Новый генсекретарь Amnesty International назвал проблемой президентство Трампа

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Новый генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Куми Найду считает, что из-за действий президента США Дональда Трампа был сделан «шаг назад» в части прав человека. Об этом Найду рассказал в интервью Associated Press.
«Президентство Дональда Трампа является серьезной проблемой для людей США и людей в мире», – заявил Найду. По его словам, психологический ущерб от политики Трампа разделения семей на границах может быть продолжительным. Это «одно из худших зверств», наблюдаемых за долгое время, сказал Найду.
С середины апреля прибывающих нелегальных мигрантов из Мексики власти США начали разделять с детьми. Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой толерантности» к тем, кто нарушает границу. Мигрантов в обязательном порядке стали заключать под стражу и привлекать к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Их детей же отправляли в специальные центры содержания.
Такие действия американских властей вызвали много критики. Это «бессовестная» практика, сказал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. В июне Трамп пообещал подписать указ об отмене разделения нелегальных мигрантов с их детьми.
Как во Франции ликвидируют «Джунгли» мигрантов
Emilio Morenatti / AP
24 октября французская полиция начала ликвидацию «Джунглей» – лагеря мигрантов на берегу Па-де-Кале
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Emilio Morenatti / AP
По оценкам французских властей, в лагере проживает от 7000 до 10 000 человек. Они будут распределены по миграционным центрам в разных частях страны
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Pascal Rossignol / Reuters
Беженцы могут выбрать два региона, в которые они будут распределены, – Бретань или Новую Аквитанию
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Philippe Wojazer / Reuters
Мигранты получают разноцветные браслеты в зависимости от выбора региона, сообщает The Wall Street Journal
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Emilio Morenatti / AP
Примерно 2000 мигрантов уже нашли пристанище в других регионах 24 октября
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Matt Dunham / AP
Большинство беженцев приехали в «Джунгли» в надежде перебраться в дальнейшем в Великобританию. Правда, сама страна отказывается принять такое количество мигрантов
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Emilio Morenatti / AP
Британские власти помогали Франции в строительстве заграждений в порту Кале, а также перед тоннелем под Ла-Маншем. Для разрешения нынешней ситуации в Кале власти Великобритании направят 40 млн евро, пишет WSJ со ссылкой на министра внутренних дел Франции
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Emilio Morenatti / AP
Ранее в октябре около 250 мигрантов пытались нелегально перебраться через Ла-Манш, скрываясь в грузовиках на паромной переправе, сообщил The Telegraph. Их попытки были пресечены полицией и в дальнейшем переросли в столкновения с полицейскими
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Matt Dunham / AP
Попытки полностью ликвидировать лагерь в Кале предпринимались властями Франции еще в феврале 2016 г. Несколькими месяцами ранее власти Франции создали еще один временный лагерь для беженцев недалеко от «Джунглей»
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Сотрудники Google потребовали от компании раскрыть информацию о создаваемом для китайских пользователей поисковике Dragonfly со встроенным цензурированием. Около 1000 специалистов американской корпорации поставили подписи под письмом, направленном руководству Google, пишет The New York Times.
В письме, копия которого имеется в распоряжении издания, говорится, что о необходимости предоставить сотрудникам больше информации о проекте для того, чтобы они могли понять этические последствия своей работы. В документе также отмечается, что «очевидная готовность Google соблюдать требования цензуры Китая вызывает неотложные моральные и этические вопросы». «Мы остро нуждаемся в ... приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что они разрабатывают», - говорится в письме.
Как отмечают источники The New York Times, сотрудники компании не имеют права публично выступать с критикой деятельности Google. Поэтому письмо для подписания распространялось по внутренним системам связи Google.
Нежелание сотрудников компании разрабатывать подчиняющийся правилам цензуры поисковик может стать препятствием для возвращения Google в Китай через восемь лет после того, как компания публично ушла с китайского рынка в знак протеста против цензуры со стороны правительства, отмечает издание.
В апреле сотрудники Google выступили против участия компании в программе Пентагона, предполагающей разработку искусственного интеллекта для улучшения вооружения. В июне руководство Google официально объявило об отказе от сотрудничества с Пентагоном по данной программе.
В письме также содержится призыв к руководству Google разрешить сотрудникам проводить этические обзоры продуктов компании, привлекать сторонних специалистов для этической оценки спорных проектов.
В Google отказались комментировать письмо. По информации издания сотрудники обсудят с руководство проект Dragonfly на ближайшем еженедельном собрании.
