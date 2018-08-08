Новости
Технологии
Новости

Гендиректор «Централ партнершип» станет заместителем Мединского

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместителем министра культуры Владимира Мединского станет Павел Степанов, который сейчас занимает пост гендиректора кинокомпании «Централ партнершип», сообщил РБК со ссылкой на источники и пресс-службу «Газпром-медиа» (владеет «Централ партнершип»). Представитель «Газпром-медиа» подтвердил «Ведомостям» информацию о переходе Степанова на новую должность. Однако кто возглавит кинокомпанию, он уточнить не смог.

По информации источников РБК, на новом посту Степанов будет курировать департамент кинематографии. Этот департамент осуществляет деятельность по госфинансированию производства и проката отечественных фильмов, их продвижению на международные кинофестивали, оказанию государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений и т. д., следует из информации на сайте Минкультуры.

«Степанов вчера уволился из «Централ партнершип» и написал письмо в Ассоциацию кинодистрибуторов о том, что не может больше возглавлять организацию в связи в переходом на работу в госструктуру», – рассказал изданию собеседник в ассоциации.

У Мединского сейчас четыре заместителя. Курированием департамента кинематографии занимается Сергей Обрывалин. После назначения Степанова в статусе «зама он займется вопросами реставрации культурных объектов», говорит собеседник РБК. После ареста замминистра Григория Пирумова это направление никем не курировалось.

Новое правительство Медведева

Выбор редактора
Технологии
Новости

Путин одобрил предложение Рогозина оснастить все самолеты «Глонасс»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, одобрил предложение руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов навигационной системой «Глонасс».

Рогозин отметил, что с начала года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой «Эра-Глонасс», которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. «Это сотни спасенных жизней», - сказал Рогозин.

«Предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории России, они таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке модулями "Глонасс" или в отдельных случаях "Глонасс-GPS", - сказал Д.Рогозин. "Мы предлагаем это сделать законодательно", - подчеркнул он.

"Я – за. Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внесите предложения", - ответил президент.

В марте Минтранс сообщил о подготовке приказа, обязывающего авиакомпании оснащать самолеты «Глонасс» с 2022 года. Согласно проекту приказа, требования распространятся на воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна».

Представители отрасли указывали, что установка модулей «Глонасс» потребует изменений в конструкцию каждого типа судов, что может стоить десятки миллионов долларов для каждого типа. Помимо этого, изменения придется сертифицировать в регуляторах США и Европы.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Инфляция осталась нулевой третью неделю подряд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Потребительские цены в России последнюю неделю, с 31 июля по 6 августа, не изменились. Инфляция осталась на нулевом уровне третью неделю подряд. Однако в годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% с 2,5% на конец июля, свидетельствуют данные Росстата. С начала года накопленный рост цен составил 2,4%.

За прошедшую неделю сильнее всего подорожало пшено – на 0,9%, свинина и куры – на 0,3%. Одновременно куриные яйца, гречневая крупа и макароны подешевели на 0,2-0,4%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,1%, белокочанная капуста стала дешевле на 4,9%, огурцы – на 4,5%, помидоры – на 4%, картофель – на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Минэкономразвития в августе допускает возможность дефляции. По итогам года ведомство прогнозирует инфляцию около 3,1% – рост цен уже в этом году разгонит запланированное с 2019 г. повышение НДС. Центробанк прогнозирует инфляцию в 2018 г. в пределах 3,5-4%.

Бизнес
Новости

Китай введет ответные пошлины на товары из США на $16 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китай введет 25%-ные пошлины для импорт товаров из США на $16 млрд с 23 августа, сообщило Reuters со ссылкой на министерство финансов КНР. Таким образом китайские власти зеркально ответили на действия США. Во вторник Вашингтон составил окончательный список китайских товаров на $16 млрд, на импорт которых будут введены аналогичные пошлины тоже с 23 августа.

Пекин поступил так же в начале июля, как только администрация президента США Дональда Трампа обложила 25%-ными пошлинами китайский импорт на $34 млрд. Таким образом, США и Китай введут друг против друга пошлины уже на $50 млрд.

Стороны пока не собираются прекращать торговый конфликт. В июле Вашингтон начал рассматривать введение 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров на $200 млрд, а 1 августа пригрозил повысить их до 25%. Позже США проведут слушания по поводу товаров, попавших в этот список. В свою очередь, Китай в начале августа пригрозил ответить пошлинами на $60 млрд в размере от 5% до 25%, если Белый дом выполнит свой план.

