Дело плюшевых единорогов

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В 2018 г. в России стартовало десятилетие детства, указ подписал Владимир Путин. 18 марта президент триумфально переизбрался на новый срок. За два дня до этого Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал членов группы «Новое величие» по обвинению в создании экстремистской организации, в том числе 17-летнюю Анну Павликову. Это девушка с плюшевым единорогом в руках, ее фотография стала символом Марша матерей, который пройдет в среду в Новопушкинском сквере Москвы (акция не санкционирована). На прошлой неделе суд продлил ее арест и оставил в СИЗО, хотя адвокаты просили перевести ее под домашний арест.

По делу арестованы 10 человек – среди них кроликовод и участник движения «охотников на педофилов», два студента, программист, Павликова работала в ветеринарной клинике. Они следили за движением «Артподготовка», признанным экстремистским, обсуждали политику на встречах, ходили на оппозиционные митинги. Однажды ездили в Подмосковье стрелять из карабина и тренироваться в метании коктейлей Молотова. По словам защиты Павликовой, девушка «выезжала с друзьями на природу», ее, как любителя животных, привлекали кролики, а «тренировки» никакого интереса не вызывали. Еще одна обвиняемая – 19-летняя Мария Дубовик в выездах участия не принимала.