Ранее The New York Times и другие СМИ писали, что Google работает над созданием поисковой системой, предназначенной исключительно для Китая. Создаваемый поисковик позволит автоматически блокировать сайты и контент, нарушающий китайское законодательство. В черный список будут попадать запросы о правах человека, религии, демократии, протестах. Помимо этого поисковик не будет выдавать ссылки на запрещенные сайты.
Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году
vk.com/spb_today
«Яндекс» изучил поисковые запросы, которые делали пользователи в уходящем году, и выяснил, что их больше всего волновало. В список тем попали люди, события и явления. Больше всего запросов в категории «События в стране и мире» было сделано в связи с апрельским терактом в петербургском метро. В топ-3 события также вошли суицидальное сообщество «Синий кит», группы смерти и скандал вокруг фильма «Матильда»
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Из мужчин пользователи чаще всего искали певца Диму Билана (на фото), телеведущего Андрея Малахова, который перешел с «Первого канала» на «Россию 1», и актера Армена Джигарханяна
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PhotoXPress
Вызвавшей наибольший интерес женщиной оказалась экс-депутат Госдумы певица Мария Максакова (на фото). Также в топ-3 по числу поисковых запросов вошли певица Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в «Евровидении» из-за запрета на въезд на Украину, и участница шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» Диана Шурыгина
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Rick Bowmer / AP
Криптовалюта стала самым популярным поисковым запросом среди вещей и явлений, пользователи «Яндекса» также часто искали спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8
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Максим Стулов / Ведомости
Топ спортивных запросов возглавил чемпионат мира по хоккею, также пользователи часто искали информацию о Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу, бое Мейвезера – Макгрегора и чемпионат КХЛ
5/9
Warner Bros.
Хоррор «Оно» стал самым популярным в поисковике фильмом. Также пользователи чаще всего искали картины «Гадкий я 3», «Стражи Галактики. Часть 2», российский фильм, вышедший в прокат под Новый год, «Викинг» и приключения от киностудии Disney «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки»
6/9
СТС
Самым популярным российским сериалом в «Яндексе» который год стала «Молодежка», пользователи поисковика также интересовались «Отелем Элеон», сериалами «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ивановы-Ивановы» и «Ольгой»
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HBO
Из зарубежных сериалов в поисковике чаще всего искали «Игру престолов», «Гречанку» и «Шерлока». В пятерку также вошли «Ривердэйл» и «Ходячие мертвецы»
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СТУДПРОФ.РФ
Топ-10 мемов 2017 г. по числу поисковых запросов возглавил «Эщкере» (исковерканный вариант произношения английского выражения «Let's get it»). В топ-3 также вошли «ждун» (распространенное в рунете название скульптуры голландской художницы Маргрит ван Бреворт) и «это фиаско, братан» (употребляют по отношению к лицу или событию, которое собеседник считает заранее провальным)
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«Алроса» проведет в Израиле аукцион по продаже алмазов массой более 10,8 карата. Аукцион будет проходить с 19 августа по 6 сентября. Всего компания выставит на продажу 202 алмаза ювелирного качества суммарной массой 3165 карат. Об этом говорится в сообщении компании.
Более 100 компаний из Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга и России приглашены на аукцион.
«Конец летнего сезона – традиционно удачное время для торгов: спрос на алмазное сырье оживает, в том числе в Израиле, где наш товар всегда востребован, а большинство местных компаний специализируются именно на крупноразмерном сырье», – приводятся в сообщении слова члена правления «Алросы», директора филиала «Единая сбытовая организация» компании Евгения Агуреева. По его словам, компания учла все факторы, пересмотрела план, увеличила число камней, выставляемых на аукцион. «Мы рассчитываем на хороший спрос и положительные результаты торгов», – сказал он.
Крупные алмазы весом более 10,8 карата в соответствии с законодательством России могут реализовываться только посредством аукционов. В ноябре компания собирается провести еще один аукцион в израильском Рамат-Гане.
Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»
Михаил Климентьев / пресс-служба президента / ТАСС
Президент «Алросы» Сергей Иванов показал Путину уникальные алмазы. По оценке Иванова, это самые дорогие алмазы, добытые за всю историю алмазодобычи в СССР и России
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Михаил Климентьев / пресс-служба президента / ТАСС
Цветные алмазы встречаются в природе гораздо реже бесцветных и ценятся выше. Бриллианты из таких алмазов называются фантазийными, их стоимость на аукционах может достигать $1 млн за карат
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«Алроса»
Розовый алмаз массой 27,85 карата. Камень редкого насыщенного розового оттенка ювелирного качества – самый крупный розовый алмаз за всю историю компании
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«Алроса»
Второй из камней, показанных Путину, – уникального для алмазов интенсивного желтого цвета массой 34,17 карата. И розовый, и желтый алмазы добыты в Якутии, на россыпных месторождениях «Алмазов Анабара»
4/5
«Алроса»
Алмазы, показанные президенту, настолько насыщенного цвета, что не выглядят драгоценными камнями. «Не скажешь даже, что это алмазы», - заметил Путин. «Да, выглядят как стёкла», - ответил Иванов.
