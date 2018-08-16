Трамп прокомментировал акцию протестующих против него СМИ
Президент США Дональд Трамп отреагировал на акцию американских изданий, выступивших против его публичных нападок на СМИ и критику журналистов.
«СМИ, публикующие фейковые новости, являются партией оппозиции. Это очень плохо для нашей великой страны... Но мы побеждаем!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.
В четверг более 300 американских изданий опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи с поведением Трампа в отношении журналистов. Идею акции предложила газета The Boston Globe, к ней присоединились, в частности, американские газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times, а также британская The Guardian.
Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.
Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».