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«Открытая Россия» заявила об обыске в московском офисе

Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в офисе движения «Открытая Россия» в Москве, сообщила «Ведомостям» координатор движения Полина Немировская. В офисе, по ее словам, находится пресс-секретарь движения, на телефонные звонки она не отвечает. Адвоката «Открытой России» внутрь не пускают, написала Немировская в Twitter.

Ну и как обычно. Наш адвокат Олег Елисеев приехал к офису, возле двери выставили двух оперов, главный опер сказал "этого не пускать ни за что" и теперь вся следственная группа заперлась изнутри. Обожаю ))))) — ядерный потанцевал (@polinanem) 9 августа 2018 г.

Сначала сообщение о том, что в офис «Открытой России» пришли сотрудники правоохранительных органов, появилось в Telegram-канале движения. «В офис "Открытой России" в Москве на ул. 1905 года рвется толпа оперативников. Предположительно, пришли с обыском», — говорилось в нем. С чем связаны следственные мероприятия, пока не сообщается.

Основанное Михаилом Ходорковским движение OR «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в апреле 2017 г. были признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями. В офисах движения в прошлом году проводились обыски, связанные с «делом ЮКОСа» и зарубежным финансированием организации.

Как сообщала тогда Немировская, следственные мероприятия проводились по 17 адресам, в том числе и в офисах, которые находились по местам прописки сотрудников «Открытой России». В ходе обысков изымались документы, ноутбуки, телефоны, предметы с символикой «Открытой России» и несколько портретов экс-координатора движения Марии Бароновой.

Кроме того, в декабре 2017 г. сотрудники полиции пришли на конференцию «Открытой России» в Москве. Как объяснил столичный главк МВД, в полицию поступило анонимное сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов нежелательной организации.

Так называемое «дело ЮКОСа» началось в 2003 г. с ареста основных владельцев компании по инициативе Министерства по налогам и сборам, а позднее — Федеральной налоговой службы. Им был предъявлен ряд обвинений — в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнении решений судов по возврату этих акций, уклонении от уплаты налогов (всего по семи статьям УК РФ). В 2005 г. Ходорковский был приговорен по этому делу к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил срок до восьми лет.

Юкосовцы в тюрьме и в эмиграции