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Дорогомиловский суд Москвы принял решение перевести из СИЗО под домашний арест фигурантку уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» – 19-летнюю Марию Дубовик, передает «Интерфакс». В четверг днем суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении другой фигурантки дела – 18-летней Анны Павликовой.
В среду, 15 августа, в суд от следователя поступили ходатайства о переводе девушек из изолятора под домашний арест. Такое решение было принято «с учетом данных о личностях и отсутствия оснований» для содержания девушек под стражей, объяснял Следственный комитет. Прокуратура не возражала о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест.
Обе девушки содержались в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае Дорогомиловский суд Москвы оставил обеих девушек под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья обвиняемых ухудшилось: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик обнаружили опухоль неясного происхождения, ранее говорил адвокат. В свою очередь ФСИН считает их состояние удовлетворительным для нахождения в СИЗО.
Следствие сочло возможным изменить меру пресечения девушкам за несколько часов до начала в Москве «Марша матерей». Не согласованная с мэрией акция в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» прошла 15 августа. По информации столичной полиции, на акцию пришли около 200 человек. Никто из участников «Марша матерей» задержан не был.
В Москве под проливным дождем прошел «Марш матерей». Фоторепортаж
Максим Стулов / Ведомости
В Москве прошел «Марш матерей» с требованием освободить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» – 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. На фото – один из организаторов акции Татьяна Лазарева
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Максим Стулов / Ведомости
Акция прошла под проливным дождем. На фото – писатель Дмитрий Быков
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Максим Стулов / Ведомости
Участники акции пришли на нее с игрушками
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Максим Стулов / Ведомости
Участники акции пришли на нее с игрушками
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Максим Стулов / Ведомости
Марш прошел от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице
5/14
Максим Стулов / Ведомости
Дорога до Верховного суда
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Максим Стулов / Ведомости
Дорога до Верховного суда
7/14
Максим Стулов / Ведомости
Анна Наринская, одна из организаторов акции
8/14
Максим Стулов / Ведомости
У здания Верховного суда
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Максим Стулов / Ведомости
У здания Верховного суда
10/14
Максим Стулов / Ведомости
У здания Верховного суда
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Максим Стулов / Ведомости
Полиция не стала никого задерживать, несмотря на то что акция не была согласована
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Максим Стулов / Ведомости
Участники акции оставили детские игрушки у входа в здание Верховного суда
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, в который вошло десять человек. По данным издания, суммарно за год они заработали $186 млн. Это больше на 16% показателя прошлого года.
Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон с доходом в $40,5 млн. Она увеличила свое состояние благодаря роли Черной вдовы в фильмах «Мстителей» Marvel. Следом за ней идет Анджелина Джоли, которая заработала $28 млн во многом благодаря полученному авансу за съемки в продолжении «Малефисенты». Третье место у Дженифер Энистон с доходом в $19,5 млн. Она известна благодаря роли в сериале «Друзья», что до сих пор продолжает приносить ей деньги, отмечает Forbes. Доход Энистон будет расти, потому что скоро она начнет сниматься в сериале Apple с Риз Уизерспун, которая занимает пятую строчку рейтинга ($16,5 млн). За каждый эпизод актрисы будут получать примерно $1,25 млн, добавляет Forbes.
Четвертую строчку списка самых высокооплачиваемых актрис мира занимает Дженнифер Лоуренс ($18 млн). Деньги ей принесли два последних фильма – «Красный воробей» и «Мама!», а также контракт c Dior.
На шестом месте Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке рейтинга Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятой – Мелисса Маккарти ($12 млн), а на десятой – Галь Гадот ($10 млн).
В прошлом году рейтинг Forbes возглавляла Эмма Стоун с годовым доходом в $26 млн. В этом году она не вошла в рейтинг, как и Эмма Уотсон, Шарлиз Терон и Эми Адамс. Каждая из них за прошедшие 12 месяцев заработала менее $10 млн, объясняет издание.
Forbes оценивал доход актрис с 1 июня 2017 до 1 июня 2018 г. Все суммы в рейтинге представлены до вычета налогов. Кроме того, не учитывались расходы актрис на своих агентов, менеджеров и адвокатов. Оценки доходов основаны на данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с представителями отрасли.
