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Суд снял с выборов супругу главы Серпуховского района Подмосковья

Серпуховской городской суд отменил регистрацию Юлии Шестун на выборах главы Серпуховского района Подмосковья из-за замечаний к подписям в ее поддержку. Об этом Шестун сообщила ТАСС. «Данное решение будет нами обжаловано», — добавила она.

С требованием снять с выборов супругу действующего главы района Александра Шестуна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, в суд обратился кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Тебин, следует из материалов суда. Он просил суд признать регистрацию Юлии Шестун в качестве кандидата незаконной из-за замечаний к подписным листам в ее поддержку. По словам Тебина, у нее не набралось достаточного количества достоверных подписей.

Как пояснил ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Александр Рабочих, эти замечания обнаружились при повторной проверке. Шестун в свою очередь указала на то, что повторная проверка началась 30 июля, хотя должна была завершиться до 25 июля.

Юлия Шестун зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах вместо своего мужа Александра Шестуна, который находится в СИЗО «Лефортово». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сам Шестун не успел зарегистрироваться в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Для того чтобы выдвинуться кандидатом на выборах, ему нужно было передать необходимые документы через нотариуса. Следователь только 25 июля дал разрешение на визит нотариуса в СИЗО, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. По мнению Шестуна, следствие умышленно затянуло выдачу разрешения на визит нотариуса.