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Гендиректор «Централ партнершип» станет заместителем Мединского

Заместителем министра культуры Владимира Мединского станет Павел Степанов, который сейчас занимает пост гендиректора кинокомпании «Централ партнершип», сообщил РБК со ссылкой на источники и пресс-службу «Газпром-медиа» (владеет «Централ партнершип»). Представитель «Газпром-медиа» подтвердил «Ведомостям» информацию о переходе Степанова на новую должность. Однако кто возглавит кинокомпанию, он уточнить не смог.

По информации источников РБК, на новом посту Степанов будет курировать департамент кинематографии. Этот департамент осуществляет деятельность по госфинансированию производства и проката отечественных фильмов, их продвижению на международные кинофестивали, оказанию государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений и т. д., следует из информации на сайте Минкультуры.

«Степанов вчера уволился из «Централ партнершип» и написал письмо в Ассоциацию кинодистрибуторов о том, что не может больше возглавлять организацию в связи в переходом на работу в госструктуру», – рассказал изданию собеседник в ассоциации.

У Мединского сейчас четыре заместителя. Курированием департамента кинематографии занимается Сергей Обрывалин. После назначения Степанова в статусе «зама он займется вопросами реставрации культурных объектов», говорит собеседник РБК. После ареста замминистра Григория Пирумова это направление никем не курировалось.

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