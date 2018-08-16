Более 300 газет поддержали акцию против нападок Трампа на СМИ

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Более 300 американских изданий поддержали акцию в связи с продолжающимися нападками президента США Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters. Все эти издания по согласованию опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа в отношении журналистов.
Идею акции предложила газета The Boston Globe. «Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание. Сейчас на его сайте доступен материал с заголовком «Журналисты - не враги». «Величие Америки зависит от свободной прессы, способной говорить правду сильным», - говорится в публикации издания.
К акции присоединились, в частности, газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times. Агентство отмечает, что некоторые издания, которые поддержали акцию, находятся в штатах, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 г. Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.
Акцию, инициированную The Boston Globe, поддержали и журналисты за пределами США. В частности, британская газета The Guardian выпустила редакционную колонку «На работе, не на войне».
Ранее американский президент неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
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Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
14/19
The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
15/19
The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
16/19
The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
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В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
18/19
В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает сфальсифицированным протокол допроса одного из свидетелей по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в четверг на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Рената Литвина.
Она уточнила, что речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше. «Существует два варианта протокола допроса Войкиной», — считает адвокат (цитата RNS). В подтверждение своих слов она приложила фотокопии документов.
«В материалах, представленных следствием в обоснование ходатайства [о продлении срока домашнего ареста режиссера] содержится протокол допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. Лист дела 126, 137 материалов. В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства», — сказала адвокат в суде.
Ранее другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). По словам Малобродского, во время ознакомления с материалами дела он и его защита обнаружили, что содержание протокола допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. изменилось.
«Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, говорится в заявлении Малобродского. Из новых показаний следует, что сотрудники «Седьмой студии» получали «неофициальную» завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации, выдавали займы третьим лицам, а Малобродский продолжал получать зарплату после своего увольнения.
Войкина прокомментировалаРБК информацию о различиях в протоколах. «Действительно, один [из протоколов] правильный, второй неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я таких ответов не давала», — заявила она. От дальнейших комментариев Войкина отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.
Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову. Заседание началось в 10.30 мск. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.
АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».
Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.
Кирилл Серебренников в Мосгорсуде
Максим Стулов / Ведомости
Мосгорсуд в понедельник рассмотрел апелляционную жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова
1/9
Максим Стулов / Ведомости
В ходе судебного заседания защита добивалась освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста под залог, обвинение настаивало на необходимости сохранения наложенной Басманным судом санкции
2/9
Максим Стулов / Ведомости
Защита заявила о 39 личных поручительствах от известных деятелей культуры и спорта
3/9
Максим Стулов / Ведомости
Серебренников в суде заверил, что не имеет возможности скрыться от следствия. «Никакой возможности убежать, скрыться, тем более [сделать] что-то еще у меня в данный момент нет», – сказал режиссер
4/9
Максим Стулов / Ведомости
Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте
5/9
Максим Стулов / Ведомости
Однако режиссеру разрешено покидать квартиру и совершать прогулки в районе проживания с 18.00 до 20.00 мск, сообщает «Медиазона»
6/9
Максим Стулов / Ведомости
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов (на фото) опроверг существование письма его подзащитного актеру Ларсу Айдингеру и расценивает его как провокацию. Актер, сыгравший в фильме Алексея Учителя «Матильда» роль Николая II, опубликовал на своей странице в Instagram текст письма от лица Кирилла Серебренникова. В письме содержится призыв «сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации политических мошенников, пытающихся заработать на любой истории, которую можно повернуть против власти»
7/9
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа»
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать
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Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в обновленном рейтинге FIFA. Теперь она занимает 49-е место, тогда как в июньской версии находилась на 70-м месте.
Возглавила рейтинг победившая на чемпионате мира по футболу в России сборная Франции, она поднялась на шесть ступеней. Второе место заняла бронзовый призер мундиаля сборная Бельгии (поднялась на одну позицию), третье место – дошедшая до четвертьфинала сборная Бразилии (опустилась на одну строчку), затем следует серебряный призер сборная Хорватии (поднялась на 16 позиций), замыкает пятерку сборная Уругвая (плюс девять строчек).
