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Российские военные уничтожили в Сирии запущенный боевиками беспилотник

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Российские военнослужащие в Сирии уничтожили запущенный с подконтрольной боевикам территории беспилотник. Летательный аппарат был сбит на подлете к российской авиабазе Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, передает «Интерфакс».

«9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», - уточнил он. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Материальный ущерб нанесен не был. Авиабаза функционирует в штатном режиме.

Ранее, 28 июля боевики уже направляли беспилотник к базе Хмеймим. Он также был уничтожен. Сразу несколько беспилотников неизвестной принадлежности атаковали базу 22 июля. Позже представитель авиабазы рассказал об их ликвидации. До этого штатные ПВО сбивали группы дронов на удалении от базы 30 июня, 24 апреля и 21 мая.

Оборона российских авиабаз в Сирии (Хмеймим и Тартус) обеспечивается двумя системы ПВО С-400 «Триумф». Ближний доступ к базе контролируется зенитными комплексами «Панцирь-С».

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Политика
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В Белоруссии освободили обвиняемых в незаконном доступе к «БелТА» журналистов

Ведомости
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В Белоруссии освободили журналистов, которые ранее были задержаны за незаконный доступ к информационной ленте государственного агентства «БелТА». Они признались в инкриминируемых им деяниях. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) страны.

«Добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», - отмечается в сообщении.

В свою очередь действия ранее задержанного главного редактора портала TUT.by Марины Золотовой были квалифицированы по статье «бездействие должностного лица». Она призналась, что на протяжении большого количества времени с ее ведома сотрудники издания незаконно использовали «реквизиты доступа к платной подписке "БелТА", утверждают в Следственном комитете. «Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Во вторник, 7 августа, сотрудники СК провели обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, «БелаПАН», газеты «Наука». На 72 часа были задержаны Золотова, выпускающий редактор TUT.by Анна Калтыгина и журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Позже на допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, сообщало интернет-издание Reformation. Также был допрошен выпускающий редактор «БелаПАН» Андрей Середа.

Уголовное дело ранее было возбуждено на основании заявления «БелТА», которое выявило сбои при доступе к собственной платной подписке. По информации следствия, в 2017–2018 гг. было совершено более 15 000 незаконных подключений к информленте «БелТА».

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Бизнес
Новости

IBM и Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы для отслеживания грузов

Ведомости
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Американский производитель программного обеспечения IBM и датская судоходная корпорация AP Moller Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы TradeLens для отслеживания грузов. Платформа позволит перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться в режиме реального времени информацией о транзакциях, но и пересылать друг другу финансовые документы, например такие, как счет-фактура. TradeLens позволит ускорить процесс доставки, говорится в пресс-релизе IBM.

Участниками платформы уже стали 94 компании и организации, в том числе более 20 портов и терминалов по всему миру, таможенные органы Сингапура, Нидерландов, Саудовской Аравии и Австралии, сообщает Forbes. Около 20% грузовых перевозок во всем мире приходится на долю судоходных компаний, отмечает журнал. 

«TradeLens использует преимущества blockchain как технологии, позволяющей обмениваться информацией», - пояснила главный менеджер IBM Blockchain Мария Вик. «Какая бы информация ни требовалась таможенникам и регулирующим органам для обеспечения эффективной и безопасной торговли, вся она доступна в режиме реального времени», - уточнила она.

TradeLens позволяет сразу нескольким торговым партнерам конфиденциально обмениваться информацией. Перед запуском платформа тестировалась в течение 12 месяцев. За это время ее участники провели более 154 млн операций.

Ранее IBM запустила схожий с отслеживанием грузовых перевозок проект - платформу TrustChain, которая позволяет узнать происхождение алмазов и золота, а также все операции с ними. Участниками блокчейн-платформы являются такие компании, как Berkshire Hathaway, Richemont, Helzberg Diamonds.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Стиль жизни
Новости

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Ведомости
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На 61-м году жизни умер художественный руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра. Других подробностей не сообщается.

Брусникина в начале мая назначили исполняющим обязанности директора театра. Приказом Департамента культуры города Москвы с 7 августа он был переведен с должности директора на должность художественного руководителя театра. Директором театра был назначен Борис Михайлович Мездрич.