Трамп недоволен большим дефицитом в торговле с Китаем. В прошлом году его размер составил $376 млрд.

Начавшаяся торговая война пока не отразилась на торговых показателях Китая, отмечает Financial Times. В июле его экспорт в долларовом выражении вырос на 12,2% по сравнению с годом ранее, превзойдя прогнозы аналитиков. При этом профицит Китая в торговле с США снизился с рекордных $28,97 млрд в июне до $28,09 млрд в июле. В прошлом месяце на долю США пришлось 19,3% экспорта Китая.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Выбор редактора
Экономика
Новости

Курс доллара превысил 65 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с момента введения санкций США в апреле этого года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара в ходе торгов в среду доходила до 65,04 руб. (+2% к закрытию торгов вторника). К 16.05 курс американской национальной валюты скорректировался до 64,85 руб. Курс евро достигал 75,28 руб. (+2% к закрытию торгов вторника), на момент публикации евро торгуется выше 75 руб.

Ослабление рубля произошло на фоне новостей о новом законопроекте американских сенаторов о санкциях против России. «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду «Коммерсантъ» опубликовал подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. По информации газеты, законопроект предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Последний раз доллар стоил дороже 65 руб. 11 апреля, после объявления 6 апреля санкций США против российских чиновников, бизнесменов и связанных с ними компаний. Максимальный биржевой курс тогда составил 65,057 руб./$, а цена на европейскую валюту достигала 80,5 руб.

25 лет свободному рублю

Бизнес
Новости

Ryanair отменила 250 рейсов в Германии из-за забастовки пилотов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейший лоукостер Европы ирландская Ryanair сообщила об отмене 250 рейсов в Германию и из Германии в пятницу, 10 августа, из-за «необоснованной» забастовки пилотов. Отмены коснутся примерно 10% всех европейских рейсов компании.

Немецкие пилоты Ryanair объявили о 24-часовой забастовке 10 августа. Она затронет все рейсы авиакомпании, вылетающие из аэропортов Германии с 04.01 мск 10 августа до 03.59 мск 11 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюз пилотов Cockpit.

По мнению руководителя профсоюза Мартина Лохера, Ryanair не намерена искать соглашения с пилотами в конструктивном ключе. Он принес «глубочайшие извинения пассажирам», которые пострадают в результате забастовки, и возложил ответственность за последствия на руководство авиакомпании. Бастовать в пятницу будут также пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Это будет самая масштабная забастовка в истории Ryanair.

Cockpit с начала года ведет с Ryanair переговоры о тарифном соглашении и повышении зарплат. Ориентир для переговоров - тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за продолжение борьбы путем забастовки.

Компания считает, что забастовка не является обоснованной, поскольку отправила профсоюзу пересмотренное коллективное трудовое соглашение, на которое тот предпочел не реагировать. «У наших пилотов из Германии прекрасные условия работы. Их годовая зарплата достигает 190 000 евро помимо бонусов, а в начале года им подняли зарплаты на 20%. Пилоты Ryanair получают минимум на 30% больше, чем в Eurowings, и на 20% больше, чем в Norwegian», - заявил директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс.

Затронутые забастовкой пассажиры смогут вернуть деньги или полететь другими рейсами.

У Ryanair более 1800 маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. В ее парке 400 самолетов Boeing-737-800.

Бизнес
Новости

Сбербанк инвестирует в сервис для расчета рентабельности бизнеса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк инвестирует 5,6 млн руб. в сервис Start-up@Check-up для расчета рентабельности бизнеса на основе данных о его типе, локации, виде деятельности, способе финансирования и других. Об этом сообщает пресс-служба банка по итогам финала первой волны своего внутреннего корпоративного акселератора Sber#Up.

Принцип работы Start-up@Check-up следующий: клиент в специальной форме выбирает вид и место деятельности бизнеса, инвестиционные затраты и плановые показатели продаж. Сервис в свою очередь выдает структуру предстоящих затрат, уровни рентабельности, показатели эффективности по такому типа бизнеса в выбранном регионе.

