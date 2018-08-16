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Новый генсекретарь Amnesty International назвал проблемой президентство Трампа

Новый генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Куми Найду считает, что из-за действий президента США Дональда Трампа был сделан «шаг назад» в части прав человека. Об этом Найду рассказал в интервью Associated Press.

«Президентство Дональда Трампа является серьезной проблемой для людей США и людей в мире», – заявил Найду. По его словам, психологический ущерб от политики Трампа разделения семей на границах может быть продолжительным. Это «одно из худших зверств», наблюдаемых за долгое время, сказал Найду.

С середины апреля прибывающих нелегальных мигрантов из Мексики власти США начали разделять с детьми. Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой толерантности» к тем, кто нарушает границу. Мигрантов в обязательном порядке стали заключать под стражу и привлекать к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Их детей же отправляли в специальные центры содержания.

Такие действия американских властей вызвали много критики. Это «бессовестная» практика, сказал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. В июне Трамп пообещал подписать указ об отмене разделения нелегальных мигрантов с их детьми.

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