Российская сборная поднялась в рейтинге стремительнее других национальных футбольных команд. Наибольшее падение показала не прошедшая групповой этап мундиаля сборная Египта – минус двадцать позиций и 65-е место.
Сборная России на прошедшем чемпионате показала наилучший в своей истории результат на мировых футбольных первенствах. Российские футболисты на групповом этапе разгромили Саудовскую Аравию (5:1) и победили Египет (3:1), досрочно выйдя в плей-офф, но уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная России победила Испанию в результате серии пенальти (в основное и дополнительное время счет был 1:1), а в четвертьфинале также по пенальти проиграла Хорватии (в основное и дополнительное время – 2:2).
Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу
Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу. Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля
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Андрей Гордеев / Ведомости
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского
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Андрей Гордеев / Ведомости
Вратарь Игорь Акинфеев награжден орденом Почета
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Михаил Метцель / ТАСС
Защитник Сергей Игнашевич тоже получил орден Почета – за вклад в развитие футбола, он провел 127 игр за сборную России
4/11
Михаил Метцель / ТАСС
Футболисты подарили Путину мяч и игровую футболку с номером 11
5/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной
6/11
Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Путина, на чемпионат мира «мощно выстрелила» выстроенная Черчесовым стратегия отбора игроков, а также проявились способности Черчесова (на фото) как лидера и хорошего психолога
7/11
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ваша игра стала долгожданным подарком болельщикам, — обратился к сборной Путин. — Да и даже люди, далекие от футбола, не отрывались от экранов. Вы дали надежду на то, что футбол возрождается»
8/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Во время встречи нападающий Артем Дзюба (на фото) предложил президенту сменить коньки на бутсы. На что тот ответил, что считает себя физкультурником, которые, в отличие от спортсменов, занимаются разными видами спорта
9/11
Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы доказали, что умеете побеждать. И мы ждем от вас — вы сами это сделали — новых побед», — сказал Путин. По его словам, о «качественной и достойной игре» российской сборной говорили все президенты, с которыми он встретился на саммите БРИКС
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Ранее в субботу на приеме в Министерстве спорта все члены российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров, сообщил «Спорт-экспресс»
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Долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 199,6 млрд руб. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на всероссийском селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону, передает «Интерфакс».
По словам министра, за год (с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г.) общий объем задолженности компаний ЖКХ перед поставщиками вырос на 3,17%.
Больше всего долг вырос у организаций ЖКХ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - на 11,7%. А больше всего долгов накопили компании в Центральном округе (ЦФО) - 63,5 млрд руб. (рост на 8,8%). Компании ПФО задолжали 41,3 млрд (рост на 2,5%), УрФО - 12 млрд (рост на 3,19%), СФО - 16,2 млрд руб. (рост на 3%), ЮФО - 6 млрд руб. (рост на 6%), ДФО - 16 млрд руб. (снижение на 4,4%).
Министр также добавил, что наиболее остро проблема с долгами стоит в регионах Северного Кавказа - 15,8 млрд руб., несмотря на то что округ в целом продемонстрировал сокращение уровня задолженности на 16,5%.
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Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников издания, решение Трампа означает смягчение ограничений на кибератаки. Издание не уточняет, были ли утверждены новые правила взамен отмененных. Источники газеты отказались комментировать эту информацию, сославшись на ее секретность.
Издание указывает, что отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».
В 2012 г. администрация Барака Обамы подготовила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Документ регулировал деятельность американских ведомств при применении кибератак в отношении врагов страны. Газета напоминает, что содержание документа не раскрывалось до тех пор, пока в 2013 г. бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не опубликовал секретные данные о работе спецслужб США и Великобритании.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
3/29
Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
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Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
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Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
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Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Американские сенаторы от республиканской и демократической партий Марко Рубио и Крис Кунс направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором призвали задействовать механизмы организации для объективного расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Текст обращения опубликован на сайте Кунса.
Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР «деятельность частной российской группы наемников Вагнера, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к [президенту] Владимиру Путину».
