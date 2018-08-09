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СК назвал причину следственных действий в «Открытой России»

Обыски в московском офисе движения «Открытая Россия» проходят в рамках дела ЮКОСа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «Ряд следственных действий проводится в рамках дела ЮКОСа, в том числе в офисе «Открытой России», — сказала она «РИА Новости».

Ранее «Открытая Россия» сообщила, что сотрудники СК проводят обыск в московском офисе движения. Как сообщила «Ведомостям» координатор движения Полина Немировская, в офисе в момент прихода следователей был только один человек — секретарь, она не выходит на связь.

К офису приехал адвокат движения Олег Елисеев, но внутрь его не пускают. «Адвоката внутрь не пускают. В окнах офиса видны люди в масках и с автоматами. Это максимум информации, которой обладаем на данный момент», — говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Обыск в московском офисе движения «Открытая Россия»

Основанное Михаилом Ходорковским движение OR «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в апреле 2017 г. были признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями. В прошлом году в офисах и по месту жительства сотрудников движения уже проводились обыски, связанные с делом ЮКОСа.

«Открытая Россия» уточнила в Telegram, что обыски проходят по делу № 18/41-03. Оно было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, из него затем были выделены другие, по которым были осуждены сотрудники компании.

В 2003 г. по делу ЮКОСа были задержаны совладелец контрольного пакета акций компании Платон Лебедев и председатель правления Михаил Ходорковский. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы приговорил их к девяти годам колонии, Мосгорсуд позже снизил срок до восьми лет.

Мосгорсуд снизил срок Ходорковскому и Лебедеву