Universal Pictures
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. Его возглавил Марк Уолберг, который приносил создателям фильмов $4,4 на каждый выплаченный ему $1 гонорара. При этом Уолберг по итогам года стал самым высокооплачиваемым актером: за год он заработал $68 млн
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Warner Bros. Ent.
Второе место у Кристиана Бэйла: его фильмы заработали около $6,7 на каждый $1 гонорара. В 2015 и 2016 гг. самым переоцененным актером журнал называл Джонни Деппа
2/5
Columbia Pictures
Результат Ченнинга Татума - $7,6 сборов с $1 гонорара, это третье место в рейтинге переоцененности. При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, вышедших в прокат до 1 июня 2017 г. Работа в анимационных фильмах, а также лентах, вышедших в ограниченный прокат (менее чем на 2000 экранов), не учитывается
3/5
Sony Pictures
Четвертое место у двукратного обладателя «Оскара» Дензела Вашингтона. Каждый доллар, заплаченный актеру, принес продюсерам $10,4. На такой результат повлиял провал фильмов «Ограды» и «Великолепная семерка», уточняет Forbes
4/5
Columbia Pictures
На пятом месте (с результатом $11,5 на выплаченный доллар) оказался Брэд Питт, обычно попадающий в рейтинги самых прибыльных звезд. Изменение статуса Питта составители рейтинга объясняют тем, что у актера давно не выходило кассовых лент
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает белорусское информагентство «БелТА».
В соответствии с указом награда присвоена за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.
Кадыров приезжал в Минск в сентябре прошлого года. После встречи с белорусским лидером он посетил Минский автозавод, возложил венок к монументу Победы. «Состоялась очень теплая и дружеская встреча... с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать», — отмечал Кадыров в Instagram. По его словам, такими направлениями являются промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Лукашенко дал высокую оценку успехам в восстановлении и развитии Чечни, говорил Кадыров.
В июне в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор. Вместе с Кадыровым он посетил Российский университет спецназа, сообщало белорусское интернет-издание TUT.by.
В Белоруссии орден Дружбы народов является высшей государственной наградой, которая вручается иностранным гражданам.
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Musa Sadulayev / AP
7 октября в Грозном состоялся матч российской команды «Лидер-65» и итальянской команды ветеранов Club Italia Master, посвященный дню рождения президента России Владимира Путина. На фото: капитан российской команды, глава Чечни Рамзан Кадыров
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«Ахмат-Арена»
«Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера и президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 65 лет!» - заявил глава Чечни (цитата по «РИА Новости»). На фото: «Ахмат-арена»
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Саид Царнаев / РИА Новости
В составе российской команды выступил знаменитый бразилец Роналдиньо, сообщает «Р-спорт». На фото: Роналдиньо и Рамзан Кадыров
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Musa Sadulayev / AP
Авторами двух первых голов российской команды стали футболист Александр Кержаков и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. На 52-й минуте второго тайма Кадыров забил третий гол
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Саид Царнаев / РИА Новости
Кадыров уверен в том, что «этот день навсегда войдет в историю футбола России и Италии» («РИА Новости»)
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Саид Царнаев / РИА Новости
Роман Широков на 59-й минуте второго тайма забил четвертый гол за российскую команду, а Роналдиньо - пятый на 67-й минуте. На фото: Роман Широков и Роналдиньо
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Саид Царнаев / РИА Новости
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (слева) забил на 72-й минуте шестой гол российской команды
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Саид Царнаев / РИА Новости
Футболисты Виктор Онопко («Лидер-65») и Сальваторе Скиллачи (Club Italia Master)
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Musa Sadulayev / AP
Встреча, которую Кадыров считает «лучшим подарком» для Путина на день рождения, завершилась победой российской команды со счетом 6:3. На фото: Роналдиньо
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Redcore
Китайский стартап Redcore, привлекший $60 млн инвестиций на создание одноименного интернет-браузера, использовал при его разработке файлы Google Chrome, пишет газета Financial Times. Пользователи, изучившие установочные файлы браузера, обнаружили, что среди них есть файл «chrome.exe», а также другие файлы с логотипами Google Chrome, уточняет издание.
Financial Times проверила информацию китайских пользователей и установила, что Redcore использует компоненты из 49-ой версии Google Chrome.
Представители стартапа признали, что использовали открытый исходный код из Chrome. Однако разработчики внесли в него существенные изменения. «В Redcore есть Chrome [элементы]», - признала сооснователь стартапа Гао Цзин, отказавшись назвать разработку браузера плагиатом. По ее словам, созданный браузер удовлетворяет нужды китайских пользователей. Браузер ужеиспользуется госсоветом Китая, космическим агентством страны, китайскими госкомпаниями, такими как PetroChina, уточнили в Redcore.
