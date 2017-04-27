Дети под давлением

Зал театра «У Никитских ворот» переполнен: он слишком маленький, чтобы рассадить всех зрителей церемонии награждения победителей школьного конкурса международного «Мемориала» «Человек в истории». Но могло не быть никакого: за две недели до церемонии ООО «Телеграф» неожиданно расторгло контракт на аренду зала, подписанный еще в декабре и давно оплаченный. Замену нашли в последний момент.

Снаружи театра стоят несколько нодовцев с плакатами, обличающими «Мемориал» как иностранных агентов. Стоят вроде спокойно, но кто знает, что будет в следующую минуту: не закидают ли, как год назад, яйцами гостей или, не дай бог, брызнут зеленкой в лицо школьникам. Несколько полицейских дежурят у входа (организаторы благодарят московскую полицию за помощь), еще один полицейский патрулирует с собакой фойе театра – на случай, если кто-то захочет сорвать церемонию сообщением о заложенной бомбе.

Организаторы считают приехавших: до последнего момента не ясно, сколько сможет доехать до Москвы. За несколько дней до церемонии на победителей и их учителей началось давление: звонили «сверху», под разными предлогами просили не ехать. Кому-то говорили о террористической опасности в столице, кому-то о том, что из детей сделают экстремистов. «Мемориал» предал эти факты огласке, СПЧ заявил о недопустимости давления на конкурс. В итоге выясняется, что не приехали три школьника и два педагога. Все могло быть хуже, но не сложно представить, что чувствуют трое подростков, когда узнают в последний момент, что их поездка на награждение отменяется. Две трети участников – из малых городов и деревень.

В такой атмосфере – и это показательно и возмутительно – в сегодняшней России проходит премирование старшеклассников, победивших в конкурсе работ по истории своей страны, молодых людей, захотевших проследить по открытым архивам, дневникам и воспоминаниям очевидцев судьбы своих родственников или односельчан в XX в. «Нам наша классная руководительница рассказала историю своей бабушки, религиозной крестьянки, которая не признавала советскую власть и не ходила на выборы. Ее за это репрессировали, и она умерла в лагере, – рассказывает одна из лауреатов из Тверской области (всего жюри отобрало 40 работ из 2000). – А теперь мне хочется раскопать историю своей семьи, мне стало интересно узнать все, что с ними было».

В выступлениях со сцены театра победителей конкурса многократно называли свободными людьми, но еще чаще – патриотами, причем всегда с оговоркой, что патриотизм этот настоящий, а не навязанный. И гражданским обществом. Как бы ни были верны слова про свободу и настоящий патриотизм, не все учителя и их воспитанники в малых городах и селах смогут долго противостоять нарастающему административному давлению. А потому организаторы этого давления – в том числе его проводники из региональных министерств образования и местных администраций – должны быть названы публично. И хорошо бы еще и наказаны.

Автор – журналист