Лидера протестов в Волоколамске заподозрили в попытке скрыть двойное гражданство

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова из-за получения гражданства США. Об этом сообщил The Village со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела и подтвердил «Ведомостям» сам Любимов.
По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства. В отношении него возбуждено дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или обязательных работ.
По словам Любимова, у него нет и никогда не было второго гражданства. «В США я ездил по визе, — сказал он корреспонденту "Ведомостей". — О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией».
Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В марте прошлого года чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. В результате жителям удалось добиться закрытия свалки «Ядрово», но в короткие сроки власти рядом открыли новый мусорный полигон.
Подмосковье против мусора
Артем Геодакян / ТАСС
В Подмосковье прошла очередная серия протестов против сложившейся из-за свалок экологической обстановки. Всего к протесту присоединились более 10 городов. На фото: протесты в Волоколамске
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Павел Снегов
Митинг в Дмитрове
2/7
Денис Бутырский
Протестующие в Серпухове
3/7
Максим Григорьев / ТАСС
Вышли на митинг и жители Клинского района. Всего пришли более 2000 человек, рассказала «Ведомостям» активист города Ирина Чеканова
4/7
vk.com / gorodok_krasno
Митинг в Красноармейске
5/7
instagram.com / ivanatali1982
Протестующие в Сергиевом Посаде
6/7
Максим Григорьев / ТАСС
Митинги также прошли в Балашихе, Воскресенске, Троицке, Шатуре и Коломне
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Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - депутата Мосгордумы, основателя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»), передает «Интерфакс».
Дегтярев 15 августа подал иск в Мосгорсуд. Он требовал признать «незаконным решение Мосгоризбиркома и провести повторную проверку подписей за кандидата Балакина», уточнили в пресс-службе суда.
По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником», - говорил ранее Дегтярев. По его словам, Балакин «утерял связь с партией» после выборов 2014 г. По мнению Дегтярева, «политическое мошенничество» заключалось в том, что Балакин избрался в Мосгордуму от ЛДПР, а выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии «Союз горожан». Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, пояснял кандидат от ЛДПР.
«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции», – так Балакин комментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако 23 июля Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Два источника «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его предвыборной раскрутки, так как у него недостаточная известность.
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Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в канале Следственного комитета в TamTam. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Арапова 14 августа. Эпизод преступной деятельности мэра был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного против заместителя главы города Геннадия Борисова. Следственный комитет ранее объединил уголовные дела, возбужденные против чиновников, в одно производство.
По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с Араповым 19 мая получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги мэр обещал осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма – Борисову.
Во время обыска в служебном кабинете мэра были обнаружены 4,2 млн руб. Следствие пытается установить происхождение денег.
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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала Тюрина.
У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных» передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.
В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.
На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.
Технологии
Новости
Microsoft оценил уровень доверия топ-менеджеров к искусственному интеллекту
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Технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы и сервисы внедрили 27% компаний в мире. Еще 46% компаний готовят пилотные проекты по использованию этих технологий. Об этом говорится в исследовании Microsoft «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта». Microsoft считает, что полученные данные свидетельствуют о росте доверия компаний к искусственному интеллекту.
«Практически все опрошенные руководители (94%) уже сегодня считают искусственный интеллект важным для решения стратегических задач их организаций... 37% топ-менеджеров охарактеризовали его как «очень важный», – отмечается в исследовании.
Помимо этого большинство опрошенных считают, что применение искусственного интеллекта в будущем улучшит многие сферы бизнеса: поможет внедрять инновации (89%), привлекать талантливых сотрудников (85%), развивать продукт (84%). 59% руководителей уверены, что благодаря новым технологиям увеличится зарплата сотрудников.
Сейчас компании используют технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов, выявления мошеннических действий и риск-менеджмента. Респонденты считают, что в ближайшие пять лет технологии искусственного интеллекта будут позитивно влиять не только на развитие бизнеса, но и на экономику в целом. В частности, новые технологии будут способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%), инновационности (84%), созданию рабочих мест в индустрии (69%).
Среди основных факторов, сдерживающих внедрение технологий искусственного интеллекта, топ-менеджеры назвали финансовые риски (42%), отсутствие ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%).
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на акцию американских изданий, выступивших против его публичных нападок на СМИ и критику журналистов.
«СМИ, публикующие фейковые новости, являются партией оппозиции. Это очень плохо для нашей великой страны... Но мы побеждаем!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.
