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Минюст предложил наказывать глав компаний с госучастием за коррупцию

Минюст предложил внести изменения в ст. 285 Уголовного кодекса России (УКР) «Злоупотребление должностными полномочиями», а также расширить перечень должностных лиц, подпадающих под действие главы 30 УКР «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Паспорт проекта, разработкой которого занимается Минюст, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект будет принят, то в перечень должностных лиц главы 30 УКР включат граждан, «выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции» в организациях, доля в которых прямо или косвенно (через одно или несколько юрлиц) принадлежит государству. Пояснительная записка к законопроекту на портале правовых актов не опубликована.

Минюст занимается разработкой данного законопроекта во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., утвержденного указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г.

В нынешней редакции ст. 285 УК под определение «должностные лица» подпадают граждане, которые временно либо на постоянной основе наделены функциями представителя власти. Помимо этого ответственность по данной статье также наступает для россиян, осуществляющих организационные или административные функции в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, а также в госкомпаниях, контрольный пакет акций (50% + 1 акция) которых принадлежит государству.

В главе 30 УК перечислены такие преступления должностных лиц, как халатность, злоупотребление полномочиями, их превышение, подлог, посредничество при мошенничестве, а также нецелевое расходование средств.

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