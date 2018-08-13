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Посольство России в США отрицает «русский след» в беспорядках в Шарлотсвилле

Поиски «русского следа» в событиях вокруг расовых столкновений в американском Шарлотсвилле в 2017 г. российское посольство в США считает абсурдным. Это следует из заявления российской дипмиссии, опубликованного на ее странице в Facebook. Обвинения во вмешательстве в ситуацию со стороны Москвы дипломаты называют инсинуациями.

О русском следе в событиях в Шарлотсвилле в канун годовщины беспорядков заявил в интервью CNN конгрессмен-республиканец Томас Гарретт. Он рассказал в интервью CNN, что два месяца назад присутствовал на закрытом брифинге главы ФБР. Гарретт поинтересовался у ньюсмейкера, имело ли место вмешательство России в разжигание конфликта в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ.

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», – настаивают российские дипломаты.

Поведение американских политиков российские дипломаты назвали «безответственным», и отметили, что гораздо проще «переваливать ответственность [за расовые беспорядки] на других», чем «заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита».

Волнения в Шарлотсвилле начались из-за планов городских властей убрать из парка памятник главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807–1870 гг.). На улицы города вышли белые националисты и противники их действий. Демонстранты распыляли перцовый спрей, провели стихийное факельное шествие. В результате столкновений погибла женщина, 34 человека получили ранения. В городе пришлось вводить чрезвычайное положение.