«Больше всего я хотел бы для своей страны настоящей свободы прессы. Факт заключается в том, что пресса вольна писать и говорить все, что она хочет, но много из того что она говорит, является фейковыми новостями, продвижением политической повестки или просто попытками причинить боль людям», – добавил позже американский лидер.
THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!
В четверг более 300 американских изданий опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи с поведением Трампа в отношении журналистов. Идею акции предложила газета The Boston Globe, к ней присоединились, в частности, американские газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times, а также британская The Guardian.
Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
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Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
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Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
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Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
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EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
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Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
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Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
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Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
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Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
10/11
Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию
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Введение утилизационного сбора на средства производства, в том числе на продукцию машиностроения для нефтегазовых компаний, которое предлагает Минпромторг, приведет к миллиардным потерям для компании. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Подлинность документа изданию подтвердили два сотрудника профильных ведомств. В письме, направленном чиновнику 15 июля, говорится, что «дополнительные отвлечения» компании составят около 12 млрд руб. в год. Если же в перечень продукции, облагаемой таким сбором, войдут и газовые турбины мощностью до 32 МВт, то закупки компании станут дороже еще на 2,6 млрд руб.
Минпромторг занялся поправками в закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающими расширение списка продукции, облагаемой утилизационным сбором, в 2016 г. Его цель — предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления. Об этом говорилось в пояснительной записке к документу.
В последней редакции законопроекта, которая есть у издания, уточняется, что размер сбора будет определяться индивидуально по отдельным продуктам, но не превысит 7% стоимости техники. Ведомство считает, что это существенно не отразится на стоимости продукции, поскольку сбор планируется ввести в отношении ограниченного перечня товаров, а их российские производители будут получать субсидии.
Необычные налоги в разных странах
Jan Bauer/AP
Налог солидарности в Германии ввели после объединения ФРГ и ГДР в 1991 г. Сначала он планировался как временный, для восстановления Восточной Германии, но действует до сих пор. Ставка – 5,5% от подоходного налога. Налог взимается с доходов сотрудников организаций, получающих более 81 евро в месяц, и с прибыли с капитала. В исследовании необычных налогов КБ «Стрелка» подчеркивает, что вопрос о необходимости сохранять такой налог поднимался неоднократно, но Федеральный финансовый суд Германии продолжает считать его не противоречащим конституции страны
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Matthias Schrader / AP
С каждой зарплаты житель Германии выделяет 2,75-3,5% ежемесячно на поддержку Церкви. От уплаты такого налога можно отказаться, но «в таком случае это означает, что человек будет отлучен от Церкви, не будет допускаться к причастию, не может быть похоронен на церковном кладбище, а также не может работать в церковных больницах и школах», - говорится в исследовании. Ежегодно от уплаты церковного налога отказываются 10 000 человек, а в 2014 г., когда был принят закон о том, что церковным налогом будет облагаться и доход от прироста капитала, от уплаты отказались рекордные 300 000 человек, подчеркивает аналитик
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Pixabay
В Германии, Чехии и Словакии владельцы собак обязаны платить налоги на их содержание. В Германии он приносит до 250 млн евро ежегодно, говорится в исследовании. Величина налога зависит от породы собаки и в разных федеральных землях варьируется. Например, в Штутгарте за первую собаку необходимо заплатить 108 евро ежегодно, за вторую собаку 216 евро, а за собаку бойцовской породы и вовсе 612 евро
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Andrew Kelly / REUTERS
В Нью-Йорке действует закон, по которому все, кто занимается коммерческой деятельностью на Манхеттене южнее 96 улицы (а это добрая часть Манхэттена, не включающая в себя только территорию Колумбийского университета и Гарлем), а также чья аренда помещения в год составляет минимум $250 000, обязаны платить дополнительный налог (commercial rent tax). Ставка составляет 3,9% от аренды
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Toru YAMANAKA / AFP
Необычный налог на участок, где ведется добыча полезных ископаемых, обязаны платить резиденты в Токио, указывает аналитик «Стрелки». Ставка налога – 200-400 иен за гектар разработки в год (отдельные ставки применяются для нефти, газа и золота)
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Mary Altaffer / AP
Анекдотический налог придумали в Нью-Йорке, где покупатели бейглов обязаны платить лишние 8 центов, если покупают бейгл порезанным. Налог был введен, чтобы покрыть долг штата размером $9,2 млрд. Правда, оказалось, что в этом случае на один и тот же товар накладывались два налога, так как согласно налоговому кодексу штата Нью-Йорк еда, съеденная у прилавка, отличается от еды, которую покупают с собой
