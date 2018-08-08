Крупнейшего российского кинопрокатчика возглавит Вадим Верещагин

Бывший гендиректор «Централ партнершип» будет отвечать за кино в Минкульте

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Вадим Верещагин работает в ЦПШ 10 лет, с 2008 г. Централ Партнершип

Новым гендиректором компании «Централ партнершип» (ЦПШ) станет Вадим Верещагин, который сейчас является заместителем ее гендиректора по кинодистрибуции. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник другой медиакомпании и подтвердил знакомый Верещагина. До этого ЦПШ управлял Павел Степанов. В ближайшее время Степанов будет назначен заместителем министра культуры, рассказали собеседники «Ведомостей». Представитель Министерства культуры отказался от комментариев.

ЦПШ входит в холдинг «Газпром-медиа», представитель холдинга подтвердил переход Степанова и не стал уточнять, кто теперь возглавит кинокомпанию.

Сам Верещагин отказался от любых комментариев.