«Каково ваше так называемое саморазвивающееся ядро браузера? Если это считать инновацией, то в Китае уже есть множество инновационных браузеров», - прокомментировал ситуацию пользователь китайского микроблога Weibo.
О создании браузера Redcore объявила 15 августа. По мнению компании, «единственный в мире полностью китайский браузер» поможет «положить конец монополии США».
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова из-за получения гражданства США. Об этом сообщил The Village со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела и подтвердил «Ведомостям» сам Любимов.
По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства. В отношении него возбуждено дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или обязательных работ.
По словам Любимова, у него нет и никогда не было второго гражданства. «В США я ездил по визе, — сказал он корреспонденту "Ведомостей". — О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией».
Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В марте чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. В результате жителям удалось добиться закрытия свалки «Ядрово», но в короткие сроки власти рядом открыли новый мусорный полигон.
Подмосковье против мусора
Артем Геодакян / ТАСС
В Подмосковье прошла очередная серия протестов против сложившейся из-за свалок экологической обстановки. Всего к протесту присоединились более 10 городов. На фото: протесты в Волоколамске
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Павел Снегов
Митинг в Дмитрове
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Денис Бутырский
Протестующие в Серпухове
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Максим Григорьев / ТАСС
Вышли на митинг и жители Клинского района. Всего пришли более 2000 человек, рассказала «Ведомостям» активист города Ирина Чеканова
4/7
vk.com / gorodok_krasno
Митинг в Красноармейске
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instagram.com / ivanatali1982
Протестующие в Сергиевом Посаде
6/7
Максим Григорьев / ТАСС
Митинги также прошли в Балашихе, Воскресенске, Троицке, Шатуре и Коломне
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Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - депутата Мосгордумы, основателя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»), передает «Интерфакс».
Дегтярев 15 августа подал иск в Мосгорсуд. Он требовал признать «незаконным решение Мосгоризбиркома и провести повторную проверку подписей за кандидата Балакина», уточнили в пресс-службе суда.
По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником», - говорил ранее Дегтярев. По его словам, Балакин «утерял связь с партией» после выборов 2014 г. По мнению Дегтярева, «политическое мошенничество» заключалось в том, что Балакин избрался в Мосгордуму от ЛДПР, а выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии «Союз горожан». Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, пояснял кандидат от ЛДПР.
«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции», – так Балакин комментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако 23 июля Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Два источника «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его предвыборной раскрутки, так как у него недостаточная известность.
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Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в канале Следственного комитета в TamTam. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Арапова 14 августа. Эпизод преступной деятельности мэра был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного против заместителя главы города Геннадия Борисова. Следственный комитет ранее объединил уголовные дела, возбужденные против чиновников, в одно производство.
По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с Араповым 19 мая получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги мэр обещал осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма – Борисову.
Во время обыска в служебном кабинете мэра были обнаружены 4,2 млн руб. Следствие пытается установить происхождение денег.
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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», — сказала Тюрина.
У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных» передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.
В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.
На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.
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Microsoft оценил уровень доверия топ-менеджеров к искусственному интеллекту
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Технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы и сервисы внедрили 27% компаний в мире. Еще 46% компаний готовят пилотные проекты по использованию этих технологий. Об этом говорится в исследовании Microsoft «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта». Microsoft считает, что полученные данные свидетельствуют о росте доверия компаний к искусственному интеллекту.
«Практически все опрошенные руководители (94%) уже сегодня считают искусственный интеллект важным для решения стратегических задач их организаций... 37% топ-менеджеров охарактеризовали его как «очень важный», – отмечается в исследовании.
Помимо этого большинство опрошенных считают, что применение искусственного интеллекта в будущем улучшит многие сферы бизнеса: поможет внедрять инновации (89%), привлекать талантливых сотрудников (85%), развивать продукт (84%). 59% руководителей уверены, что благодаря новым технологиям увеличится зарплата сотрудников.
Сейчас компании используют технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов, выявления мошеннических действий и риск-менеджмента. Респонденты считают, что в ближайшие пять лет технологии искусственного интеллекта будут позитивно влиять не только на развитие бизнеса, но и на экономику в целом. В частности, новые технологии будут способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%), инновационности (84%), созданию рабочих мест в индустрии (69%).
Среди основных факторов, сдерживающих внедрение технологий искусственного интеллекта, топ-менеджеры назвали финансовые риски (42%), отсутствие ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%).
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.