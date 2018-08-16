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Лидера протестов в Волоколамске заподозрили в попытке скрыть двойное гражданство

Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова из-за получения гражданства США. Об этом сообщил The Village со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела и подтвердил «Ведомостям» сам Любимов.

По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства. В отношении него возбуждено дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или обязательных работ.

По словам Любимова, у него нет и никогда не было второго гражданства. «В США я ездил по визе, — сказал он корреспонденту "Ведомостей". — О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией».

Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В марте прошлого года чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. В результате жителям удалось добиться закрытия свалки «Ядрово», но в короткие сроки власти рядом открыли новый мусорный полигон.

Подмосковье против мусора