Брусникин - заслуженный артист России. В 1982 г. он окончил Школу-студию МХАТ. С 1993 г. Брусникин преподавал как мастер курса. В 2015 г. его выпуск «Мастерская Дмитрия Брусникина» Школы-студии МХАТ в полном составе приняли в Московский драматический театр «Человек». Тогда режиссер стал заместителем художественного руководителя этого театра. В прошлом году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе вошла в труппу театра «Практика».

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Технологии
Новости

Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9

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Samsung Electronics представила новую версию флагманского смартфона - Galaxy Note 9. Презентация проходила в нью-йоркском Barclays Center, передает Bloomberg. Компания ожидает, что смартфон составит конкуренцию устройствам линейки iPhone.

Новинка имеет 6,4-дюймовый экран - это самый большой дисплей из всех устройств, которые выходили в линейке Note. Минимальная стоимость смартфона - $999,99, максимальная - $1,249,99. Смартфон оснащен стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой и воспроизведением музыки. На задней панели устройства находится датчик считывания отпечатка пальца.

Объем встроенной памяти Galaxy Note 9 - 128 Гб, емкость аккумулятора - 4000 миллиампер-часов. Компания будет производить корпус смартфона в четырех цветах - голубом, фиолетовом, медном и черном.

На презентации Samsung Electronics также представила новые часы Galaxy Watch, которые конкурируют с аналогичным продуктом от Apple. Новая версия смарт-часов водостойкая и может подключаться к сети LTE.

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Политика
Новости

США создадут военно-космические силы для противодействия России и Китаю

Ведомости
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Вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Мэттис сегодня в Пентагоне объявили о начале практического создания военно-космических сил США (US Space Force, ВКС). По словам Пенса, ВКС должны быть сформированы в 2020 г. - «время для этого пришло», передает NBC News.

«Как уже говорил президент Трамп, для США недостаточно просто присутствовать в космосе - мы должны там доминировать. И мы этого добьемся, - заявил Пенс. - История показывает, что достижение мира возможно только с помощью силы, и в космосе в ближайшие годы этой силой станут военно-космические силы США».

«Китай и Россия, наши стратегические соперники, открыто развивают военный космический потенциал с целью нейтрализации космического потенциала США в случае конфликта», - говорится в докладе Пентагона конгрессу об организационной структуре нового вида вооруженных сил. В частности, указывается на разработку в этих странах противоспутникового оружия и средств подавления спутниковых коммуникаций.

ВКС США будут создаваться по четырем направлениям, следует из документа. Сначала минобороны США сформирует Агентство космического развития на базе существующего ракетно-космического центра ВВС США. Помимо этого будут созданы силы космических операций с боевыми подразделениями, а также специализированные подразделения управления и логистики. Ассигнования на эти цели будут включены в бюджет США 2020 г. Наконец, создается командование ВКС под управлением адмирала ВМС или четырехзвездного генерала армии США.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать ВКС «как шестой вид вооруженных сил» страны. Трамп обосновал их необходимость «сохранением превосходства в космосе», а также противодействием России и Китаю. Еще в начале года Мэттис высказывался против ВКС. «Я против создания нового вида вооруженных сил и дополнительных организационных надстроек в то время, когда мы сосредоточены на повышении управляемости и интеграции в ходе комплексных военных операций», – писал министр в письме комитету по делам вооруженных сил.

В России в 2011-2015 гг. как отдельный род войск существовали Войска воздушно-космической обороны. В августе 2015 г. они были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.

Политика
Новости

Собянин уволил ответственного за развитие Москвы как мирового финансового центра

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил замруководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолия Валетова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Валетов уволен «в связи с истечением срока действия служебного контракта», говорится в документе. Он покинет должность 17 августа. Кто займет пост вместо него, не сообщается.

Валетов был назначен на пост замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы в августе 2011 г. Он курировал вопросы развития Москвы как международного финансового центра, поддержания международного кредитного рейтинга столицы, а также развития международной выставочной и конгрессной деятельности города.