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Anindito Mukherjee / REUTERS
С 1 июля этого года шахматы, «Монополия» и другие настольные игры в Индии признаны люксовым товаром и будут облагаться новым высоким налогом на товары и услуги, это приведет к их подорожанию на 20%. Также повышенный налог введен на масло, телевидение, детское питание (поштучное), джем, печенье дороже 100 рупий ($1,6), кукурузные хлопья, обувь дороже 500 рупий ($7,8), наручные часы, автомобили, пишет Hindustan Times. Правда, есть и товары, налог на которые будут снижен: это сотовые телефоны, готовая одежда, лекарства, контактные линзы, музыкальные инструменты, сделанные вручную
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Sivaram V / REUTERS
В индийском штате Керала действует налог на фастфуд. Например, заказывая пиццу или бургер, покупатели должны платить сверху 14,5% от стоимости покупки. Крупные предприятия, такие как Pizza Hut и Burger King, полагают, что данный налог оттолкнет покупателей и сделает фастфуд менее доступным, поэтому они готовы сами нести этот расход и не отражать его в чеке покупателя
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Gonzalo Fuentes / REUTERS
Дополнительный налог на недвижимость во Франции платит тот, кто на 1 января проживал в квартире. То есть если человек проживает в своем жилье, он заплатит налог на имущество и налог на проживание, а если он сдает жилье, то налог на имущество заплатит он, а налог на проживание – его наниматель. Размер налога в год варьируется от 478 (налог для Парижа) до 1190 евро (для города Амьен на севере Франции)
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Ben Nelms / REUTERS
В Ванкувере и Париже введен налог за простой пустого жилья, говорится в исследовании. Его цель - побудить владельцев квартир продавать свои пустующие помещения или сдавать их в аренду и, таким образом, повышать предложение. Для Ванкувера ставка - 1% от кадастровой стоимости квартиры. В Париже в 2015 г. введена ставка 20% c налога на проживание, которую через год утроили до 60%
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Petros Karadjias / AP
Резиденты Кипра – жители и компании – ежемесячно платят взнос с дохода на нужды обороны, отмечают эксперты PWC. (С 1974 г. остров разделен на две части, в северной размещен 30 000-ный турецкий военный контингент). Для разных типов дохода ставка - 3, 17 и 30%. Взносом на нужды обороны облагаются доходы в виде дивидендов, пассивный процентный доход и доход от аренды
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Цены на бензин в России падают вторую неделю подряд: с 7 по 13 августа они упали на 0,1%. Это следует из еженедельного отчета Росстата «об оценке индекса потребительских цен». При этом цены на дизельное топливо практически не изменились, отмечает служба.
По итогам предыдущей недели, с 31 июля по 6 августа, ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.
Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт – более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.
Рост цен остановился в июне после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. Нефтяные компании также договорились ежемесячно наращивать продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с 2017 г. по ценам, рентабельным для независимых АЗС, и оставлять внутри страны около 17,5% добытой нефти для последующей переработки на НПЗ.
По итогам июля цены на бензин снизились на 0,1%. Падение цен на бензин в России продлится недолго, рассказывал «Ведомостям» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, оно в первую очередь связано со снижением акцизов и в следующем году стоит ждать продолжения роста цен на топливо.
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Главная военная прокуратура Украины потребовала назначить экс-президенту страны Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает «Интерфакс-Украина».
Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло гибель людей.
В ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицейскими. Частные адвокаты экс-президента выступали против перехода процесса к стадии прений, заявив, что опрошены не все свидетели защиты. Однако суд не принял их возражения. В знак протеста адвокаты покинули зал заседаний. Вместо них Януковичу был назначен бесплатный государственный защитник. Сам экс-президент отказался от его услуг, но суд отклонил это ходатайство.
Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. 22 февраля того же года Верховная рада одобрила постановление, в котором говорилось, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
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Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
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Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
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Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
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Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
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Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
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REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
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REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
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Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов обжаловал решение Мещанского суда Москвы по делу о повторном нарушении при организации митинга. Во вторник, 14 августа, суд признал Удальцова виновным по данному делу и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. В суде Удальцов вину не признал. Обвинения, выдвинутые против него, он назвал надуманными. По его словам, 28 июля претензий к нему никто не предъявлял.
