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Генерал СКР Никандров получил 5,5 года колонии по делу о взятке

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника московского главка СКР Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Суд также постановил лишить Никандрова звания генерала юстиции, но штраф назначать не стал.

Никандров полностью признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось без исследования доказательств. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, попадающие под понятие государственной тайны. Открыто была оглашена только резолютивная часть приговора.

«Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев без штрафа. Лишить его специального звания «генерал юстиции», — огласил решение судья Андрей Росновский.

Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кочуйков был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Приговоры Ламонову и Максименко были вынесены ранее: первый получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 32 млн руб., второй приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн руб.

В июле в Москве был задержан еще один бывший сотрудник СКР, имя которого фигурировало в деле о взятке от Шакро Молодого. Это бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов. Суд арестовал его до 12 сентября.