Журналисты работали над документальным фильмом для независимого медиапроекта противника Путина Михаила Ходорковского, указывают парламентарии. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство журналистов с ограблением, пишут сенаторы.
Рубио и Кунс обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР – с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.
Джемаль, Радченко и Расторгуев погибли 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги. Российское Министерство иностранных дел в начале августа сообщило, что «первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты». Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.
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Во II квартале 2018 г. выручка «Мегафона» выросла год к году на 5,1% до 81,94 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост выручки до 80,5 млрд руб., отмечает «Интерфакс».
OIBDA вырос на 5,4% до 32,26 млрд руб., чистая прибыль – на 11,5% до 6,15 млн руб. У оператора растет передача данных – средний трафик на абонента вырос на 45,6% до 8,7 Гб, что оператор объясняет ростом проникновения смартфонов и тарифной линейкой «Включайся», нацеленных на потребление услуг передачи данных.
На услугах от мобильной связи «Мегафон» заработал 68,3 млрд руб., что на 4,6% больше итога прошлого года. А дополнительные услуги (например, финансовые, «Мегафон.ТВ») выросли на 13,5% – но абсолютные показатели «Мегафон» не раскрывает. Росту выручки от «Мегафон.ТВ» помог и чемпионат мира по футболу, во время которого потребление трафика по этой услуге в среднем увеличилось в пять раз, сообщает оператор.
Число абонентов оператора выросло на 0,1% до 77,5 млн человек. Это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками, приехавшими на ЧМ-2018.
CAPEX оператора во II квартале вырос на 23,5% до 16,2 млрд руб., что «Мегафон» объясняет расходами на исполнение закона Яровой и вложениями в разворачивание сетей LTE и LTE-Advanced.
Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России
Mancity / Facebook
«Манчестер сити» стал самым успешным клубом прошедшего в России чемпионата мира по футболу. «Ведомости» составили рейтинг из лучших команд, чьи игроки сыграли в составах национальных сборных
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FC Barcelona / Facebook
На втором месте – испанский ФК «Барселона»
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Peter Nicholls/REUTERS
На третьем – английский «Тоттенхэм Хотспур»
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Paul Hanna / Reuters
В топ-5 также вошел испанский «Реал Мадрид»...
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Benoit Tessier / Reuters
...и французский «Пари Сен-Жермен»
5/19
Manchester United / Facebook
На шестом месте «Манчестер юнайтед»
6/19
Matt Dunham / AP
На седьмом – «Челси»
7/19
Atlético de Madrid / Facebook
На восьмом – «Атлетико Мадрид»
8/19
Sergio Perez / Reuters
На девятом – «Ювентус»
9/19
Asmonaco.com
Замыкает топ-10 ФК «Монако»
10/19
Сергей Бобылев / ТАСС
Российский ФК ЦСКА вошел в топ-20 самых успешных клубов
11/19
ФК «Зенит»
Как и футбольный клуб «Зенит»
12/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Локомотив» занял 22-е место рейтинга
13/19
Виталий Тимкив/ТАСС
ФК «Краснодар» – на 26-й позиции рейтинга
14/19
Станислав Красильников/ТАСС
«Спартак» занял 36-е место рейтинга
15/19
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
ФК «Рубин» – на 50-м месте
16/19
Сергей Савостьянов/ТАСС
ФК «Ахмат» занял 101-е место среди всех клубов, футболисты которых играли на ЧМ
17/19
Владимир Федоренко / РИА Новости
Тульский «Арсенал» занял 116-е место
18/19
Сергей Пивоваров / РИА Новости
ФК «Ростов» – 176-е место рейтинга. Среди футболистов, играющих за клуб и принимавших участие в ЧМ, – три игрока сборной Исландии
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Вложения России в казначейские обязательства минфина США в июне не изменились по сравнению с маем, оставшись на уровне 11-летнего минимума, свидетельствуют данные американского ведомства.
На конец июня России принадлежали гособлигации США на $14,91 млрд, из которых на долгосрочные бумаги приходилось $9,1 млрд, на краткосрочные – $5,8 млрд.
