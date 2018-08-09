Собянин уволил ответственного за развитие Москвы как мирового финансового центра
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил замруководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолия Валетова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.
Валетов уволен «в связи с истечением срока действия служебного контракта», говорится в документе. Он покинет должность 17 августа. Кто займет пост вместо него, не сообщается.
Валетов был назначен на пост замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы в августе 2011 г. Он курировал вопросы развития Москвы как международного финансового центра, поддержания международного кредитного рейтинга столицы, а также развития международной выставочной и конгрессной деятельности города.
Валетов родился 11 мая 1979 г. в Минске. Учился в Пенсильванском государственном университете в США, в Российской академии государственной службы при президенте и Международном институте государственной службы и управления.
Валетов является кандидатом экономическим наук, государственным советником Москвы 3 класса. До назначения на должность замруководителя департамента внешнеэкономических связей он занимал пост замгендиректора группы компаний «Росинка».