Всего банк решил инвестировать в шесть проектов 27,1 млн руб. Остальные пять стартапов относятся к разным сферам, объединенным работой с данными. В будущем Сбербанк рассчитывает интегрировать их в свою экосистему. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, ежегодно в России проходит около 180 венчурных сделок. «Сегодня мы позитивно повлияли на эту статистику, ведь шесть сделок Сбербанка со стартапами — это 3 % всего российского венчурного рынка», - сказал он.

SportMe, получивший 6 млн руб. от Сбербанка, позволяет бронировать тренировочные залы для сотрудников корпораций. «Персональная BigData» на основе анализа больших данных определяет аудиторию для торговых точек микробизнеса, упрощая для них привлечение клиентов. Проект получит 2 млн руб. Еще 4 млн руб. Сбербанк инвестирует в GetMeBack - платформу-конструктор цифровых программ лояльности, которая обещает заменить пластиковые карты лояльности на единое мобильное приложение.

Проект StilusBot получит 4,5 млн руб. инвестиций. Он представляет собой онлайн-платформу с консультациями стилиста и возможностью побора одежды. Сбербанк вложит также 5 млн руб. в платформу для сбора платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. Чат-боты PayZakat в соцсетях помогут пользователям рассчитать платеж и выберут фонды и проекты для пожертвования.

Чем может похвастаться российский венчур

Бизнес
Новости

Си Цзиньпин распорядился увеличить добычу нефти в Китае

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайские нефтедобывающие госкомпании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) увеличат добычу нефти и газа в Китае по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сегодня сообщили официальные сайты обеих корпораций, пишет «Интерфакс».

Обе компании сообщили о получении «важных распоряжений» от Си Цзиньпина, сводящихся к наращиванию собственной добычи ради укрепления энергетической безопасности страны.

CNPC намерена выполнить распоряжение Си Цзиньпина о наращивании добычи и разведки нефти и газа в Китае, говорится в сообщении, будет развивать нефтедобычу в ключевых регионах и примет «революционные меры» для ее устойчивого роста.

CNOOC заявила о намерении принять «адресные меры» для увеличения добычи нефти и газа, а также расширить геологоразведку, включая глубоководные исследования. «Мы должны действовать смело, решительно, не упуская открывшихся стратегических возможностей для форсированного развития», - говорится в заявлении крупнейшей шельфовой нефтекомпании Китая.

На этой неделе США восстановили первую часть санкций против Ирана. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Китай сильно зависит от импорта энергоносителей, ввозя нефть в том числе из Ирана, и при этом планирует повысить ввозные пошлины на американские нефть и газ в ответ на торговые ограничения США. Добыча нефти в Китае в первом полугодии уменьшилась на 2%. Снижение производства нефти в стране отмечено третий год подряд, сообщало агентство Bloomberg.

Накануне регулятор США объявил об увеличении суммы китайского импорта, облагаемого повышенными пошлинами, до $50 млрд с 23 августа. Китай уже объявил, что в случае новых американских импортных пошлин ведет собственные пошлины в размере до 25% импорт из США объемом около $60 млрд.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Минстрой оценил расходы на достройку объектов Urban Group

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На достройку объектов Urban Group в Московской области может потребоваться около 50 млрд руб. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС.

«Дефицит порядка 50 млрд руб. с небольшим, из которых порядка 30 млрд необходимо на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы, и порядка 24 млрд руб. из общего объема - это та сумма, которая необходима для достройки социальных объектов», - пояснил Стасишин. По его словам, расходы на строительство социальных объектов власти могут оптимизировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что все запланированные объекты Urban Group в Подмосковье будут построены. По его словам, рассматривалась возможность возврата денежных средств тем дольщикам, чьи дома компания еще не начала строить. Но после общения с инициативной группой стало ясно, что «жители хотят квартиры». Поэтому принято решение достраивать все дома, в том числе и те, которые «люди покупали на котловане, то есть даже фундамента еще нет», пояснил Воробьев.

В среду, 8 августа, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 3 млрд руб. для финансирования в 2018 г. завершения строительства объектов Urban Group. Средства выделены из резервного фонда правительства и направлены в Минстрой. Деньги будут переведены в Фонд защиты дольщиков, который занимается завершением строительства домов.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего на достройку объектов Urban Group понадобится около 60 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бывший полицейский признался в подготовке покушения на президента Венесуэлы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший начальник муниципальной полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе рассказал в интервью Reuters, что помог организовать атаку дронов на президента страны Николаса Мадуро.