Валетов родился 11 мая 1979 г. в Минске. Учился в Пенсильванском государственном университете в США, в Российской академии государственной службы при президенте и Международном институте государственной службы и управления.

Валетов является кандидатом экономическим наук, государственным советником Москвы 3 класса. До назначения на должность замруководителя департамента внешнеэкономических связей он занимал пост замгендиректора группы компаний «Росинка».

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Финансы
Новости

ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2018 года половину прибыли

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Руководство ВТБ будет рекомендовать выплаты дивидендов по итогам 2018 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов.

«Мы можем подтвердить, что менеджмент, наиболее вероятно, будет рекомендовать дивидендные выплаты [за 2018 год] на уровне 50% от чистой прибыли, что соответствует требованиям государства», – сказал он.

ВТБ повысил прогноз по чистой консолидированной прибыли за 2018 г. до 170 млрд руб. Исходя из этого годовые дивиденды могут составить 85 млрд руб.

В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб., или 61%. Из этой суммы государство получило 56 млрд руб., миноритарии – 17,5 млрд руб. В 2016 г. выплаты государству было аналогичными, а дивиденды миноритариям – почти в три раза меньше (при этом общие дивиденды на 20% превысили чистую консолидированную прибыль).

Государство владеет 60,9% обыкновенных акций ВТБ через Росимущество. Крупнейшим миноритарием банка с долей 9% является санируемый ЦБ «ФК Открытие». Всего у ВТБ три вида акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Последние размещены в пользу Минфина и Агентства по страхованию вкладов.

Финансы
Новости

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа «Шереметьево»

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) изучает возможность передачи прав требования по кредиту, который ранее был выдан аэропорту «Шереметьево». Этими правами заинтересовался Сбербанк, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

«Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту «Шереметьево», когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк», - пояснил Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБа. Шувалов отметил, что кредит предоставлялся под строительство терминала D. Сейчас «он работает, это теперь действующий хороший объект», уточнил председатель.

По его словам, ВЭБ, как институт развития, выполнил свою роль и теперь должен выйти из проекта. Госкорпорации нужно направлять средства на другие проекты, которым необходима поддержка.

В начале 2000-х гг. кредиты на строительство терминала D выдали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком по ним выступало ОАО «Терминал», присоединенное в 2012 г. к АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Всего банки выделили около $1,1 млрд, из них ВЭБ предоставил $947 млн. В начале 2016 г. задолженность «Шереметьево» перед ВЭБом оценивалась в $551 млн, перед ВТБ - в $128 млн.

В отчетности АО «Международный аэропорт «Шереметьево» за 2017 г. говорилось, что на конец отчетного периода госкорпорация оставалась крупнейшим кредитором аэропорта. Задолженность в рублевом эквиваленте перед ВЭБом составляла около 31 млрд руб., перед Сбербанком - 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.

Как строится «Шереметьево»

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Политика
Новости

ЦИК получил три новые заявки на референдум по пенсионному возрасту

Ведомости
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В Центризбирком поступили три новые заявки о проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев (его слова передал «Интерфакс»). Это же следует из анонса заседания комиссии, которое состоится в пятницу.

ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума со схожими формулировками. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

В одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Таким образом, конкуренция групп может сорвать проведение референдума. Однако вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – указывал политолог Евгений Минченко.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что всего в комиссию поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по референдуму о пенсионном возрасте.

В июле Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Бизнес
Новости

ФАС разрешила владельцу «М.видео» купить бизнес Media Markt в России

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку владельцем «М.видео» магазинов Media Markt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал собеседник агентства.

Немецкая Ceconomy (владелец Media Markt) в начале лета договорилась продать российский бизнес ритейлера группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.видео».

После закрытия сделки «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.видео» или «Эльдорадо». Российский Media Markt оценен примерно в $170 млн, говорили представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял Гуцериев.

Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть будет распродавать товары со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября Media Markt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах «М.видео».

«М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., у Media Markt — 3,3%.

Активный 2016 год Михаила Гуцериева

Экономика
Новости

Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам социальных налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.

Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

Согласно статье 219 Налогового кодекса, сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.

В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты с расходов на это. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин

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