, что Пирумов, Мазо и Колесников заключили госконтракт без намерения исполнять его. Большая часть полученных в качестве аванса денег они перечислили подконтрольным им компаниям. Эрмитаж в рамках этого уголовного дела заявил иск о компенсации на сумму более 856 млн руб.

Ранее суд признал Пирумова, Колесникова и Мазо виновными по «делу реставраторов». Их обвиняли в хищениях около 164 млн руб. при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. В октябре прошлого года суд приговорил Пирумова к 1,5 года колонии и штрафу в 300 000 руб. Пирумов был освобожден в зале суда, так как отбыл срок заключения, будучи под стражей во время следствия. Мазо также приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда. Колесникова тогда осудили на пять лет лишения свободы условно.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

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