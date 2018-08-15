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СКР объяснил просьбу отпустить фигуранток дела «Нового величия» из СИЗО

Ведомости
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Следственный комитет России объяснил, почему считает возможным изменить меру пресечения фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик с содержания под стражей на домашний арест. Решение просить об этом суд принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для содержания девушек под стражей, сообщается в канале ведомства в TamTam. В сообщении отмечается, что в четверг, 16 августа, занимающийся расследованием дела следователь выйдет в суд с соответствующим ходатайством.

В среду адвокат 19-летней Марии Дубовик Максим Пашков рассказал, что следователь уже передал ходатайство в суд с просьбой об изменении меры пресечения. «Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – пояснил он «Ведомостям». По его словам, суд может рассмотреть документ 16 августа. Адвокат 18-летней Анны Павликовой Николай Фомин также подтвердил «Ведомостям» передачу ходатайства. «Много причин, почему это могло произойти. В первую очередь, тот резонанс, который вызвало это дело», - сказал он.

Павликова и Дубовик - фигурантки уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие». Следствие считает, что члены сообщества собирались путем госпереворота прийти к власти. Всего по данному делу обвинения предъявлены 10 участникам «Нового величия». Из них четверо находятся под домашним арестом, шестеро содержатся в СИЗО. Состояние здоровья Дубовик и Павликовой в изоляторе серьезно ухудшилось. Павликова страдает от тахикардии, у Дубовик обнаружена «опухоль непонятного происхождения», говорил ранее адвокат. В свою очередь ФСИН считает состояние здоровья девушек удовлетворительным.

Ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, хотя за смягчение меры пресечения выступала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В поддержку фигурантов дела 15 августа в Москве планируется проведение акции «Марш матерей». Ее организаторы - литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, а также журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Они обеспокоены состоянием здоровья девушек. Акция не согласована со столичными властями. Мэрия Москвы ранее призывала отказаться от ее проведения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минкомсвязи поддержало отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях

Ведомости
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Министерство связи поддерживает идею отмены уголовной ответственности за репосты в соцсетях. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает «Интерфакс».

«Мы поддерживали предложения Шаргунова (депутата от КПРФ. – Прим. «Ведомостей»). И официально давали свой отзыв на законопроект. По нему у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась», – сказал Волин.

В июне писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложили декриминализировать репосты. Шаргунов и Журавлев внесли в Госдуму законопроекты, отменяющие уголовную ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающих человеческое достоинство. Они предлагают перенести составы из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Корпорация также обратилась в Верховный суд с просьбой дать юридические определения понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы сформировать правовую базу для объективного рассмотрения дел.

В среду в Москве запланирован не согласованный с властями «Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие». Его участницы - 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Они проходят по уголовному делу, возбужденному по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

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Технологии
Новости

АФК «Система» предупредила о возможном росте тарифов на связь из-за закона Яровой

Ведомости
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Представители бизнеса настаивают на том, что исполнение закона Яровой приведет к росту тарифов на услуги операторов связи, говорится в отчете АФК «Система» (основного владельца МТС) за II квартал 2018 г. Так компания описала один из отраслевых рисков.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований закона Яровой могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, ранее передавало Reuters. Агентство ссылалось на ответ Минкомсвязи Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказывал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.

МТС объявляла, что планирует за пять лет потратить на исполнение закона около 60 млрд руб., «Вымпелком» – около 45 млрд руб., «Мегафон» – около 40 млрд руб.

В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., «Мегафон» – 7 млрд. МТС сообщала, что для выполнения закона Яровой за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб., расходы в 2018–2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования. При этом «Мегафон» отказывался от выплаты дивидендов, сославшись на рост капитальных затрат, в том числе на исполнение закона. Но «Мегафон» не видит предпосылок для роста общего уровня тарифов или их снижения в ближайшее будущем, отметил представитель оператора.

Представители АФК «Система», МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались от комментариев.

Митинг против «пакета Яровой»

Стиль жизни
Новости

Путин посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 18 августа собирается посетить церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Заедет по дороге в Берлин», - уточнил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков также подтвердил информацию о том, что перед приездом в Берлин Путин посетит Австрию. По его словам, 5 июня во время визита в Вену Кнайсль пригласила российского президента на свадьбу. В связи с поездкой в Берлин у главы государства появилась возможность посетить торжественное мероприятие. «Мы заедем и поздравим», - сказал Ушаков.

В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Путин может присутствовать на церемонии бракосочетания Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера. Свадьбу решили отпраздновать в винодельческом хозяйстве на юге австрийской провинции Штирия. По информации источников издания, безопасность гостей будет обеспечивать спецподразделение «Кобра».

Путин 18 августа приедет в Берлин. В этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Пескова, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, санкции США против России, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Brand Finance назвала самые ценные российские бренды

Ведомости
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Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала на своем сайте рейтинг самых ценных российских брендов. Его возглавил Сбербанк.

