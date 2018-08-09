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Бывший гендиректор «Централ партнершип» назначен советником Мединского

Министр культуры Владимир Мединский с 8 августа назначил своим советником по вопросам кинематографии Павла Степанова, сообщает Минкультуры. До этого Степанов занимал пост гендиректора крупнейшего российского кинопрокатчика ООО «Централ партнершип» (ЦПШ).

О том, что Степанов переходит в Минкультуры, стало известно в среду. Источники РБК и «Ведомостей» утверждали, что он станет замминистра культуры. Агентство RNS со ссылкой на источник в ведомстве писало, что Степанов пробудет в должности советника министра до назначения на пост заместителя Мединского по кинематографии.

Новым гендиректором ЦПШ станет Вадим Верещагин, который сейчас является заместителем ее гендиректора по кинодистрибуции, рассказывал «Ведомостям» сотрудник другой медиакомпании и подтверждал знакомый Верещагина.

ЦПШ входит в холдинг «Газпром-медиа». Компания занимается прокатом и производством фильмов. Это крупнейший российский кинопрокатчик. Такие компании работают как посредники между продюсерами и кинотеатрами – они отвечают за продвижение картин, их расписание в кинотеатрах и т. д.

Большую часть денег ЦПШ зарабатывает на прокате российских картин, также компания работает как местный представитель студии Paramount. Среди крупнейших релизов ЦПШ – «Движение вверх» (2,97 млрд руб., студия «Три тэ Никиты Михалкова»), «Викинг» (1,5 млрд руб., студия «Дирекция кино») и «Экипаж» (1,5 млрд руб., «Три тэ Никиты Михалкова»).