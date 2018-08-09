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Макрон поговорит с Путиным о судьбе режиссера Сенцова

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу по телефону поговорит о судьбе осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Путин в ходе последней прямой линии заявил, что Сенцов не подлежит обмену на россиян, задержанных на Украине, поскольку осужден «не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди».

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Накануне сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. По данным «Интерфакса», на фото Сенцов, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с койкой у окна в двухместной палате. Уполномоченный также сообщила, что получила от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой копию письма Олега Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».

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