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Российские военные уничтожили в Сирии запущенный боевиками беспилотник

Российские военнослужащие в Сирии уничтожили запущенный с подконтрольной боевикам территории беспилотник. Летательный аппарат был сбит на подлете к российской авиабазе Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, передает «Интерфакс».

«9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», - уточнил он. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Материальный ущерб нанесен не был. Авиабаза функционирует в штатном режиме.

Ранее, 28 июля боевики уже направляли беспилотник к базе Хмеймим. Он также был уничтожен. Сразу несколько беспилотников неизвестной принадлежности атаковали базу 22 июля. Позже представитель авиабазы рассказал об их ликвидации. До этого штатные ПВО сбивали группы дронов на удалении от базы 30 июня, 24 апреля и 21 мая.

Оборона российских авиабаз в Сирии (Хмеймим и Тартус) обеспечивается двумя системы ПВО С-400 «Триумф». Ближний доступ к базе контролируется зенитными комплексами «Панцирь-С».