Ценность бренда Сбербанка увеличилась на 18% до $679,4 млрд, отмечает Brand Finance. Этот показатель вырос благодаря «обнадеживающим» результатам на внутреннем российском рынке, говорится в отчете. Там же отмечается, что Сбербанк инвестирует в развитие своего бренда, заявив о новых планах борьбы с технологичными компаниями.

Brand Finance оценивала бренды по нескольким показателям: маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. В прошлом году Сбербанк также занимал первую строчку в этом рейтинге.

Всего в списке 50 компаний. Следом за Сбербанком идут «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» – они занимают вторую, третью и четвертую строчки соответственно, как и в прошлом году. Перемены произошли на пятом месте: теперь его занимает РЖД. В прошлом году это был «Магнит», который опустился на шестую строчку списка.

На седьмом месте рейтинга Brand Finance – ВТБ, на восьмом – МТС, на девятом – «Татнефть», а на десятом – «Пятерочка». Кроме того, в списке есть «Яндекс» (16-я строчка), Lada (30-я), «Детский мир» (38-я) и «Мостотрест» (45-я). В этот рейтинг впервые вошли четыре компании: «Балтика», «Перекресток», ПИК и «Карусель».

У Brand Financе есть аналогичный рейтинг для брендов всего мира. Сбербанк в нем занимает 129-е место, а «Газпром» и «Лукойл» - на 315-м и 363-м местах соответственно.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Технологии
Новости

Компания Баффетта стала вторым по величине акционером Apple

Ведомости
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Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта во II квартале 2018 г. купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании. На 30 июня Berkshire Hathaway владела 251,96 млн акций Apple (5,22% акционерного капитала) стоимостью $46,6 млрд.

Благодаря покупке акций Berkshire стала вторым по величине акционером Apple после Vanguard. В отчетном периоде инвесткомпания продала 4,5 млн акций банка Wells Fargo, и теперь пакет акций Apple занимает первое место по стоимости в портфеле Berkshire.

Баффетт традиционно воздерживался от покупки бумаг технологичных компаний, но для Apple он сделал исключение. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда. Berkshire впервые купила акции производителя iPhone в I квартале 2016 г. Тогда она купила долю стоимостью около $1 млрд по $99,02 за акцию, что вдвое ниже нынешнего уровня котировок. Berkshire постепенно увеличивала долю в Apple. Компания инвестировала более $30 млрд с I квартала 2016 г. по I квартал 2018 г.

Рыночная стоимость Apple 2 августа достигла $1 трлн. В среду, 15 августа, стоимость акций Apple на торгах на фондовой бирже Nasdaq была на уровне $208,71, что соответствует рыночной капитализации в $1,01 трлн. Apple ожидает, что в III квартале продажи iPhone останутся высокими, а выручка составит $60–62 млрд (прогнозируется рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).

Сейчас крупнейшим акционером Apple является Vanguard - одна из ведущих инвестиционных компаний по управлению индексными фондами. Она владеет более 347,89 млн акций (7,2% акционерного капитала компании, стоимость - более $71 млрд), по данным Reuters Thompson на 15 августа.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин пожаловался на нехватку позитива в социальных сетях

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Как сообщает «РИА Новости», такое мнение президент выразил во время общения с руководителем проекта «Студенческий медиахолдинг» Висраилом Хадиевым на образовательном форуме «Машук». Хадиев рассказывал Путину о создании контента для студенческих телестудий и, в частности, отметил, что в будущем студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами, а пока результаты ее работы публикуются в социальных сетях.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — заметил на это Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путина нет в социальных сетях. В 2014 г. он отмечал, что Путин не планирует создавать и вести такие аккаунты, так как у него нет проблем с донесением его точки зрения до людей. Тем не менее президент получает информацию, которая там публикуется. Об этом представитель Кремля говорил в декабре 2017 г., отвечая на вопрос, докладывают ли Путину о твитах президента США Дональда Трампа. В июле Песков сообщил, что президент получает полную информацию о реакции общества на предложенное повышение пенсионного возраста - «по самым разным каналам».

Песков отмечал, что президент Путин не заинтересован в публикации сообщений от своего имени в социальных сетях. «Общаясь в Ярославле с молодежью, он [Путин] объяснил, что сам он не хотел бы этого делать и не считает возможным, чтобы за него это делал кто-то другой, будь то пресс-служба или какие-то подразделения администрации», - говорил он.

Путин впервые приехал на молодежный форум «Машук»

Политика
Новости

Дегтярев подал иск о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

Ведомости
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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев подал иск о снятии с выборов своего оппонента - депутата Мосгордумы, основателя строительной группы «СУ-155» Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»). Информация об иске есть на сайте Мосгорсуда.

Дегтярев ранее заявлял, что ЛДПР будет добиваться снятия с выборов Балакина, поскольку тот совершил «политическое мошенничество» – избрался в московскую Думу от ЛДПР, а теперь выдвинулся против кандидата от либерал-демократов. Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, указывал Дегтярев.