По словам Луккезе, покушение было организовано с помощью антимадуровских активистов и бывших офицеров, известных в Венесуэле как «Сопротивление». Неформальная организация возникла в стране после того, как против участников массовых антиправительственных акций власти бросили силы полиции и армии. Луккезе не стал раскрывать свою конкретную роль в операции и называть других участников.

Ранее ответственность за беспилотную атаку взяла на себя небольшая группа, называющая себя Национальным движением солдат в футболках.

Покушение на Мадуро произошло 5 августа в Каракасе во время торжественной церемонии празднования 81-летия создания национальной боливарианской гвардии. В нападении было задействовано два радиоуправляемых беспилотника со взрывчаткой. Один из них взорвался в воздухе, другой – упав на землю. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал.

После покушения власти Венесуэлы арестовали шестерых человек. Мадуро обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии. Также Мадуро заявил, что за его убийство исполнителям обещали $50 млн и укрытие в США.

Как отмечает Reuters, Мадуро и его сподвижники в прошлом рассказывали о сорванных попытках убийства президента и заговорах, однако не предоставляли убедительных доказательств.

52-летний Луккезе стал известен после попадания в тюрьму на 10 месяцев в 2014 г. По его словам, это произошло за его отказ в качестве начальника полиции муниципалитета Сан-Диэго следовать приказу министерства внутренних дел о разгоне демонстрантов. В этом году Луккезе расстался с оппозиционной партией «Народная воля», поскольку она намеревалась продолжить мирные переговоры с администрацией Мадуро.

Сейчас Луккезе скрывается за границей и продолжает сотрудничество с другими активистами против Мадуро. Бывший полицейский уверен, что вооруженное сопротивление является единственным способом свергнуть Мадуро. «Ни один диктатор не покидает власть мирно», – подчеркнул Луккезе.

В мае Мадуро был избран на новый президентский срок. Согласно официальным данным, за него проголосовало 67,81% избирателей при явке 46%. Мадуро будет руководить страной до 2025 г. США, большинство стран Европы и Латинской Америки, а также Канада и Австралия не признали президентские выборы в Венесуэле.

Как креативно защититься от слезоточивого газа в Венесуэле

Бизнес
Новости

«Победа» будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Победа» с 28 октября начнет брать дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию пассажиров в аэропортах за рубежом, говорится в сообщении лоукостера.

«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», – объясняют в «Победе».

Онлайн-регистрация, доступная на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, а также регистрация в российских аэропортах остаются бесплатными.

По данным авиаперевозчика, его расходы на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%. «Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение», – прокомментировал гендиректор компании Андрей Калмыков.

В «Победе» отмечают, что ведущие мировые лоукостеры взимают плату за регистрацию в аэропортах, что стимулирует клиентов регистрироваться онлайн и тем самым снижать расходы авиакомпании.

По данным представителя «Победы», сейчас онлайн регистрируются около 22% клиентов. Компания ожидает, что с зимы эта доля возрастет до 75%.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Недвижимость
Новости

Минстрой убежден в отсутствии предпосылок для «мыльного пузыря» в ипотеке

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предпосылок для формирования в России ипотечного «пузыря» в настоящее время не существует, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Если говорить о проценте ипотеки в валовом внутреннем продукте, он достаточно низок по сравнению с другими странами. Пока еще напрягаться, что мы создаем "мыльный пузырь", который может обрушить экономику, я бы поостерегся», — сказал Якушев.

По словам министра, в ближайшее время ипотечная ставка продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на жилье.

Ранее на этой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил о задаче по повышению доступности ипотечных кредитов для населения.

«Задачи, которые поставлены в указе (майский указ президента — ИФ), очень масштабные: нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства», — сказал он.

По его словам, законодательная база для этих целей создана, важно синхронизировать систему банковского регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли.

«Нужно не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам», — отметил Медведев.

Ранее компания «Дом.рф» обнародовала данные, согласно которым за 5 месяцев 2018 г. банки выдали россиянам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 трлн руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным россиянам в июне, составила 9,48% годовых после 9,56% в мае. Таким образом, она вновь обновила минимум за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.

Читать ещё
Preloader more
Фото