Два предыдущих месяца Россия резко сокращала инвестиции в американский госдолг. В апреле на фоне введения антироссийских санкций вложения в бумаги минфина США упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. После этого Россия выбыла из списка 33 стран - крупнейших держателей госдолга США.
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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon задумался о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает агентство, компания соперничает с другими потенциальными покупателями сети у компании Wagner/Cuban Cos., принадлежащей бизнесменам Марку Кьюбану и Тодду Вагнеру. Об этом агентству рассказали источники, попросившие не называть их имен. Владельцы сети, как выяснил Bloomberg, консультируются в рамках переговоров о возможной сделке с инвестбанком Stephens.
Окончательных решений о сделке пока нет, переговоры все еще могут завершиться ничем, подчеркивают источники агентства. Покупка кинотеатров могла бы дополнить бизнес Amazon, состоящий в том числе из киностудии, телевизионной студии и музыкального сервиса, пишет Bloomberg.
Amazon отказался комментировать Bloomberg информацию о возможной сделке. Комментарии Landmark Theatres получить не удалось. Ранее газета The Los Angeles Times писала, что переговоры с сетью кинотеатров уже вел онлайн-видеосервис Netflix, но в последний момент компания отложила обсуждение из-за слишком высокой цены.
Сеть кинотеатров Landmark Theatres ориентируется на показ независимого зарубежного кино. Она была основана в 1974 г. Сегодня бизнес включает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Всего компании принадлежит около 250 экранов на 27 рынках.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
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Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
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Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Подконтрольный структурам Виктора Вексельберга интернет-провайдер «Акадо» до конца 2018 г. запустит проект по оказанию услуг мобильной связи под собственным брендом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова президента ГК «Акадо» Сергея Назарова.
«Акадо» будет работать по модели виртуального оператора. Тарифы могут быть представлены уже в сентябре. Услуги будут предлагаться действующим абонентам, в том числе чтобы предотвратить их отток. «Мы видим, что абоненты, которые получают комплекс качественных услуг — телевидение, интернет и мобильную связь, менее восприимчивы к оттоку», - отмечает Назаров. Также создание виртуального оператора позволит развивать корпоративные проекты в сфере интернета вещей и межмашинного взаимодействия.
Создание мобильного оператора будет тестироваться до конца года, а в 2019 г. компания рассчитывает подключить несколько тысяч абонентов. Собеседник издания на рынке связи уточнил, что виртуальный оператор «Акадо» будет работать в сети Tele2 с использованием платформы ООО «ТВЕ-тeлеком». Представитель Tele2 подтвердил информацию.
Экономика
Новости
«Коммерсантъ» узнал об идее Гордеева создать нацпроект по развитию сельских территорий
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Вице-премьер по экологии, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать новый нацпроект в дополнение к 12 существующим – «Развитие сельских территорий». Об этом пишет «Коммерсантъ», пересказывающий основные идеи чиновника.
Обращение Гордеева к президенту было направлено 3 августа, 8 августа оно было рассмотрено. Путин, по информации издания, дал указание своему помощнику Андрею Белоусову проработать идею и доложить выводы. О дальнейшем движении документа ничего не известно. Издание отмечает, что в экономических министерствах с ней еще не знакомы.
Создать новый нацпроект, который, как и уже одобренные 12, финансировался бы в приоритетном порядке из федерального бюджета, Гордеев предлагает через дополнение майского указа Путина. Вице-премьер указывает на «мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал» сельских территорий, которые «обеспечивают территориальную целостность» России, высокий уровень безработицы и неблагоустроенность жилого фонда. Все это может привести к «замиранию» развития «обширных территорий РФ», отмечает Гордеев.
Издание указывает на сложности лоббирования этой инициативы. Базовые параметры бюджета на 2019 г. уже сверстаны, в большинстве нацпроектов развитию сельских территорий и так уделяется большое значение, включая отдельные федеральные программы. Отсутствие аграрного нацпроекта может указывать на то, что в Белом доме хотели бы «собрать урожай» с инвестиций 2007-2015 гг. Кроме того, в основе принятых нацпроектов лежит программа ЦСР, одной из идеологем которой является использование процесса урбанизации и поддержка роста агломераций для роста ВВП.