«Сергей сам сегодня подал апелляционную жалобу на арест, а в ближайшее время арест обжалует и его адвокат», – рассказала ТАСС супруга координатора Анастасия Удальцова. Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения жалобы.
По ее словам, Удальцов уже двое суток придерживается сухой голодовки. Таким образом он протестует против предложенной правительством пенсионной реформы, пояснила она.
Полицейские задержали Удальцова днем 14 августа. Его доставили в ОВД «Красносельское». Позже в этот же день суд арестовал его.
Сам Удальцов объяснял, что выдвинутые против него обвинения связаны с тем, что он перед началом митинга на проспекте Сахарова 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства». Митинг против пенсионной реформы, в отличие от акции Удальцова, был согласован с мэрией.
Госдума 19 июля одобрила в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. За принятие проекта проголосовали 328 депутатов, против –104, воздержавшихся не было. Документ предполагает повышение пенсионного возраста как для мужчин (до 65 лет), так и для женщин (до 63 лет). Второе чтение законопроекта запланировано на осень.
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек
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Сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) переехали из здания на проспекте Академика Сахарова в офис на улице Воздвиженке в центре Москвы. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ВЭБа.
Сотрудники госкорпорации переехали в московский бизнес-центр по адресу Воздвиженка, 10. Здесь будут работать сотрудники блоков: бизнес, финансы и развитие, дочерние и зависимые общества, блок работы с проблемными активами, государственная управляющая компания, управление по развитию экспорта, топ-менеджмент.
Пресс-служба ВЭБа уточнила, что старое здание на проспекте Академика Сахарова «морально и технически устарело». В нем с 1984 г. не проводился ремонт, говорится в сообщении. Там отмечается, что госкорпорация также сократила парк автомобилей – более чем на 90% со 150 машин, а также корпоративные льготы. О каких именно льготах идет речь, в сообщении не уточняется.
В мае РБК со ссылкой на источник, близкий к ВЭБу, писал, что в здание на Воздвиженке переведут топ-менеджеров банка во главе с его новым председателем и бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым.
Кто покинул правительство Медведева
Sergei Karpukhin / Reuters
Игорь Шувалов, занимавший должность первого вице-премьера
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Андрей Гордеев / Ведомости
Аркадий Дворкович, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ТЭК
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Хлопонин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего вопросы охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка и экологии
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Сергей Портер / Ведомости
Сергей Приходько, занимавший должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства
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Дарья Самсонова / пресс-служба главы Республики Крым / ТАСС
Дмитрий Рогозин, занимавший должность вице-премьера, курировавшего ОПК
5/14
Михаил Метцель / ТАСС
Александр Ткачев, занимавший должность министра сельского хозяйства
6/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Соколов, занимавший должность министра транспорта
7/14
Евгений Разумный / Ведомости
Сергей Донской, занимавший должность министра по природным ресурсам
8/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Николай Никифоров, занимавший должность министра связи
9/14
Денис Абрамов / Ведомости
Владимир Пучков, занимавший должность руководителя МЧС
10/14
Максим Стулов / Ведомости
Михаил Мень, занимавший должность министра по делам ЖКХ
11/14
Елена Афонина / ТАСС
Лев Кузнецов, занимавший должность министра по делам Северного Кавказа
12/14
Сергей Портер / Ведомости
Александр Галушка, занимавший должность министра по развитию Дальнего Востока
13/14
Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Абызов, занимавший должность министра по вопросам открытого правительства
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Информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке, говорится в сообщении Россельхознадзора. В частности, атака была направлена на сервер, который обеспечивает доступ к системе «Меркурий».
Атака произошла 13 августа с 03.06 по 03.13 мск – это начало отгрузок и оформления сопроводительных документов, поэтому сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект, отмечает Россельхознадзор. Однако благодаря принятым мерам сбоя в работе не было, добавляет служба.
Кто именно стоит за атакой – Россельхознадзор не знает, но не исключает, что она была подготовлена специально. Сведения об атаке переданы в «компетентные органы» для проверки, добавляет служба.
В системе «Меркурий» фиксируется движение по России товаров животного происхождения. Проект запустили для создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности, говорится на сайте Россельхознадзора. Последние восемь лет система «Меркурий» подвергалась регулярным доработкам, совершенствовалась, технически развивалась и сегодня полностью готова к полноценному функционированию, рассказывал представитель Россельхознадзора «Ведомостям» в октябре.