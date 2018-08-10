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Следствие выявило несоответствие стоимости имущества Шестуна его доходам

Следствие выявило несоответствие стоимости имущества главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, его доходам. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого», - уточняется в сообщении.

Шестун, занимая должность главы Серпуховского района, в период с 2012 по 2017 г. совместно с супругой задекларировал не более 11,4 млн руб. дохода. В 2014 г. совместно со своей матерью 1936 года рождения он купил дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района. Стоимость имущества оценивается в 36 млн руб., уточняет СКР.

Шестун совместно с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства. «Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления», - считают в СКР.

Во вторник, 7 августа, Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Шестуна. Обеспечительные меры были приняты в отношении половины дома и земельного участка, автомобиля Mercedes, банковского счета и зарплатной карты. 8 августа суд продлил срок содержания Шестуна под стражей до 13 ноября.

Шестуна задержали 13 июня. В его доме и администрации Серпуховского района были проведены обыски. Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновник не признает вину. По его мнению, уголовное преследование связано с предстоящими выборами и его желанием переизбираться на пост главы района. Ранее в суде он утверждал, что проданные участки используются по назначению: на них возводятся три больших торговых центра и другие объекты.

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