«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции, – написал Балакин в своем Telegram-канале. – Сначала он подговорил [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского написать нелепое письмо [действующему мэру и кандидату в мэры Москвы Сергею] Собянину с просьбой не регистрировать меня кандидатом в мэры Москвы. Теперь подал в суд с требованием лишить меня регистрации – якобы шесть подписей муниципальных депутатов неправильно оформлены».

Изначально Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры. Это произошло из-за того, что три муниципальных депутата, изначально поддержавших его, попросили признать свои подписи недействительными. Однако Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Двое собеседников «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его раскрутки перед выборами, поскольку у него недостаточная известность.

Политика
Новости

В работе аэропорта Амстердама произошел сбой

Ведомости
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Аэропорт Амстердама «Схипхол» в среду столкнулся с проблемами с принятием и отправлением рейсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландское агентство ANP. По данным издания, это случилось из-за сбоя в системе управления воздушным движением.

Аэропорт медленно начал восстанавливать авиасообщение, уточняется в его Twitter. Пропускная способность была снижена из-за погодных условий, говорится там же. Рейсы могут быть отменены из соображений безопасности, отмечает «Схипхол». В свою очередь, управление воздушным движением Нидерландов сообщает, что произошла ошибка в системе связи, через которую происходит общение с пилотами. Ведомство добавляет, что для обеспечения безопасности число рейсов пришлось сократить.

Проблема появилась после часа дня в среду по местному времени, передает ANP. Большинство дневных и вечерних рейсов в среду будут задержаны, следует из информации на сайте аэропорта.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Бизнес
Новости

Renault займет у «АвтоВАЗа» до 10 млрд рублей

Ведомости
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«АвтоВАЗ» предоставит Renault Finance (на 100% принадлежит Renault) заем до 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении российского автопроизводителя. Процентная ставка не раскрывается. В сообщении уточняется, что французская компания должна будет вернуть деньги до конца февраля 2023 г.

Renault и «Ростех» контролируют «АвтоВАЗ» через голландскую Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит 83,5% российского автопроизводителя. В свою очередь в этом СП у Renault 61,1%, у «Ростеха» – 38,9%.

Во вторник «АвтоВАЗ» начал производство новой Lada Granta. Когда начнутся ее продажи – точно неизвестно. Дилеры ожидают, что это произойдет в сентябре. Цена новой модели пока также не раскрывается. Она будет дороже, но не более чем на 30 000-40 000 руб.,предположил один из дилеров. Сейчас седан Granta можно купить без дополнительных опций за 409 900-559 900 руб.

Как будет выглядеть новая Lada Granta

Политика
Новости

Памфилова посоветовала КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму

Ведомости
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КПРФ следует активнее регистрировать инициативные группы в регионах для проведения референдума по повышению пенсионного возраста, призвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Вместо того чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них [пока что лишь] две группы зарегистрированы – в Алтайском крае и Иркутской области, – сказала Памфилова журналистам. – Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы».

Памфилова не видит «никаких препятствий» для инициаторов референдума. А конкурирующие за его проведение группы могут объединиться, сказала она. «Все зависит от их самоорганизации, умения договариваться и желания реально проводить референдум. По крайней мере, прежде чем априори обвинять власть и домышлять о всяких кознях, сначала доведите до ума первый этап», – заявила Памфилова.

В августе ЦИК одобрил вопросы для референдума о пенсионном возрасте сначала трех инициативных групп – из Москвы (заявку подал кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов), Подмосковья (активисты Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова) и Алтайского края (КПРФ). Позже ЦИК одобрил схожие вопросы от двух инициативных групп общественников из Нижегородской и Вологодской областей. Все пять групп предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.

После одобрения вопросов региональные избиркомы должны зарегистрировать инициативные группы. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удалось, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Гендиректор Financial Times вернет часть зарплаты после критики подчиненных

Ведомости
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Генеральный директор издательской группы Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть своих доходов за прошлый год после критики со стороны нескольких журналистов издания. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Риддинга сотрудникам редакции. Журналисты FT критиковали Риддинга за резкий рост доходов: в 2016 г. он заработал  2 млн фунтов стерлингов, в 2017 г. - более 2,5 млн.

В сообщении Риддинга указывается, что он вернет издательской группе разницу в доходах за год - 510 000 фунтов стерлингов. Это сумма не учитывает налоги - после их уплаты компании достанется  около 280 000 фунтов стерлингов. Риддинг отметил, что эти средства пойдут на создание фонда, который позволит сократить гендерный разрыв в оплате труда, и на финансирование работы издания.

Зарплата Риддинга в будущем будет «реструктурирована» в рамках новой схемы, которая будет учитывать его вознаграждение до 2016 г., когда FT приобрела японская издательская группа Nikkei. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Гендиректор FT заработал около 1,6 млн фунтов за год до нее, напоминает издание.

Журналисты деловой газеты FT потребовали от гендиректора издательской группы вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции в начале августа. Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам газеты по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга «абсурдно высоки». Берд указывал, что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете. Обращение к нему подписали более 20 журналистов.

«Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», – подчеркивал Берд. Он уточнял, что эти средства могли бы помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда в издании.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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