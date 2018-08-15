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СКР объяснил просьбу отпустить фигуранток дела «Нового величия» из СИЗО

Следственный комитет России объяснил, почему считает возможным изменить меру пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик с содержания под стражей на домашний арест. Решение просить об этом суд принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для содержания девушек под стражей, сообщается в канале ведомства в TamTam. В сообщении отмечается, что в четверг, 16 августа, занимающийся расследованием дела следователь выйдет в суд с соответствующим ходатайством.

В среду адвокат 19-летней Марии Дубовик Максим Пашков рассказал, что следователь уже передал ходатайство в суд с просьбой об изменении меры пресечения. «Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – пояснил он «Ведомостям». По его словам, суд может рассмотреть документ 16 августа. Адвокат 18-летней Анны Павликовой Николай Фомин также подтвердил «Ведомостям» передачу ходатайства. «Много причин, почему это могло произойти. В первую очередь, тот резонанс, который вызвало это дело», - сказал он.

Павликова и Дубовик - фигурантки уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие». Следствие считает, что члены сообщества собирались путем госпереворота прийти к власти. Всего по данному делу обвинения предъявлены 10 участникам «Нового величия». Из них четверо находятся под домашним арестом, шестеро содержатся в СИЗО. Состояние здоровья Дубовик и Павликовой в изоляторе серьезно ухудшилось. Павликова страдает от тахикардии, у Дубовик обнаружена «опухоль непонятного происхождения», говорил ранее адвокат. В свою очередь ФСИН считает состояние здоровья девушек удовлетворительным.

Ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В поддержку фигурантов дела 15 августа в Москве планируется проведение акции «Марш матерей». Ее организаторы - литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, а также журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Они обеспокоены состоянием здоровья девушек. Акция не согласована со столичными властями. Мэрия Москвы ранее призывала отказаться от ее проведения.